Penilaian pemain Chelsea vs Aston Villa: Joao Pedro benar-benar istimewa! Pahlawan hat-trick menghidupkan kembali harapan Chelsea untuk masuk lima besar, sementara Liam Rosenior mendapat respons sempurna

Chelsea tertinggal dalam tiga menit pertama. Leon Bailey melaju melewati Jorrel Hato dan mengirim umpan silang lambat ke kotak penalti, yang memungkinkan Ollie Watkins menahan Wesley Fofana dan memberi ruang bagi Douglas Luiz untuk menyelinap di depan Reece James dan mencetak gol.

Namun, tim tamu akhirnya menyamakan kedudukan setelah menit ke-30. Enzo Fernandez mengoper bola kepada Malo Gusto di sayap kanan, dan pemain Prancis itu mengirim umpan silang yang tepat sasaran untuk Joao Pedro yang menyundul bola di tiang jauh.

Menjelang akhir babak pertama, Villa berpikir mereka telah kembali memimpin. Chelsea terlalu banyak pemain di depan, dengan umpan longgar James dipotong, memungkinkan tuan rumah melakukan serangan cepat, dan Watkins mencetak gol setelah berlari di belakang pertahanan. Namun, ia dinyatakan offside hanya beberapa inci setelah pemeriksaan VAR, dan The Blues terhindar dari hukuman.

Pada menit tambahan terakhir dari delapan menit tambahan di akhir babak pertama, Chelsea unggul untuk pertama kalinya. Alejandro Garnacho yang lincah mempertahankan bola di sisi kiri sebelum menemukan Fernandez di dalam kotak penalti, dan dia mengoper bola ke Pedro - yang berada dalam posisi onside dengan selisih yang sangat tipis, berbeda dengan upaya Watkins sebelumnya - untuk mencetak gol dari sudut yang sempit.

Setelah jeda, Cole Palmer menambah gol ketiga Chelsea. Bola James ke dalam kotak penalti ditepis oleh Emiliano Martinez, tetapi nomor 10 The Blues ada di sana untuk menendang bola rebound dan memperlebar keunggulan tim tamu.

Pedro menyempurnakan hat-trick-nya pada menit ke-64. Palmer memanfaatkan garis pertahanan Villa yang tinggi dengan umpan terobosan yang indah untuk Garnacho, dan dia dengan murah hati mengoper bola ke Pedro untuk mencetak gol ke gawang kosong. Beruntung bagi Villa, itu adalah akhir dari gol Chelsea untuk malam itu.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Villa Park...