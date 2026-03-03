Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Tidak ada comeback kali ini! Lamine Yamal dan Marc Bernal tampil gemilang, namun Blaugrana gagal mencatatkan comeback epik di Copa del Rey

Ferran Torres membuang dua peluang awal saat ia dua kali gagal mengarah ke gawang meski berada dalam posisi yang baik, namun Barcelona berhasil memimpin saat Bernal mencetak gol ke gawang kosong setelah Lamine Yamal mengalahkan dua bek Atleti dan mengirimkan umpan rendah ke area penalti.

Tim tamu jarang mengancam, meski Ademola Lookman seharusnya bisa lebih baik saat mendapat peluang sundulan di akhir babak pertama. Dan dia harus membayar mahal beberapa saat kemudian saat Pedri dijatuhkan di kotak penalti dan Raphinha maju untuk mencetak gol dari titik penalti dengan tendangan terakhir sebelum babak pertama berakhir.

Dengan keyakinan baru, Barcelona mencari gol tambahan, dan Joao Cancelo serta Bernal memaksa Juan Musso melakukan penyelamatan dari tepi kotak penalti. Kedua pemain itu akhirnya berkolaborasi untuk gol ketiga Barcelona, saat umpan silang Cancelo disundul oleh Bernal di tiang jauh.

Gelombang demi gelombang serangan Barcelona terus berlanjut, tetapi mereka tidak dapat menguji Musso di gawang Atletico, dengan tendangan Gerard Martin yang melambung di atas mistar menjadi peluang terdekat mereka untuk menyamakan skor. Sebaliknya, Atletico lah yang akan menghadapi Real Sociedad atau Athletic Club di final April.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Camp Nou...