Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Hansi Flick butuh rencana cadangan! Joan Garcia dan Alejandro Balde termasuk yang paling mengecewakan, sementara Eric Garcia mendapat kartu merah saat barisan pertahanan tinggi Blaugrana terungkap dengan mengerikan dalam kekalahan telak di Copa del Rey

Atleti mendapat dorongan besar di awal pertandingan saat kiper Barcelona, Joan Garcia, membiarkan umpan balik meluncur di bawah kakinya dan melewati garis gawang meskipun Pau Cubarsi berusaha membersihkannya. Meskipun jaring gawang awalnya bergetar akibat tendangan Ademola Lookman, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah gol bunuh diri dari kiper, karena bola sudah melewati garis gawang sebelum pemain internasional Nigeria itu tiba di sana.

Antoine Griezmann menggandakan keunggulan Atleti sebelum menit ke-15, saat mantan pemain internasional Prancis itu berlari mengejar umpan terobosan Nahuel Molina dan menyelesaikan dengan indah. Jules Kounde kemudian membersihkan upaya Atletico lainnya dari garis gawang untuk menjaga Barca tetap dalam permainan setelah mereka sendiri mengenai mistar gawang melalui Fermin Lopez.

Rojiblancos kembali memanfaatkan garis pertahanan Barcelona yang hampir bunuh diri untuk menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, melalui serangan yang mengalir indah yang diakhiri dengan penyelesaian apik Lookman. Sebelum jeda, Fermin mendapat peluang satu lawan satu, tetapi Juan Musso cepat keluar dari garis gawangnya untuk menyelamatkan, dan dua menit kemudian, Julian Alvarez menambah gol keempat dengan penyelesaian keras dari tepi kotak penalti.

Cubarsi berpikir dia telah memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua, tetapi golnya dianulir setelah penundaan VAR yang benar-benar surreal selama delapan menit. Dan sebelum pertandingan berakhir, tantangan liar dari Eric Garcia membuatnya mendapat kartu merah langsung, mengakhiri malam yang benar-benar buruk bagi Blaugrana.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Metropolitano...