Barcelona Girona Getty
Harry Sherlock

Penilaian pemain Barcelona vs Girona: Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti dan Pau Cubarsi berubah dari pahlawan menjadi anti-pahlawan setelah gol penentu kontroversial di menit akhir merusak harapan gelar juara Barcelona

Girona mengejutkan semua orang dalam laga La Liga setelah mengalahkan Barcelona 2-1 di Montilivi pada Senin. Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti, dan tim asuhan Hansi Flick merasa kesal akibat gol kontroversial di menit-menit akhir, sementara tim Catalan itu kehilangan poin penting dalam perburuan gelar di tengah persaingan sengit dengan rival abadi Real Madrid di puncak klasemen.

Setelah 17 menit, Lamine Yamal berhadapan satu lawan satu dengan kiper cadangan Paulo Gazzaniga dan ia melepaskan tembakan langsung ke arah kiper mantan Tottenham tersebut, setelah Raphinha gagal memanfaatkan peluang yang sama bagusnya dan melepaskan tembakan melebar.

Barca memiliki beberapa peluang untuk memimpin sebelum striker Girona, Vladyslav Vanet, berhasil melewati perangkap offside dan memaksa Garcia melakukan penyelamatan gemilang, yang menjadi peringatan bagi Barca.

Dan Vanat seharusnya mencetak gol di pertengahan babak pertama saat Bryan Gil mengirim umpan silang mematikan dari sayap kiri, namun pemain internasional Ukraina itu gagal menyentuh bola.

Menjelang akhir babak pertama, Raphinha melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang, sebelum Dani Olmo dijatuhkan oleh Daley Blind di area penalti, yang berujung pada penalti; Yamal maju dan membentur tiang gawang.

Pada menit ke-60, Barcelona akhirnya mencetak gol, saat Pau Cubarsi mencetak sundulan yang luar biasa, mengarah ke pojok atas gawang dari umpan Jules Kounde. Itu adalah gol liga pertama sang bek untuk klub.

Namun dalam waktu satu menit, Girona menyamakan kedudukan berkat tendangan dekat Thomas Lemar, setelah Cubarsi gagal membersihkan bola dengan efektif.

Girona tampak seperti tim yang berbeda setelah itu, dan Garcia harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan Barca, hingga akhirnya dikalahkan oleh Fran Beltran pada menit ke-87. Tinjauan VAR dilakukan, dan sepertinya wasit akan menganulir gol tersebut karena pelanggaran terhadap Jules Kounde dalam prosesnya, tetapi wasit justru mengesahkan gol tersebut, memicu kemarahan bangku cadangan Barca.

Barca berpikir mereka memiliki gol penyeimbang di menit akhir, tetapi Robert Lewandowski dinyatakan offside, sementara Girona menciptakan kejutan besar dalam persaingan gelar La Liga.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Montilivi...

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (7/10):

    Ditinggalkan sendirian oleh umpan balik yang buruk dari Cubarsi. Penyelamatan yang luar biasa untuk menggagalkan Vernat, meskipun striker tersebut dalam posisi offside, tapi Garcia tidak mungkin tahu. Dikalahkan oleh Beltran, tetapi ada pelanggaran dalam prosesnya.

    Jules Kounde (7/10):

    Assist yang indah untuk gol pembuka Cubarsi. Mengunci Gil; bek terbaik Barcelona. Dilanggar sebelum gol Beltran, tetapi pelanggaran itu tidak diberikan.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Mencetak gol sundulan yang menakjubkan untuk memberi Barca keunggulan. Segera membuat kesalahan fatal karena gagal membersihkan bola sebelum gol penyama Lemar.

    Eric Garcia (5/10):

    Sama canggungnya seperti saat Atletico merajalela di pertengahan pekan. Dikenai kartu kuning karena tekel terlambat pada Vitor Reis. Diganti di babak kedua dan terlihat jelas kecewa; dia tahu ini adalah penampilan yang buruk.

    Gerard Martin (6/10):

    Terkadang kesulitan secara defensif di sisi kirinya. Ia mencoba menguasai bola saat bisa, tetapi digantikan oleh Balde.

  • Girona FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lini tengah

    Fermin Lopez (6/10):

    Selalu bersedia untuk maju dan menembak, tapi tidak bisa mendapatkan bola sebanyak yang dia inginkan.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Menghubungkan pertahanan dan serangan. Lebih baik saat menguasai bola daripada saat tidak, seperti biasa.

    Dani Olmo (7/10):

    Mendapatkan penalti dengan gerakan tipu yang indah. Brilian setiap kali dia menguasai bola, tapi dia diganti, dan Barcelona kehilangan ritme permainan setelah itu.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Serangan

    Lamine Yamal (5/10):

    Kesalahan fatal saat berhadapan satu lawan satu, seolah-olah dia memiliki terlalu banyak waktu untuk memikirkan penyelesaiannya. Tendangan penalti yang buruk mengenai tiang gawang. Dia selalu bersedia untuk menguasai bola, tetapi ini bukan malamnya.

    Ferran Torres (6/10):

    Sangat tidak menonjol. Diganti. Dia tidak bisa memimpin serangan dengan efektif seperti Lewandowski.

    Raphinha (7/10):

    Gagal memanfaatkan lebih dari satu peluang di babak pertama, tapi dia bukan satu-satunya yang gagal. Tendangan penalti yang buruk mengenai tiang gawang sebelum babak pertama berakhir. Digantikan oleh Bardghji. Penampilan yang frustrasi meskipun ada beberapa permainan pendekatan yang bagus.

  • Girona FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Alejandro Balde (5/10):

    Menggantikan Martin setelah gol penyeimbang Girona. Bermain dengan performa yang sama buruknya.

    Roony Bardghji (4/10):

    Menggantikan Raphinha. Perubahan yang aneh, karena dia tidak bisa memberikan dampak yang signifikan pada pertandingan.

    Ronald Araujo (5/10):

    Masuk menggantikan Garcia. Naik ke depan pada akhir pertandingan dan gagal memanfaatkan peluang yang sangat bagus.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Digantikan oleh Ferran. Tidak bisa melepaskan tembakan.

    Marc Bernal (N/A):

    Masuk menggantikan Olmo di akhir pertandingan.

    Hansi Flick (2/10):

    Oh sayang. Pergantian pemainnya hampir sepenuhnya salah - menarik Raphinha keluar adalah kesalahan sendiri - dan Barcelona tidak memiliki jawaban atas tekanan Girona di babak kedua. Setelah kekalahan telak mereka melawan Atletico Madrid, tekanan semakin meningkat.

