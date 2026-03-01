Goal.com
Tom Maston

Penilaian pemain Chelsea vs Arsenal: Pedro Neto dan Robert Sanchez tampil mengecewakan saat The Blues kalah meskipun Reece James yang mematikan menimbulkan masalah serius bagi pemimpin klasemen Premier League

Chelsea menelan kekalahan pertama mereka di Premier League era Liam Rosenior setelah kalah 2-1 di kandang Arsenal pada Minggu. The Blues dikalahkan oleh dua tendangan bebas Arsenal, dan meskipun mereka sendiri menciptakan masalah dari tendangan bebas, terutama saat Piero Hincapie memasukkan bola ke gawangnya sendiri, mereka tidak mampu memanfaatkan peluang mereka sebelum kartu merah Pedro Neto mengakhiri harapan mereka untuk membawa pulang poin dari London Utara.

Chelsea memulai pertandingan dengan dominan, dan Mamadou Sarr, yang melakukan debut penuh pertamanya di Premier League, membuang peluang emas untuk membuka skor saat dia gagal mengontrol bola dengan baik saat gawang sudah di depan mata. Bek tersebut juga harus membayar mahal, karena dia menjadi pemain terakhir yang menyentuh bola saat sundulan William Saliba menuju gawang, setelah Gabriel Magalhaes menyundul bola dari tendangan sudut melintasi gawang.

The Blues menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir, saat beberapa saat setelah David Raya melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegah Declan Rice mencetak gol bunuh diri, Hincapie menyundul umpan silang Reece James ke gawangnya sendiri. Chelsea terus menjadi ancaman setelah babak kedua dimulai, dengan Raya harus bertindak untuk menggagalkan upaya Enzo Fernandez dan Joao Pedro.

Tim Rosenior terlihat paling mungkin mencetak gol ketiga dalam pertandingan hingga Jurrien Timber melompat tertinggi untuk menyundul tendangan sudut Rice melewati Robert Sanchez yang berusaha menahan bola di pertengahan babak kedua. Neto mendapat kartu kuning karena protes setelah gol tersebut, dan mendapat kartu kuning kedua beberapa saat kemudian setelah menjatuhkan Gabriel Martinelli selama serangan balik Arsenal.

Sanchez sedikit membalas dendam dengan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Eberechi Eze, sebelum pengganti Alejandro Garnacho hampir mencetak gol penyeimbang di waktu tambahan saat umpannya terlihat akan masuk ke sudut gawang, namun Raya berhasil menepisnya. Kekalahan ini membuat The Blues berada di peringkat keenam klasemen dalam upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Emirates Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Robert Sanchez (3/10):

    Hampir memberikan peluang emas kepada Arsenal sebanyak tiga kali di babak pertama karena terlalu lama menguasai bola sebelum akhirnya membuat kekacauan di tendangan sudut yang berujung pada gol Timber. Namun, ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Eze mencetak gol yang bisa memastikan kemenangan.

    Reece James (8/10):

    Akan kecewa karena kehilangan Gabriel pada gol pembuka, tetapi secara keseluruhan tampil luar biasa. Umpan silang ke kotak penalti sangat dominan, terutama dari situasi bola mati.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Memimpin barisan belakang Chelsea dengan baik bersama rekan yang kurang berpengalaman.

    Mamadou Sarr (5/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas untuk memecah kebuntuan sebelum membelokkan sundulan Saliba di ujung lain lapangan. Tampak sedikit tertekan dalam debutnya di Premier League.

    Jorrel Hato (6/10):

    Mulai menemukan ritme permainannya setelah beberapa kali dikalahkan oleh Saka. Diberikan kebebasan untuk menyerang, terutama di babak kedua, sementara dia juga melakukan beberapa tekel bagus saat bertahan.

    Lini tengah

    Moises Caicedo (7/10):

    Selalu aktif di lini tengah Chelsea, ia secara rutin mengatasi situasi darurat sebelum menggunakan bola dengan cerdas.

    Andrey Santos (6/10):

    Menjaga Eze tetap tenang dalam penampilan lini tengah yang solid.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Kesulitan masuk ke dalam permainan di babak pertama, tetapi mulai menemukan ritme setelah jeda. Menguji Raya dengan tendangan rendah di awal babak kedua.

    Serangan

    Pedro Neto (2/10):

    Masuk dan keluar dari permainan setelah diperintahkan untuk mempertahankan posisinya yang lebar sementara James masuk ke dalam. Tidak mampu menciptakan banyak hal yang menonjol sebagai hasilnya sebelum secara bodoh mendapatkan kartu merah karena dua kartu kuning berturut-turut.

    Joao Pedro (7/10):

    Menunjukkan permainan bertahan yang bagus untuk membawa Chelsea maju ke depan. Akan bertanya-tanya bagaimana dia tidak mencetak gol saat sundulannya diselamatkan oleh Raya di awal babak kedua.

    Cole Palmer (6/10):

    Bergerak ke dalam dari sisi kiri untuk menemukan ruang kosong dan menimbulkan masalah di awal, tetapi Arsenal berhasil menghentikannya pada akhirnya.

    Subs & Manajer

    Romeo Lavia (6/10):

    Tampil untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dan aktif di lini tengah.

    Malo Gusto (6/10):

    Beradaptasi dengan baik di posisi bek kiri yang sedikit tidak familiar.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Hampir menyamakan skor di menit-menit akhir setelah masuk sebagai pengganti.

    Liam Delap (N/A):

    Membuang peluang serangan balik yang bagus dan golnya dianulir selama penampilannya yang singkat.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Masuk pada waktu tambahan.

    Liam Rosenior (6/10):

    Rencana permainannya berjalan baik sebagian besar, tetapi kegagalan dalam bertahan saat tendangan bebas dan kurangnya disiplin terbukti mahal.

