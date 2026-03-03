Goal.com
Tom Maston

Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Tidak ada comeback kali ini! Lamine Yamal dan Marc Bernal tampil gemilang, namun Blaugrana gagal mencatatkan comeback epik di Copa del Rey

Barcelona hampir saja melakukan comeback epik dalam laga semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid, namun gagal tipis. Blaugrana menang 3-0 pada leg kedua Selasa malam, namun kalah 4-3 secara agregat. Gelandang muda Marc Bernal mencetak dua gol pada malam di mana Barcelona melancarkan serangan demi serangan, namun mereka tidak mampu mencetak gol keempat yang akan membawa pertandingan ke babak tambahan.

Ferran Torres membuang dua peluang awal saat ia dua kali gagal mengarah ke gawang meski berada dalam posisi yang baik, namun Barcelona berhasil memimpin saat Bernal mencetak gol ke gawang kosong setelah Lamine Yamal mengalahkan dua bek Atleti dan mengirimkan umpan rendah ke area penalti.

Tim tamu jarang mengancam, meski Ademola Lookman seharusnya bisa lebih baik saat mendapat peluang sundulan di akhir babak pertama. Dan dia harus membayar mahal beberapa saat kemudian saat Pedri dijatuhkan di kotak penalti dan Raphinha maju untuk mencetak gol dari titik penalti dengan tendangan terakhir sebelum babak pertama berakhir.

Dengan keyakinan baru, Barcelona mencari gol tambahan, dan Joao Cancelo serta Bernal memaksa Juan Musso melakukan penyelamatan dari tepi kotak penalti. Kedua pemain itu akhirnya berkolaborasi untuk gol ketiga Barcelona, saat umpan silang Cancelo disundul oleh Bernal di tiang jauh.

Gelombang demi gelombang serangan Barcelona terus berlanjut, tetapi mereka tidak dapat menguji Musso di gawang Atletico, dengan tendangan Gerard Martin yang melambung di atas mistar menjadi peluang terdekat mereka untuk menyamakan skor. Sebaliknya, Atletico lah yang akan menghadapi Real Sociedad atau Athletic Club di final April.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (6/10):

    Jarang diuji, tetapi tampil baik saat harus melakukan penyelamatan.

    Jules Kounde (N/A):

    Terpaksa keluar karena cedera setelah hanya 12 menit.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Melakukan sejumlah intervensi yang sangat baik di dan sekitar area penalti timnya sendiri sambil menunjukkan ketenangan yang baik saat menguasai bola.

    Gerard Martin (6/10):

    Tampil solid bersama Cubarsi. Saat kehilangan bola, ia bekerja keras untuk merebutnya kembali.

    Joao Cancelo (7/10):

    Dipaksa berpindah ke posisi bek kanan setelah cedera awal Kounde, yang membuatnya bermain dalam peran yang lebih terbalik. Berkolaborasi dengan baik bersama Yamal pada beberapa kesempatan, sementara umpan apiknya menciptakan gol kedua Bernal.

    Lini tengah

    Pedri (7/10):

    Melakukan beberapa umpan terobosan yang luar biasa, dan aksinya menerobos ke kotak penalti lah yang menghasilkan penalti. Kurangnya kebugaran mungkin membuatnya sedikit melemah seiring berjalannya waktu.

    Marc Bernal (8/10):

    Berada di posisi yang tepat untuk membuka skor dari jarak dekat, lalu mencuri bola di tiang jauh dan mencetak gol ketiga dengan penyelesaian yang tenang. Terus menunjukkan mengapa dia sering dibandingkan dengan Busquets di Catalunya.

    Fermin Lopez (5/10):

    Menunjukkan banyak energi tetapi kesulitan untuk terlibat sebelum digantikan setelah melewati menit ke-60.

    Serangan

    Lamine Yamal (9/10):

    Setiap kali dia menguasai bola, pertahanan Atletico terpaksa mundur dan dia menghasilkan beberapa dribel yang menakjubkan, termasuk saat dia memberikan assist untuk gol pembuka. 

    Ferran Torres (4/10):

    Gagal mencetak gol dua kali saat berada dalam posisi yang baik di babak pertama dan tidak memberikan kontribusi berarti sebagai pengganti Lewandowski sebelum diganti.

    Raphinha (7/10):

    Memiliki beberapa momen cemerlang dan dengan ahli mencetak penalti, tetapi akurasi tembakannya seringkali tidak tepat dalam permainan terbuka.

    Subs & Manajer

    Alejandro Balde (6/10):

    Masuk lebih awal menggantikan Kounde dan bermain cukup sederhana saat menguasai bola. Terkadang terisolasi di lini pertahanan sebelum akhirnya harus keluar karena cedera.

    Marcus Rashford (5/10):

    Melakukan beberapa serangan di sisi kiri tetapi gagal menciptakan peluang yang berarti.

    Dani Olmo (6/10):

    Berusaha terlibat sejak menggantikan Fermin dan menjadi ancaman bagi pertahanan Atleti.

    Ronald Araujo (6/10):

    Menggantikan Balde yang cedera, tetapi sebagian besar waktunya di lapangan di lini depan.

    Hansi Flick (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Memilih formasi menyerang sementara dua pergantian pemain dipaksa karena cedera. Harus bertanggung jawab atas kekalahan Barca di leg pertama, tetapi tidak bisa melakukan banyak hal di malam ini.

