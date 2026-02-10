Goal.com
Live
Chelsea GFXGetty/ GOAL

Penilaian pemain Chelsea vs Leeds: The Blues gagal total! Keajaiban Cole Palmer dan Joao Pedro dihancurkan oleh bencana pertahanan, sementara Liam Rosenior akhirnya kehilangan poin.

Chelsea gagal meraih kemenangan dalam pertandingan Premier League di bawah asuhan Liam Rosenior untuk pertama kalinya, setelah ditahan imbang 2-2 oleh Leeds United pada Selasa. The Blues secara dominan menjadi tim yang lebih baik sepanjang pertandingan dan bahkan unggul dua gol di babak kedua, namun serangkaian kesalahan pertahanan membuat mereka kehilangan kemenangan yang akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions.

Chelsea unggul di pertengahan babak pertama, dengan Cole Palmer mengoyak barisan pertahanan Leeds melalui umpan sederhana di antara dua bek yang statis dan mengarah ke Joao Pedro, yang berlari kencang dan melepaskan tendangan chip yang mengelabui kiper Karl Darlow.

Di awal babak kedua, tuan rumah mendapat penalti setelah Pedro didorong ke tanah oleh Jaka Bijol dengan cara yang hampir identik dengan penalti yang dia dapatkan di Wolves pada Sabtu lalu. Palmer, tentu saja, tidak membuang kesempatan dari jarak 12 yard untuk menggandakan keunggulan.

Namun, pertandingan hampir berubah setelah menit ke-60 ketika Moises Caicedo memberikan penalti akibat tekel terlambat terhadap Jayden Bogle. Lukas Nmecha maju dan mengecoh Robert Sanchez untuk memberikan Leeds peluang hidup kembali saat mereka tampaknya sudah kalah.

Menakjubkan, Leeds menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Trevoh Chalobah gagal mengantisipasi bola tinggi, sementara Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo, dan Sanchez gagal membersihkan area mereka, memungkinkan Nmecha tiba dan memberikan umpan kepada Noah Okafor untuk menyundul bola ke gawang kosong.

Chelsea berusaha bangkit mencari gol kemenangan, dengan Pedro Neto melepaskan umpan silang dalam yang hampir masuk ke sudut atas gawang, sebelum bola yang dikirim Jorrel Hato ditepis ke tiang gawang oleh Joao, rekan senegaranya dari Portugal.

Dengan waktu 94 menit, Chelsea seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Caicedo mengirim umpan silang rendah yang indah melalui kotak penalti, seolah-olah memohon untuk disundul, tetapi Palmer, dari jarak dekat, melepaskan tembakan yang melambung tinggi, sehingga poin dibagi rata.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Penjaga Gawang &amp; Pertahanan

    Robert Sanchez (5/10):

    Memiliki permainan tendangan yang cukup baik, tetapi menjadi salah satu dari beberapa pemain yang tidak tampil gemilang saat gagal membersihkan bola untuk gol penyama kedudukan Okafor.

    Malo Gusto (4/10):

    Demikian pula, dia tidak mampu mengendalikan situasi yang kacau yang memungkinkan Leeds menyamakan kedudukan tanpa alasan yang jelas.

    Josh Acheampong (4/10):

    Penampilan yang cukup mengesankan dari pemain berusia 19 tahun ini, tetapi dia membuat kesalahan serius dalam gol Okafor. Digantikan oleh Fofana setelah insiden tersebut.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Serupa, dia tidak bisa melakukan hal-hal dasar yang memungkinkan Leeds bangkit kembali dalam pertandingan yang sudah mereka tinggalkan selama lebih dari satu jam.

    Marc Cucurella (6/10):

    Memasuki ruang kosong di sisi kiri yang dibuka oleh kerja sama Palmer dan Fernandez. Ditarik keluar pada babak pertama.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Lini tengah

    Andrey Santos (6/10):

    Menampilkan perpaduan yang apik antara keahlian teknis dan kreativitas, berhasil merebut bola kembali dan tidak pernah ragu untuk menembus barisan pertahanan lawan. Digantikan oleh Delap setelah Leeds menyamakan skor menjadi 2-2.

    Moises Caicedo (3/10):

    Satu-satunya pemain Chelsea yang terlibat dalam kedua gol Leeds. Penampilan yang mengerikan.

    Cole Palmer (7/10):

    Diberi kebebasan bergerak oleh Rosenior, memulai sebagai No.10 tetapi sering muncul di sisi kiri, bertukar posisi dengan Fernandez secara konstan. Memberikan umpan untuk gol pembuka Pedro sebelum mencetak penalti lainnya. Secara aneh, dia gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol penentu dari jarak hanya beberapa yard di waktu tambahan, dan karena itu dia harus dikurangi nilainya.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Serangan

    Estevao (6/10):

    Menunjukkan sekilas potensi besarnya yang mampu membuat penonton tuan rumah bersorak, meskipun kurang dalam hal hasil akhir. Digantikan oleh Neto.

    Joao Pedro (8/10):

    Seperti halnya Palmer, Pedro pantas mendapatkan lebih dari pertandingan ini atas usahanya yang brilian dalam serangan. Turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya di lini depan. Mencetak gol pembuka dan memenangkan penalti untuk Chelsea.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Menunjukkan performa impresif dalam peran gelandang serang/sayap kiri, membangun koneksi yang lebih baik dengan Palmer yang sedang dalam performa terbaiknya.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Subs &amp; Manajer

    Jorrel Hato (6/10):

    Masuk menggantikan Cucurella di awal babak kedua. Bukan salahnya jika pertahanan Chelsea hancur berantakan, namun.

    Pedro Neto (5/10):

    Masuk menggantikan Estevao. Tidak memiliki keajaiban yang sama di kakinya.

    Wesley Fofana (5/10):

    Masuk menggantikan Acheampong.

    Liam Delap (5/10):

    Masuk menggantikan Santos saat Chelsea berusaha mencari gol penentu.

    Liam Rosenior (6/10):

    Selama sebagian besar pertandingan, Chelsea bermain dengan indah. Namun, sifat naif mereka membuat mereka membayar mahal. Dua poin hilang dari posisi yang tak terduga.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

FA Cup
Hull City crest
Hull City
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
FA Cup
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Leeds United crest
Leeds United
LEE
0