

Penilaian pemain Chelsea vs Aston Villa: Joao Pedro benar-benar istimewa! Pahlawan hat-trick menghidupkan kembali harapan Chelsea untuk masuk lima besar, sementara Liam Rosenior mendapat respons sempurna

Chelsea memperkuat harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan dengan kemenangan telak 4-1 atas Aston Villa pada Selasa malam. The Blues telah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan di Premier League, yang secara signifikan melemahkan peluang mereka untuk finis di lima besar, tetapi membungkam banyak kritikus dengan kemenangan comeback yang luar biasa di West Midlands.

Chelsea tertinggal dalam tiga menit pertama. Leon Bailey melaju melewati Jorrel Hato dan mengirim umpan silang lambat ke kotak penalti, yang memungkinkan Ollie Watkins menahan Wesley Fofana dan memberi ruang bagi Douglas Luiz untuk menyelinap di depan Reece James dan mencetak gol.

Namun, tim tamu akhirnya menyamakan kedudukan setelah menit ke-30. Enzo Fernandez mengoper bola kepada Malo Gusto di sayap kanan, dan pemain Prancis itu mengirim umpan silang yang tepat sasaran untuk Joao Pedro yang menyundul bola di tiang jauh.

Menjelang akhir babak pertama, Villa berpikir mereka telah kembali memimpin. Chelsea terlalu banyak pemain di depan, dengan umpan longgar James dipotong, memungkinkan tuan rumah melakukan serangan cepat, dan Watkins mencetak gol setelah berlari di belakang pertahanan. Namun, ia dinyatakan offside hanya beberapa inci setelah pemeriksaan VAR, dan The Blues terhindar dari hukuman.

Pada menit tambahan terakhir dari delapan menit tambahan di akhir babak pertama, Chelsea unggul untuk pertama kalinya. Alejandro Garnacho yang lincah mempertahankan bola di sisi kiri sebelum menemukan Fernandez di dalam kotak penalti, dan dia mengoper bola ke Pedro - yang berada dalam posisi onside dengan selisih yang sangat tipis, berbeda dengan upaya Watkins sebelumnya - untuk mencetak gol dari sudut yang sempit.

Setelah jeda, Cole Palmer menambah gol ketiga Chelsea. Bola James ke dalam kotak penalti ditepis oleh Emiliano Martinez, tetapi nomor 10 The Blues ada di sana untuk menendang bola rebound dan memperlebar keunggulan tim tamu.

Pedro menyempurnakan hat-trick-nya pada menit ke-64. Palmer memanfaatkan garis pertahanan Villa yang tinggi dengan umpan terobosan yang indah untuk Garnacho, dan dia dengan murah hati mengoper bola ke Pedro untuk mencetak gol ke gawang kosong. Beruntung bagi Villa, itu adalah akhir dari gol Chelsea untuk malam itu.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Villa Park...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Filip Jorgensen (6/10):

    Pemain starter yang mengejutkan setelah Robert Sanchez digantikan di bangku cadangan. Mungkin bisa bermain sedikit lebih baik saat gol pembuka Luiz, tetapi melakukan beberapa penyelamatan impresif setelahnya.

    Malo Gusto (7/10):

    Memberikan umpan silang yang luar biasa untuk Pedro mencetak gol penyeimbang yang membangkitkan semangat Chelsea. Seharusnya bisa menambah lebih banyak assist mengingat ruang yang diberikan padanya saat pertandingan mulai terbuka. Digantikan oleh Lavia.

    Wesley Fofana (5/10):

    Kembali ke starting lineup setelah menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan. Terlalu pasif, baik saat gol pembuka Villa maupun sepanjang pertandingan. Digantikan oleh Adarabioyo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Harus selalu waspada dan membersihkan banyak kekacauan yang dibuat oleh Fofana.

    Jorrel Hato (6/10):

    Mungkin seharusnya bisa lebih baik dalam menghentikan Bailey untuk gol Luiz, tetapi hampir tidak terganggu oleh winger Jamaika itu setelah itu.

    Lini tengah

    Reece James (6/10):

    Kurang meyakinkan dalam pertarungan di lini tengah. Melakukan beberapa umpan yang tidak akurat dan sedikit lebih lambat dalam sebagian besar duelnya. Setidaknya, performanya membaik seiring berjalannya pertandingan.

    Moises Caicedo (7/10):

    Jauh lebih tenang daripada pemain Chelsea lainnya di awal pertandingan setelah mereka tertinggal. Ketenangannya sangat penting dalam memimpin comeback.

    Enzo Fernandez (9/10):

    Salah satu penampilan terbaiknya dalam seragam Chelsea, terus membuka pertahanan Villa dengan serangkaian umpan impresif. Assist yang sangat cerdas untuk gol kedua Pedro. Digantikan oleh Cucurella.

    Serangan

    Cole Palmer (8/10):

    Pemain yang berkembang perlahan. Sangat ragu-ragu di babak pertama, tetapi bangkit seperti orang baru setelah jeda, mencetak gol sendiri dan berperan penting dalam gol keempat. Digantikan oleh Delap.

    Joao Pedro (10/10):

    Penyerang terbaik Brasil? Mantan pemain Brighton ini tentu saja layak mendapat predikat itu. Hat-trick yang luar biasa dengan penyelesaian khas penyerang. Brilian sepanjang pertandingan. Diistirahatkan untuk Santos.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Digantikan untuk Pedro Neto yang diskors, dan winger Portugal ini harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali posisinya. Garnacho menjadi ancaman konstan di sisi kiri Chelsea dan sering memimpin serangan balik cepat mereka. Mendapatkan assist yang pantas untuk membantu Pedro mencetak hat-trick.

    Subs & Manajer

    Romeo Lavia (6/10):

    Digantikan oleh Gusto pada menit-menit akhir.

    Marc Cucurella (6/10):

    Kembali dari cedera menggantikan Fernandez.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Masuk menggantikan Fofana.

    Liam Delap (N/A):

    Masuk menggantikan Palmer pada menit-menit akhir.

    Andrey Santos (N/A):

    Menggantikan rekan senegaranya Pedro.

    Liam Rosenior (9/10):

    Bagaimana cara Chelsea mengakhiri tren buruk mereka di Premier League. Rosenior merancang strategi dengan tepat, memanfaatkan garis pertahanan Villa yang tinggi berulang kali.

