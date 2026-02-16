Penilaian pemain Barcelona vs Girona: Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti dan Pau Cubarsi berubah dari pahlawan menjadi anti-pahlawan setelah gol penentu kontroversial di menit akhir merusak harapan gelar juara Barcelona

Setelah 17 menit, Lamine Yamal berhadapan satu lawan satu dengan kiper cadangan Paulo Gazzaniga dan ia melepaskan tembakan langsung ke arah kiper mantan Tottenham tersebut, setelah Raphinha gagal memanfaatkan peluang yang sama bagusnya dan melepaskan tembakan melebar.

Barca memiliki beberapa peluang untuk memimpin sebelum striker Girona, Vladyslav Vanet, berhasil melewati perangkap offside dan memaksa Garcia melakukan penyelamatan gemilang, yang menjadi peringatan bagi Barca.

Dan Vanat seharusnya mencetak gol di pertengahan babak pertama saat Bryan Gil mengirim umpan silang mematikan dari sayap kiri, namun pemain internasional Ukraina itu gagal menyentuh bola.

Menjelang akhir babak pertama, Raphinha melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang, sebelum Dani Olmo dijatuhkan oleh Daley Blind di area penalti, yang berujung pada penalti; Yamal maju dan membentur tiang gawang.

Pada menit ke-60, Barcelona akhirnya mencetak gol, saat Pau Cubarsi mencetak sundulan yang luar biasa, mengarah ke pojok atas gawang dari umpan Jules Kounde. Itu adalah gol liga pertama sang bek untuk klub.

Namun dalam waktu satu menit, Girona menyamakan kedudukan berkat tendangan dekat Thomas Lemar, setelah Cubarsi gagal membersihkan bola dengan efektif.

Girona tampak seperti tim yang berbeda setelah itu, dan Garcia harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan Barca, hingga akhirnya dikalahkan oleh Fran Beltran pada menit ke-87. Tinjauan VAR dilakukan, dan sepertinya wasit akan menganulir gol tersebut karena pelanggaran terhadap Jules Kounde dalam prosesnya, tetapi wasit justru mengesahkan gol tersebut, memicu kemarahan bangku cadangan Barca.

Barca berpikir mereka memiliki gol penyeimbang di menit akhir, tetapi Robert Lewandowski dinyatakan offside, sementara Girona menciptakan kejutan besar dalam persaingan gelar La Liga.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Montilivi...