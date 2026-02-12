Goal.com
Barcelona GFXGetty
Harry Sherlock

Penilaian pemain Barcelona vs Atletico Madrid: Hansi Flick butuh rencana cadangan! Joan Garcia dan Alejandro Balde termasuk yang paling mengecewakan, sementara Eric Garcia mendapat kartu merah saat barisan pertahanan tinggi Blaugrana terungkap dengan mengerikan dalam kekalahan telak di Copa del Rey

Barcelona dihancurkan 4-0 oleh Atletico Madrid dalam leg pertama semifinal Copa del Rey pada Kamis malam, saat tim asuhan Diego Simeone tampil dominan melawan tim Barcelona yang benar-benar buruk. Strategi garis pertahanan tinggi Hansi Flick terus-menerus dieksploitasi dengan kejam sepanjang pertandingan, yang membuat para pendukung Atletico di Metropolitano tak percaya dengan apa yang mereka saksikan.

Atleti mendapat dorongan besar di awal pertandingan saat kiper Barcelona, Joan Garcia, membiarkan umpan balik meluncur di bawah kakinya dan melewati garis gawang meskipun Pau Cubarsi berusaha membersihkannya. Meskipun jaring gawang awalnya bergetar akibat tendangan Ademola Lookman, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah gol bunuh diri dari kiper, karena bola sudah melewati garis gawang sebelum pemain internasional Nigeria itu tiba di sana.

Antoine Griezmann menggandakan keunggulan Atleti sebelum menit ke-15, saat mantan pemain internasional Prancis itu berlari mengejar umpan terobosan Nahuel Molina dan menyelesaikan dengan indah. Jules Kounde kemudian membersihkan upaya Atletico lainnya dari garis gawang untuk menjaga Barca tetap dalam permainan setelah mereka sendiri mengenai mistar gawang melalui Fermin Lopez.

Rojiblancos kembali memanfaatkan garis pertahanan Barcelona yang hampir bunuh diri untuk menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, melalui serangan yang mengalir indah yang diakhiri dengan penyelesaian apik Lookman. Sebelum jeda, Fermin mendapat peluang satu lawan satu, tetapi Juan Musso cepat keluar dari garis gawangnya untuk menyelamatkan, dan dua menit kemudian, Julian Alvarez menambah gol keempat dengan penyelesaian keras dari tepi kotak penalti.

Cubarsi berpikir dia telah memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua, tetapi golnya dianulir setelah penundaan VAR yang benar-benar surreal selama delapan menit. Dan sebelum pertandingan berakhir, tantangan liar dari Eric Garcia membuatnya mendapat kartu merah langsung, mengakhiri malam yang benar-benar buruk bagi Blaugrana.

GOAL menilai pemain Barcelona dari Metropolitano...

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Joan Garcia (2/10):

    Kesalahan yang sangat buruk dalam kebobolan gol pertama seperti yang dilakukannya. Dia benar-benar dikalahkan setelah itu. Bukan malam yang baik baginya.

    Jules Kounde (2/10):

    Menyelamatkan upaya di garis gawang saat skor 2-0, tapi sama sekali tidak bisa mengawasi Lookman. Sangat buruk.

    Pau Cubarsi (3/10):

    Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan muka Garcia pada gol pertama, tetapi tidak bisa kembali. Selalu kalah sepanjang pertandingan karena kakinya terasa berat. Mencetak gol untuk membuat skor menjadi 4-1, tetapi pemeriksaan VAR selama delapan menit membuat gol tersebut dibatalkan.

    Eric Garcia (1/10):

    Umpan awalnya membuat kipernya kebingungan dan dia tidak pernah benar-benar pulih. Sebuah handball di akhir pertandingan diikuti oleh tekel yang begitu gegabah dan bodoh sehingga dia langsung mendapat kartu merah. Seburuk-buruknya.

    Alejandro Balde (2/10):

    Dia sama sekali tidak bisa mendekati Griezmann saat skor menjadi 2-0. Begitu banyak ancaman datang dari sisi kirinya dan dia sama sekali tidak bisa mengatasinya.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Lini tengah

    Marc Casado (3/10):

    Dikenai kartu kuning karena pelanggaran yang sangat terlambat di babak pertama, memicu kemarahan di bangku cadangan Atletico. Ditarik keluar dalam 36 menit. Aduh.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Menguasai bola dengan baik, tetapi timnya tetap terpuruk apa pun yang dilakukannya.

    Fermin Lopez (7/10):

    Menyentuh mistar gawang di awal pertandingan. Terus berusaha, selalu mencari bola dan mencoba menciptakan peluang. Pemain terbaik Barcelona.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Serangan

    Lamine Yamal (4/10):

    Jauh dari level yang kami harapkan. Dia mencoba menguasai bola dan menyerang pemain lawan saat ada kesempatan, tapi hal itu terlalu jarang terjadi untuk tim Barcelona yang terlihat terkejut.

    Ferran Torres (4/10):

    Dia menyundul bola melebar di akhir pertandingan saat tidak dijaga di tiang jauh. Itu adalah kontribusi terbesarnya.

    Dani Olmo (5/10):

    Dapat kartu kuning dan tidak bisa mengembangkan permainan. Dia melakukan beberapa tembakan asal-asalan, tetapi mengingat keajaiban yang biasanya dia ciptakan, ini adalah malam yang buruk.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Subs & Manajer

    Robert Lewandowski (4/10):

    Masuk menggantikan Casado di babak pertama. Hampir tidak bisa menyentuh bola, begitu ketatnya penjagaan man-to-man Atletico.

    Ronald Araujo (6/10):

    Masuk pada skor 4-0 di babak kedua.

    Joao Cancelo (6/10):

    Masuk sebagai pengganti di akhir pertandingan.

    Gerard Martin (N/A):

    Masuk setelah kartu merah.

    Hansi Flick (2/10):

    Strategi garis pertahanan tinggi Flick terbukti sebagai kesalahan yang selalu terlihat. Atletico dengan mudah menembus pertahanan Barcelona, berulang kali menemukan celah dan sudut untuk menciptakan peluang. Dia beruntung skor hanya 4-0, dan jika dia tidak menemukan rencana cadangan, dia tidak akan lama lagi di bangku cadangan Barcelona - meskipun perlu diingat bahwa ini baru babak pertama dalam pertandingan.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

