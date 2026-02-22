Penilaian pemain Barcelona vs Levante: Joao Cancelo tampil gemilang seperti di masa jayanya, sementara Frenkie de Jong mencetak gol langka saat Blaugrana bangkit kembali untuk kembali ke puncak klasemen La Liga

Barca langsung tancap gas saat Jules Kounde melepaskan tendangan voli dari umpan silang Cancelo yang mengarah ke atas mistar gawang, sebelum Bernal memecah kebuntuan pada menit keempat setelah menerima umpan dari Eric Garcia di tepi kotak penalti setelah tendangan sudut.

Levante nyaris memberikan gol kedua kepada Barca saat mereka kehilangan penguasaan bola di tepi kotak penalti mereka sendiri, tetapi Maty Ryan berhasil menggagalkan upaya Raphinha sebelum Robert Lewandowski melepaskan bola rebound melambung di atas mistar gawang meski gawang sudah terbuka lebar. Tim tamu memang berusaha menciptakan masalah dengan umpan-umpan panjang, dan Joan Garcia harus bergerak cepat keluar dari garis gawangnya untuk mencegah Jon Olasagasti mencetak gol penyeimbang.

Cancelo terus menimbulkan masalah di sisi kiri Barca, dan tak lama setelah dia mengenai tiang gawang dengan umpan silang yang mengelabui semua pemain di dalam area penalti, umpan rendahnya ke dalam kotak penalti disundul oleh De Jong untuk membawa Blaugrana unggul nyaman.

Barcelona terus mendominasi, namun Fermin lah yang memastikan kemenangan dengan tendangan keras dari jarak 25 yard yang melesat masuk ke gawang, mengukuhkan posisi Barca di puncak klasemen La Liga, satu poin di atas rival besar mereka Madrid. Pemain pengganti itu mungkin bertanya-tanya mengapa ia tidak mencetak gol kedua, karena ia dihentikan oleh Ryan dari jarak dekat setelah kiper Levante itu menggagalkan sundulan Raphinha.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Camp Nou...