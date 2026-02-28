Penilaian pemain Barcelona vs Villarreal: Lamine Yamal mencetak hat-trick pertamanya sebagai wonderkid Spanyol, membawa Blaugrana unggul empat poin di klasemen La Liga

Barcelona memulai pertandingan dengan cara yang tidak biasa, terlihat gugup, sementara Villarreal langsung memberikan tekanan pada pertahanan tuan rumah. Upaya Villarreal yang setengah hati untuk meminta penalti karena handsball terhadap Alejandro Balde dengan benar ditolak, tetapi insiden tersebut cukup untuk membangkitkan semangat Barcelona. Tim asuhan Hansi Flick meningkatkan tempo permainan, dan ketika Pape Gueye kehilangan kendali bola setelah melakukan gerakan kaki yang tidak perlu, mereka memanfaatkan dominasi mereka. Fermin Lopez merebut bola dari pemain internasional Senegal dan mengoper ke Yamal, yang membuka tubuhnya untuk melengkungkan bola rendah ke pojok bawah gawang pada menit ke-28.

Sembilan menit kemudian, winger yang memukau itu menggandakan skornya dan Barcelona. Menerima bola di garis samping kanan, Yamal menerobos ke arah Sergi Cardona, mengelabui bek sayap dengan gerakan stepover, dan kemudian mengarahkan bola di atas kaki Alberto Moleiro yang terentang. Bola jatuh dengan sempurna bagi winger tersebut, yang melepaskan tendangan keras ke pojok kanan atas untuk membuat skor menjadi 2-0.

Villarreal langsung memperbaiki permainan setelah jeda dan memperkecil ketertinggalan dalam hitungan menit. Barcelona gagal membersihkan tendangan sudut Nicolas Pepe, dan bola jatuh ke Gueye, yang berada dalam posisi onside berkat Raphinha, lalu melesat melewati Joan Garcia dari jarak dekat. Pada menit ke-54, tim tamu nyaris menyamakan skor saat Ayoze Perez berlari menerobos dan melewati Garcia, namun tendangannya melebar.

Dengan pertandingan yang mulai terbuka, Flick mengganti Olmo dengan Pedri, yang menambah kontrol dan membantu memastikan kemenangan. Pada menit ke-69, gelandang tersebut menemukan Yamal yang menusuk ke dalam dan mencetak gol ke pojok kiri bawah sekali lagi. Dengan poin sudah aman, Jules Kounde menerobos pertahanan Villarreal dan menemukan Robert Lewandowski, yang mencetak gol ke gawang kosong pada injury time untuk membuat skor menjadi 4-1.

