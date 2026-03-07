Goal.com
Penilaian pemain Inter Miami vs D.C. United: Lionel Messi dan Rodrigo De Paul tampil gemilang saat Herons selamat dari ancaman di menit-menit akhir

The Herons berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk meraih kemenangan kedua mereka musim ini di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion M&T Bank, Baltimore.

 Jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan, sudah jelas bahwa meskipun disebut sebagai tim tamu, suporter di Baltimore sebenarnya mendukung Inter Miami. Hari itu juga milik mereka, karena ribuan penggemar yang memadati stadion untuk menyaksikan keajaiban Lionel Messi mendapatkan nilai uang mereka ketika Herons menang 2-1 di M&T Bank Stadium.

Pemain Argentina itu mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan, membantu Inter Miami mengalahkan D.C. United. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut Miami setelah kekalahan telak 3-0 dari Los Angeles FC di laga pembuka, dan meskipun sebagian besar pertandingan berjalan relatif mudah, The Herons tetap harus berjuang keras di akhir pertandingan.

Miami memulai serangan pada menit ke-17 saat Rodrigo de Paul mencetak gol untuk memberikan keunggulan 1-0 bagi Miami. Hanya 10 menit kemudian, keunggulan itu berlipat ganda saat Messi melepaskan tendangan chip ke gawang Sean Johnson, mengakhiri umpan fantastis dari Matteo Silvetti.

Dari sana, sebagian besar pertandingan berjalan dengan lancar - hingga tiba-tiba tidak lagi. Gol pada menit ke-75 memberi D.C. United sedikit harapan, tetapi pada akhirnya, tim tamu berhasil mempertahankan keunggulan mereka meskipun D.C. United melakukan serangan akhir. Ini bukan penampilan terbaik mereka, tetapi ini adalah kemenangan, yang akan diambil Miami pada tahap ini dalam musim.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari M&T Stadium...

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (5/10):

    Momen sulit lainnya bagi pemain Kanada ini. Namun, untuk adilnya, ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Dia berhasil mencapai tembakan awal, tetapi hanya bisa menangkisnya langsung ke Baribo untuk penyelesaian yang mudah.

    Noah Allen (7/10):

    Sangat aktif saat Miami benar-benar fokus menyerang sisi kiri. Saat dia mendapat bola, dia umumnya mengarahkannya ke depan.

    Micael (6/10):

    Bersih dalam mengontrol bola dan menangani beberapa momen menantang saat tidak menguasai bola. Solid.

    Maxi Falcon (7/10):

    Mungkin dia bisa lebih aktif dalam bertahan saat gol D.C.? Meskipun begitu, dia sedikit lebih baik dari dua bek tengah, terutama karena dia sangat baik dalam menguasai bola.

    Facundo Mora (5/10):

    Secara umum baik-baik saja, tetapi kehilangan Baribo pada gol D.C. United, memungkinkan gol mudah.

  D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Lini tengah

    Lini tengah

    Yannick Bright (8/10):

    Melakukan satu tekel fantastis untuk menggagalkan peluang besar D.C. United. Melakukan banyak hal kecil yang membuat pertandingan menjadi mudah bagi Miami.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Mencetak gol dan memiliki beberapa peluang untuk menambah gol. Penampilan yang diharapkan darinya, meskipun dia melewatkan peluang yang cukup jelas untuk mengunci kemenangan di akhir pertandingan.

  D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Serangan

    Serangan

    Mateo Silvetti (7/10):

    Umpannya pada gol Messi sempurna. Itu membutuhkan sentuhan dan kelincahan ekstra, dan dia meletakkannya sebaik mungkin untuk menciptakan momen besar.

    Telasco Segovia (6/10):

    Membantu gol De Paul dan, meskipun gelandang tersebut harus bekerja keras, visi Segovia untuk menemukan De Paul di area penalti juga sangat penting. Namun, dia sedikit terlalu longgar dalam umpan yang salah yang menyebabkan gol Baribo.

    Lionel Messi (7/10):

    Bukan penampilan terbaik Messi, tapi bahkan dalam pertandingan biasa pun dia selalu mencetak gol. Kali ini, dia mencetak gol dengan chip yang fantastis yang membuat Johnson tak berdaya, dan gol itu menjadi penentu kemenangan.

    German Berterame (6/10):

    Tidak mencetak gol, tapi dia terlihat lebih aktif dan terlibat daripada di dua pertandingan pertama. Namun, masih menjadi kekhawatiran bahwa dia hanya mendapat satu peluang nyata untuk mencetak gol.

  D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Subs & Manajer

    Tadeo Allende (6/10):

    Menggantikan Silvetti tetapi tidak sebagus dia.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Dimasukkan pada menit-menit akhir untuk menyelesaikan pertandingan.

    Javier Mascherano (7/10):

    Tidak sempurna, tetapi lebih baik. Dia masih perlu menemukan cara untuk lebih melibatkan Berterame, tetapi itu adalah masalah untuk minggu depan. Untuk saat ini, Miami akan mengambil poin.

0