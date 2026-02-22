Goal.com
Penilaian pemain Barcelona vs Levante: Joao Cancelo tampil gemilang seperti di masa jayanya, sementara Frenkie de Jong mencetak gol langka saat Blaugrana bangkit kembali untuk kembali ke puncak klasemen La Liga

Barcelona kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan 3-0 atas Levante pada Minggu, yang membawa mereka kembali ke puncak klasemen La Liga setelah memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Osasuna 24 jam sebelumnya. Gol-gol di babak pertama dari duet gelandang Marc Bernal dan Frenkie de Jong membuat tuan rumah menguasai pertandingan sebelum Fermin Lopez mencetak gol spektakuler pada hari di mana Joao Cancelo menjadi bintang utama pertandingan.

Barca langsung tancap gas saat Jules Kounde melepaskan tendangan voli dari umpan silang Cancelo yang mengarah ke atas mistar gawang, sebelum Bernal memecah kebuntuan pada menit keempat setelah menerima umpan dari Eric Garcia di tepi kotak penalti setelah tendangan sudut.

Levante nyaris memberikan gol kedua kepada Barca saat mereka kehilangan penguasaan bola di tepi kotak penalti mereka sendiri, tetapi Maty Ryan berhasil menggagalkan upaya Raphinha sebelum Robert Lewandowski melepaskan bola rebound melambung di atas mistar gawang meski gawang sudah terbuka lebar. Tim tamu memang berusaha menciptakan masalah dengan umpan-umpan panjang, dan Joan Garcia harus bergerak cepat keluar dari garis gawangnya untuk mencegah Jon Olasagasti mencetak gol penyeimbang.

Cancelo terus menimbulkan masalah di sisi kiri Barca, dan tak lama setelah dia mengenai tiang gawang dengan umpan silang yang mengelabui semua pemain di dalam area penalti, umpan rendahnya ke dalam kotak penalti disundul oleh De Jong untuk membawa Blaugrana unggul nyaman.

Barcelona terus mendominasi, namun Fermin lah yang memastikan kemenangan dengan tendangan keras dari jarak 25 yard yang melesat masuk ke gawang, mengukuhkan posisi Barca di puncak klasemen La Liga, satu poin di atas rival besar mereka Madrid. Pemain pengganti itu mungkin bertanya-tanya mengapa ia tidak mencetak gol kedua, karena ia dihentikan oleh Ryan dari jarak dekat setelah kiper Levante itu menggagalkan sundulan Raphinha.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (7/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukannya, tetapi dia selalu waspada untuk mencegah Olasagasti menyamakan skor.

    Jules Kounde (6/10):

    Gagal memanfaatkan peluang bagus di awal, tapi terus maju dan berkolaborasi dengan baik bersama Yamal. Melakukan beberapa umpan silang yang menantang yang harus dihadapi Ryan.

    Eric Garcia (7/10):

    Menunjukkan ketenangan yang baik dalam membantu gol Bernal dan mengorganisir barisan belakang Barca dengan baik setelahnya.

    Gerard Martin (5/10):

    Tidak terlihat nyaman bermain di posisi bek tengah. Tertangkap basah beberapa kali dan mendapat kartu kuning yang membuatnya absen.

    Joao Cancelo (9/10):

    Luarr biasa. Memulai dengan baik saat menciptakan peluang untuk Kounde sebelum berperan dalam gol Bernal. Menyebabkan banyak masalah di sisi kiri, menendang tiang gawang dengan umpan silang yang menggoda, dan memberikan assist untuk gol De Jong. Tepat seperti yang diinginkan Barcelona saat merekrutnya pada Januari.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Lini tengah

    Frenkie de Jong (8/10):

    Menutup penampilan apik di lini tengah dengan lari cepat ke kotak penalti pada menit-menit akhir untuk menyambut umpan silang Cancelo dan mencetak gol liga pertamanya musim ini.

    Marc Bernal (7/10):

    Membuka skor dengan tendangan jarak dekat dan menampilkan performa fisik dan tenang di lini tengah. Mendapat kartu kuning sebelum diganti di pertengahan babak kedua.

    Dani Olmo (5/10):

    Menjaga ritme permainan Barcelona tetapi tidak mampu memberikan kualitas yang nyata di sepertiga akhir lapangan.

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (6/10):

    Sering mengoyak pertahanan Levante, tetapi kali ini umpan akhir atau tendangannya tidak mencapai level yang dibutuhkan.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Sepertinya telah kehilangan semua kepercayaan diri di depan gawang. Gagal memanfaatkan peluang emas untuk membuat skor menjadi 2-0, dan upaya lainnya juga lemah. Kecewa karena diganti pada babak kedua.

    Raphinha (7/10):

    Menyebabkan banyak masalah dengan memanfaatkan lari Cancelo untuk mendapatkan ruang kosong. Golnya digagalkan oleh Ryan di kedua babak.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Subs & Manajer

    Ferran Torres (5/10):

    Menggantikan Lewandowski tetapi sundulannya pada peluang nyata satu-satunya langsung mengarah ke Ryan.

    Pedri (6/10):

    Membuat para pendukung tuan rumah senang dengan kembalinya dari cedera dan memberikan beberapa umpan yang menawan di tengah lapangan.

    Fermin Lopez (7/10):

    Pasti kecewa karena tidak dimainkan, tetapi merespons dengan sempurna melalui gol jarak jauh yang luar biasa. Akan bertanya-tanya bagaimana dia tidak mencetak gol kedua saat Ryan menggagalkannya dari jarak dekat.

    Ronald Araujo (N/A):

    Masuk pada tiga menit terakhir.

    Roony Bardghji (N/A):

    Memberikan Yamal istirahat di menit-menit akhir.

    Hansi Flick (7/10):

    Mengalahkan tim yang berada di posisi kedua dari bawah klasemen bukanlah hal yang patut dibanggakan, tetapi dia berhasil membangkitkan timnya setelah dua kekalahan berturut-turut dan menyelesaikan tugasnya.

