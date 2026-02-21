Goal.com
Penilaian pemain Chelsea vs Burnley: Wesley Fofana, itu GILA! Kartu merah bodoh pemain Prancis itu membuat Chelsea merugi besar, sementara James Ward-Prowse membuktikan dirinya masih raja tendangan bebas

Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Burnley yang sedang berjuang menghindari degradasi pada Sabtu sore, dengan The Blues yang bermain dengan 10 pemain kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-93 di Stamford Bridge. Tim asuhan Liam Rosenior kembali masuk ke empat besar Liga Premier di atas Manchester United berdasarkan selisih gol, meskipun mereka merasa telah kehilangan kesempatan untuk unggul atas rival mereka dalam perebutan tiket Liga Champions.

Hanya butuh empat menit bagi Chelsea untuk memimpin. Tim tuan rumah mengolah bola dengan baik dari belakang ke depan, dengan Moises Caicedo membuka pertahanan untuk Pedro Neto mengejar umpan terobosan ke sayap kiri, dan dia melepaskan umpan silang rendah yang disundul oleh Joao Pedro melewati garis gawang.

The Blues seharusnya menggandakan keunggulan mereka menjelang akhir babak pertama ketika Cole Palmer merebut bola dari Kyle Walker dan berlari sendirian dengan semua pemain sayap Burnley sudah siap untuk tendangan bebas, tetapi tendangan rendahnya ditangkap oleh kiper Martin Dubravka.

Babak kedua yang tenang hampir berakhir tanpa gol, tetapi dengan 20 menit tersisa, Wesley Fofana diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning, menendang kaki James Ward-Prowse saat sudah mendapat kartu kuning, membuat Chelsea mendapat kartu merah kedelapan mereka musim ini.

Pada menit ketiga waktu tambahan, Burnley menyamakan kedudukan. Tendangan sudut Ward-Prowse menemukan pergerakan Zian Flemming yang tidak terkawal, dan ia menyundul bola ke sudut jauh melewati Robert Sanchez.

Ada waktu untuk twist lain saat Jacob Bruun Larsen mendapat peluang bebas dari tendangan sudut Ward-Prowse lainnya, tetapi sundulannya melesat tipis di atas mistar gawang, sehingga kedua tim berbagi poin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (6/10):

    Beberapa kali diuji dari jarak jauh, tetapi hampir tidak memberikan ancaman serius dalam permainan terbuka. Tidak bisa berbuat apa-apa saat gol penyama kedudukan Flemming. Salah satu pertandingan di mana ia terlihat gugup saat membangun serangan dari belakang.

    Reece James (6/10):

    Menyerang dengan agresif di sisi kanan karena tidak ada sayap alami di sisi tersebut, meskipun tidak berhasil menciptakan peluang bagus saat menusuk ke kotak penalti Burnley. Digantikan oleh Acheampong di menit-menit akhir.

    Wesley Fofana (2/10):

    Mendapat kartu kuning konyol karena pelanggaran sengaja terhadap Hannibal Mejbri, sebelum mendapat kartu merah karena tantangan terlambat terhadap Ward-Prowse. Mengenaskan.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Penampilan solid dari pemain lokal favorit. Melakukan beberapa umpan panjang dari area pertahanan disertai dengan pertahanan yang solid.

    Malo Gusto (6/10):

    Awalnya kesulitan di sisi kiri yang kurang dominannya, tetapi perlahan-lahan menemukan ritme dan menjadi opsi yang berguna dalam serangan overlap dan underlap. Digantikan oleh Hato.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (6/10):

    Memainkan peran penting dalam gol pembuka Pedro, memberikan umpan indah kepada Neto di antara barisan pertahanan. Menjaga setiap jengkal lapangan.

    Andrey Santos (6/10):

    Aktif dalam pertarungan di lini tengah dan menjaga aliran bola tanpa mencoba hal-hal spektakuler.

    Cole Palmer (4/10):

    Hari yang mengecewakan bagi bintang Chelsea, yang membuang peluang besar untuk menggandakan keunggulan di babak pertama dan sentuhan pertamanya tidak optimal, meskipun Burnley jelas takut padanya dan memberikan penghormatan maksimal. Digantikan oleh Adarabioyo setelah Fofana diusir dari lapangan.

    Serangan

    Enzo Fernandez (4/10):

    Telah sering tampil di sayap kiri dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi pada kesempatan ini dipindahkan ke sayap kanan. Kontribusinya minim dalam pertandingan ini.

    Joao Pedro (8/10):

    Rosenior telah menunjukkan kepercayaan yang besar pada Pedro sebagai striker utama, dan kepercayaan itu membuahkan hasil. Kini ia telah mencetak lima gol dalam enam pertandingan Premier League terakhirnya. Ditarik keluar untuk digantikan oleh Delap yang lebih fisik, saat The Blues bermain dengan 10 pemain.

    Pedro Neto (8/10):

    Sering menyerang dengan kecepatan penuh di sayap kiri setiap kali mendapat kesempatan, didorong oleh assist awalnya. Digantikan oleh Sarr di akhir pertandingan.

    Subs & Manajer

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Dimasukkan menggantikan Palmer setelah kartu merah Fofana. Terhindar dari pelanggaran saat berduel dengan Flemming, padahal pemain Belanda itu tampaknya sudah melewati barisan pertahanan terakhir.

    Jorrel Hato (5/10):

    Masuk sebagai pengganti Gusto di akhir pertandingan saat Chelsea berusaha mengamankan kemenangan.

    Liam Delap (5/10):

    Menggantikan Pedro. Memanfaatkan tubuhnya dengan baik tetapi melepaskan tembakan terakhir yang melambung di atas gawang.

    Mamadou Sarr (N/A):

    Melakukan debutnya di Premier League menggantikan Neto.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk menggantikan James.

    Liam Rosenior (6/10):

    Kembali kecewa dengan penampilan para pemainnya meskipun Chelsea bermain baik sepanjang pertandingan.

