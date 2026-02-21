Penilaian pemain Chelsea vs Burnley: Wesley Fofana, itu GILA! Kartu merah bodoh pemain Prancis itu membuat Chelsea merugi besar, sementara James Ward-Prowse membuktikan dirinya masih raja tendangan bebas

Hanya butuh empat menit bagi Chelsea untuk memimpin. Tim tuan rumah mengolah bola dengan baik dari belakang ke depan, dengan Moises Caicedo membuka pertahanan untuk Pedro Neto mengejar umpan terobosan ke sayap kiri, dan dia melepaskan umpan silang rendah yang disundul oleh Joao Pedro melewati garis gawang.

The Blues seharusnya menggandakan keunggulan mereka menjelang akhir babak pertama ketika Cole Palmer merebut bola dari Kyle Walker dan berlari sendirian dengan semua pemain sayap Burnley sudah siap untuk tendangan bebas, tetapi tendangan rendahnya ditangkap oleh kiper Martin Dubravka.

Babak kedua yang tenang hampir berakhir tanpa gol, tetapi dengan 20 menit tersisa, Wesley Fofana diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning, menendang kaki James Ward-Prowse saat sudah mendapat kartu kuning, membuat Chelsea mendapat kartu merah kedelapan mereka musim ini.

Pada menit ketiga waktu tambahan, Burnley menyamakan kedudukan. Tendangan sudut Ward-Prowse menemukan pergerakan Zian Flemming yang tidak terkawal, dan ia menyundul bola ke sudut jauh melewati Robert Sanchez.

Ada waktu untuk twist lain saat Jacob Bruun Larsen mendapat peluang bebas dari tendangan sudut Ward-Prowse lainnya, tetapi sundulannya melesat tipis di atas mistar gawang, sehingga kedua tim berbagi poin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...