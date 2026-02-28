Goal.com
Penilaian pemain Barcelona vs Villarreal: Lamine Yamal mencetak hat-trick pertamanya sebagai wonderkid Spanyol, membawa Blaugrana unggul empat poin di klasemen La Liga

Hat-trick dari Lamine Yamal memastikan Barcelona memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi empat poin dengan kemenangan impresif 4-1 atas Villarreal pada Sabtu. Winger tersebut tampil luar biasa saat mencetak tiga gol dan meraih bola pertandingan pertamanya dalam kariernya. Barcelona dengan mudah mengalahkan tim peringkat ketiga di Spanyol musim ini dan memperlebar keunggulan mereka atas Real Madrid, yang akan bertanding pada Senin.

Barcelona memulai pertandingan dengan cara yang tidak biasa, terlihat gugup, sementara Villarreal langsung memberikan tekanan pada pertahanan tuan rumah. Upaya Villarreal yang setengah hati untuk meminta penalti karena handsball terhadap Alejandro Balde dengan benar ditolak, tetapi insiden tersebut cukup untuk membangkitkan semangat Barcelona. Tim asuhan Hansi Flick meningkatkan tempo permainan, dan ketika Pape Gueye kehilangan kendali bola setelah melakukan gerakan kaki yang tidak perlu, mereka memanfaatkan dominasi mereka. Fermin Lopez merebut bola dari pemain internasional Senegal dan mengoper ke Yamal, yang membuka tubuhnya untuk melengkungkan bola rendah ke pojok bawah gawang pada menit ke-28.

Sembilan menit kemudian, winger yang memukau itu menggandakan skornya dan Barcelona. Menerima bola di garis samping kanan, Yamal menerobos ke arah Sergi Cardona, mengelabui bek sayap dengan gerakan stepover, dan kemudian mengarahkan bola di atas kaki Alberto Moleiro yang terentang. Bola jatuh dengan sempurna bagi winger tersebut, yang melepaskan tendangan keras ke pojok kanan atas untuk membuat skor menjadi 2-0.

Villarreal langsung memperbaiki permainan setelah jeda dan memperkecil ketertinggalan dalam hitungan menit. Barcelona gagal membersihkan tendangan sudut Nicolas Pepe, dan bola jatuh ke Gueye, yang berada dalam posisi onside berkat Raphinha, lalu melesat melewati Joan Garcia dari jarak dekat. Pada menit ke-54, tim tamu nyaris menyamakan skor saat Ayoze Perez berlari menerobos dan melewati Garcia, namun tendangannya melebar. 

Dengan pertandingan yang mulai terbuka, Flick mengganti Olmo dengan Pedri, yang menambah kontrol dan membantu memastikan kemenangan. Pada menit ke-69, gelandang tersebut menemukan Yamal yang menusuk ke dalam dan mencetak gol ke pojok kiri bawah sekali lagi. Dengan poin sudah aman, Jules Kounde menerobos pertahanan Villarreal dan menemukan Robert Lewandowski, yang mencetak gol ke gawang kosong pada injury time untuk membuat skor menjadi 4-1.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Spotify Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Garcia tampil dominan di lini belakang, namun sangat beruntung melihat upaya Perez melebar saat dia terjebak di area serangan.

    Jules Kounde (8/10):

    Bek Prancis ini aktif bergerak naik turun di sisi kanan Barcelona, memberikan assist untuk gol Lewandowski dan hampir mencetak gol sendiri.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Bek ini tidak banyak mendapat tekanan dari Villarreal, yang jarang mengancam pertahanan Barcelona.

    Eric Garcia (6/10):

    Ini adalah pertandingan yang nyaman bagi mantan pemain Manchester City ini bersama Cubarsi.

    Alejandro Balde (6/10):

    Terhindar dari klaim penalti di awal pertandingan, tetapi berhasil mengendalikan Pepe yang lincah sepanjang pertandingan.

    Lini tengah

    Marc Bernal (7/10):

    Menguasai lini tengah pada beberapa kesempatan dan tampil impresif baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasainya.

    Fermin Lopez (8/10):

    Mendapatkan dua assist di babak pertama dan lebih menonjol daripada rekan gelandang serangnya.

    Dani Olmo (5/10):

    Bergerak masuk dan keluar dari permainan sebelum diganti setelah satu jam dan digantikan oleh Pedri.

    Serangan

    Lamine Yamal (10/10):

    Winger tersebut tampil tenang saat membuka skor dan kemudian memperlihatkan bakat kelas dunia dengan gol keduanya. Layak mendapatkan hat-trick yang mengesankan.

    Ferran Torres (5/10):

    Penyerang Spanyol ini kurang efektif di depan gawang, membuang peluang emas dari umpan indah Raphinha.

    Raphinha (6/10):

    Pemain Brasil ini tak kenal lelah dan menjadi motor kreativitas, namun pertahanan yang malas dari tendangan sudut memberikan Villarreal gol mereka.

    Subs & Manajer

    Pedri (8/10):

    Memberikan tingkat kontrol setelah menggantikan Olmo, tepat saat tim tamu terlihat paling mungkin untuk menyamakan skor.

    Ronald Araujo (6/10):

    Masuk sebelum gol ketiga Barcelona dan tidak mengalami kesulitan.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Menggantikan Torres dan penyerang Polandia itu mencetak gol di akhir pertandingan untuk membuat skor menjadi 4-1.

    Marcus Rashford (6/10):

    Barcelona berencana untuk membuat transfer Rashford ke klub menjadi permanen, tetapi Rashford hanya duduk di bangku cadangan. Dia tampil cemerlang saat masuk.

    Roony Bardghji (5/10):

    Masuk menggantikan Yamal yang mencetak hat-trick, namun tidak dapat meniru keunggulan sang pemain Spanyol.

    Hansi Flick (8/10):

    Tugas selesai bagi pelatih Jerman ini. Ia melakukan pergantian pemain pada waktu yang tepat untuk memastikan Villarreal tetap terjaga jarak.

0