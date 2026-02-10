Penilaian pemain Chelsea vs Leeds: The Blues gagal total! Keajaiban Cole Palmer dan Joao Pedro dihancurkan oleh bencana pertahanan, sementara Liam Rosenior akhirnya kehilangan poin.

Chelsea unggul di pertengahan babak pertama, dengan Cole Palmer mengoyak barisan pertahanan Leeds melalui umpan sederhana di antara dua bek yang statis dan mengarah ke Joao Pedro, yang berlari kencang dan melepaskan tendangan chip yang mengelabui kiper Karl Darlow.

Di awal babak kedua, tuan rumah mendapat penalti setelah Pedro didorong ke tanah oleh Jaka Bijol dengan cara yang hampir identik dengan penalti yang dia dapatkan di Wolves pada Sabtu lalu. Palmer, tentu saja, tidak membuang kesempatan dari jarak 12 yard untuk menggandakan keunggulan.

Namun, pertandingan hampir berubah setelah menit ke-60 ketika Moises Caicedo memberikan penalti akibat tekel terlambat terhadap Jayden Bogle. Lukas Nmecha maju dan mengecoh Robert Sanchez untuk memberikan Leeds peluang hidup kembali saat mereka tampaknya sudah kalah.

Menakjubkan, Leeds menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Trevoh Chalobah gagal mengantisipasi bola tinggi, sementara Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo, dan Sanchez gagal membersihkan area mereka, memungkinkan Nmecha tiba dan memberikan umpan kepada Noah Okafor untuk menyundul bola ke gawang kosong.

Chelsea berusaha bangkit mencari gol kemenangan, dengan Pedro Neto melepaskan umpan silang dalam yang hampir masuk ke sudut atas gawang, sebelum bola yang dikirim Jorrel Hato ditepis ke tiang gawang oleh Joao, rekan senegaranya dari Portugal.

Dengan waktu 94 menit, Chelsea seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Caicedo mengirim umpan silang rendah yang indah melalui kotak penalti, seolah-olah memohon untuk disundul, tetapi Palmer, dari jarak dekat, melepaskan tembakan yang melambung tinggi, sehingga poin dibagi rata.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...