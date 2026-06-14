Penilaian pemain Belanda vs Jepang: Crysencio Summerville menampilkan momen ajaib, namun tim Oranje yang tampil lesu kebobolan di menit-menit akhir sehingga pertandingan pembuka Piala Dunia berakhir imbang

Baru saja mencatatkan paruh kedua musim yang gemilang bersama Roma, Donyell Malen nyaris memecah kebuntuan pada menit ketiga saat ia berbalik mengontrol bola dan melepaskan tembakan ke arah gawang, namun Zion Suzuki bereaksi dengan baik dan menepis bola tersebut ke atas mistar gawang. Itulah peluang terbaik yang dimiliki kedua tim sepanjang babak pertama, di mana peluang tercipta sangat langka karena kedua tim tampak enggan mengambil risiko berlebihan saat menguasai bola.

Tim asuhan Ronald Koeman akhirnya menemukan celah tak lama setelah jeda, saat Van Dijk melompat tertinggi untuk menyambut umpan silang Ryan Gravenberch dari sisi kanan dan menyundul bola ke pojok bawah gawang. Namun, Jepang hanya tertinggal kurang dari tujuh menit, saat Keito Nakamura masuk ke dalam area penalti dan melepaskan tendangan rendah yang membentur Jan Paul van Hecke dan melewati Bart Verbruggen.

Belanda kembali memimpin saat winger West Ham, Summerville, menguasai bola di sudut area penalti, menerobos ke dalam menggunakan kaki kirinya, dan melepaskan tendangan melengkung rendah yang melewati Suzuki dan membentur tiang gawang. Take Kubo kemudian berusaha memberikan respons instan, namun tendangan kerasnya dari jarak jauh melambung tipis di atas mistar gawang.

Cody Gakpo memaksa Suzuki melakukan penyelamatan dengan kakinya di sisi lain lapangan, tetapi di bawah tekanan Jepang yang semakin meningkat, Belanda tidak mampu mempertahankan keunggulan, saat sundulan Koki Ogawa pada menit ke-89 membentur rekan setimnya Daichi Kamada dan masuk ke sudut atas gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Belanda dari Dallas...