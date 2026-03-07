Penilaian pemain Inter Miami vs D.C. United: Lionel Messi dan Rodrigo De Paul tampil gemilang saat Herons selamat dari ancaman di menit-menit akhir

Jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan, sudah jelas bahwa meskipun disebut sebagai tim tamu, suporter di Baltimore sebenarnya mendukung Inter Miami. Hari itu juga milik mereka, karena ribuan penggemar yang memadati stadion untuk menyaksikan keajaiban Lionel Messi mendapatkan nilai uang mereka ketika Herons menang 2-1 di M&T Bank Stadium.

Pemain Argentina itu mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan, membantu Inter Miami mengalahkan D.C. United. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut Miami setelah kekalahan telak 3-0 dari Los Angeles FC di laga pembuka, dan meskipun sebagian besar pertandingan berjalan relatif mudah, The Herons tetap harus berjuang keras di akhir pertandingan.

Miami memulai serangan pada menit ke-17 saat Rodrigo de Paul mencetak gol untuk memberikan keunggulan 1-0 bagi Miami. Hanya 10 menit kemudian, keunggulan itu berlipat ganda saat Messi melepaskan tendangan chip ke gawang Sean Johnson, mengakhiri umpan fantastis dari Matteo Silvetti.

Dari sana, sebagian besar pertandingan berjalan dengan lancar - hingga tiba-tiba tidak lagi. Gol pada menit ke-75 memberi D.C. United sedikit harapan, tetapi pada akhirnya, tim tamu berhasil mempertahankan keunggulan mereka meskipun D.C. United melakukan serangan akhir. Ini bukan penampilan terbaik mereka, tetapi ini adalah kemenangan, yang akan diambil Miami pada tahap ini dalam musim.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari M&T Stadium...