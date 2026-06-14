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Summerville Van de Ven Netherlands Japan GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Penilaian pemain Belanda vs Jepang: Crysencio Summerville menampilkan momen ajaib, namun tim Oranje yang tampil lesu kebobolan di menit-menit akhir sehingga pertandingan pembuka Piala Dunia berakhir imbang

Player ratings
Netherlands
C. Summerville
World Cup
FEATURES
Netherlands vs Japan

Belanda kebobolan gol penyeimbang di menit-menit akhir dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Gol-gol yang dicetak Virgil van Dijk dan Crysencio Summerville pada babak kedua seolah-olah akan membawa Oranje meraih kemenangan, namun keunggulan mereka dua kali dibalikkan saat Grup F dimulai di Dallas.

Baru saja mencatatkan paruh kedua musim yang gemilang bersama Roma, Donyell Malen nyaris memecah kebuntuan pada menit ketiga saat ia berbalik mengontrol bola dan melepaskan tembakan ke arah gawang, namun Zion Suzuki bereaksi dengan baik dan menepis bola tersebut ke atas mistar gawang. Itulah peluang terbaik yang dimiliki kedua tim sepanjang babak pertama, di mana peluang tercipta sangat langka karena kedua tim tampak enggan mengambil risiko berlebihan saat menguasai bola.

Tim asuhan Ronald Koeman akhirnya menemukan celah tak lama setelah jeda, saat Van Dijk melompat tertinggi untuk menyambut umpan silang Ryan Gravenberch dari sisi kanan dan menyundul bola ke pojok bawah gawang. Namun, Jepang hanya tertinggal kurang dari tujuh menit, saat Keito Nakamura masuk ke dalam area penalti dan melepaskan tendangan rendah yang membentur Jan Paul van Hecke dan melewati Bart Verbruggen.

Belanda kembali memimpin saat winger West Ham, Summerville, menguasai bola di sudut area penalti, menerobos ke dalam menggunakan kaki kirinya, dan melepaskan tendangan melengkung rendah yang melewati Suzuki dan membentur tiang gawang. Take Kubo kemudian berusaha memberikan respons instan, namun tendangan kerasnya dari jarak jauh melambung tipis di atas mistar gawang.

Cody Gakpo memaksa Suzuki melakukan penyelamatan dengan kakinya di sisi lain lapangan, tetapi di bawah tekanan Jepang yang semakin meningkat, Belanda tidak mampu mempertahankan keunggulan, saat sundulan Koki Ogawa pada menit ke-89 membentur rekan setimnya Daichi Kamada dan masuk ke sudut atas gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Belanda dari Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Bart Verbruggen (5/10):

    Bola yang membelok membuatnya tak bisa berbuat apa-apa saat Nakamura mencetak gol, tapi seharusnya dia bisa melakukan yang lebih baik saat gol penyama kedudukan kedua tercipta, meskipun bola itu sempat menyentuh Kamada.

    Denzel Dumfries (5/10):

    Formasi Jepang, ditambah dengan kurangnya inisiatif dari Belanda, membuatnya tidak bisa tampil maksimal sebagai bek kanan.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Penampilan solid dari bek tengah Brighton ini. Sayangnya, tendangan keras Nakamura terdefleksi dan masuk ke sudut bawah gawang.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Terlepas dari beberapa umpan yang ceroboh, ia tetap tampil tenang seperti biasa. Sundulan yang tepat sasaran membuka skor.

    Micky van de Ven (5/10):

    Memaksimalkan kecepatannya untuk melakukan beberapa tekel penyelamatan, namun tampaknya belum sepenuhnya nyaman bermain sebagai bek sayap.

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Malam yang agak campur aduk bagi pemain Liverpool ini. Mencetak dua assist, dengan umpan silangnya yang sangat bagus untuk gol Van Dijk, tetapi harusnya bisa lebih baik dalam menghalangi Nakamura dan terlihat ketinggalan alur permainan di beberapa momen.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Berperan sebagai penghubung di lini tengah, meski tanpa banyak dinamika.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Menunjukkan beberapa umpan tendangan bebas yang bagus, terutama di babak pertama, namun tidak banyak berkontribusi di luar itu.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Crysencio Summerville (7/10):

    Menunjukkan kelincahan di area sempit dan melepaskan beberapa umpan silang rendah yang berbahaya, namun tidak membuahkan hasil. Berinisiatif membawa tim Belanda kembali unggul dengan penyelesaian akhir yang apik.

    Donyell Malen (6/10):

    Dihentikan dengan gemilang oleh Suzuki di awal pertandingan dan terlihat sebagai ancaman gol terbesar Belanda selama babak pertama. Penampilannya meredup setelah jeda sebelum digantikan oleh Depay.

    Cody Gakpo (5/10):

    Terlalu sering menolak kesempatan untuk menghadapi lawannya dan malah mengoper bola ke belakang. Memaksa Suzuki melakukan satu penyelamatan di babak kedua.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Memphis Depay (5/10):

    Kesulitan menyesuaikan diri setelah menggantikan Malen pasca-istirahat minum.

    Teun Koopmeiners (5/10):

    Tidak mampu menguasai bola dan mengendalikan permainan dari lini tengah.

    Quinten Timber (5/10):

    Menggantikan Reijnders tetapi tidak memberikan kontribusi berarti di lini tengah.

    Nathan Ake (N/A):

    Masuk pada 10 menit terakhir untuk mencoba memperkuat pertahanan.

    Brian Brobbey (N/A):

    Menggantikan Gakpo di menit-menit akhir.

    Ronald Koeman (4/10):

    Kurangnya inisiatif timnya di babak pertama sangat mengkhawatirkan, dan meskipun mereka sedikit membaik setelah jeda, kurangnya konsentrasi di lini belakang dan beberapa pergantian pemain yang terlalu hati-hati terbukti merugikan. Mereka perlu menunjukkan performa yang jauh lebih baik di sisa pertandingan grup.

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