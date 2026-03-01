Chelsea memulai pertandingan dengan dominan, dan Mamadou Sarr, yang melakukan debut penuh pertamanya di Premier League, membuang peluang emas untuk membuka skor saat dia gagal mengontrol bola dengan baik saat gawang sudah di depan mata. Bek tersebut juga harus membayar mahal, karena dia menjadi pemain terakhir yang menyentuh bola saat sundulan William Saliba menuju gawang, setelah Gabriel Magalhaes menyundul bola dari tendangan sudut melintasi gawang.

The Blues menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir, saat beberapa saat setelah David Raya melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegah Declan Rice mencetak gol bunuh diri, Hincapie menyundul umpan silang Reece James ke gawangnya sendiri. Chelsea terus menjadi ancaman setelah babak kedua dimulai, dengan Raya harus bertindak untuk menggagalkan upaya Enzo Fernandez dan Joao Pedro.

Tim Rosenior terlihat paling mungkin mencetak gol ketiga dalam pertandingan hingga Jurrien Timber melompat tertinggi untuk menyundul tendangan sudut Rice melewati Robert Sanchez yang berusaha menahan bola di pertengahan babak kedua. Neto mendapat kartu kuning karena protes setelah gol tersebut, dan mendapat kartu kuning kedua beberapa saat kemudian setelah menjatuhkan Gabriel Martinelli selama serangan balik Arsenal.

Sanchez sedikit membalas dendam dengan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Eberechi Eze, sebelum pengganti Alejandro Garnacho hampir mencetak gol penyeimbang di waktu tambahan saat umpannya terlihat akan masuk ke sudut gawang, namun Raya berhasil menepisnya. Kekalahan ini membuat The Blues berada di peringkat keenam klasemen dalam upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Emirates Stadium...