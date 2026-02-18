Goal.com
Raya Saka Edozie GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Wolves: Mereka benar-benar hancur! Kesalahan fatal David Raya membuat Arsenal kehilangan poin lagi dalam persaingan gelar Premier League, meskipun Bukayo Saka tampil gemilang dalam peran No.10

Arsenal kembali tergelincir dalam perburuan gelar Premier League setelah gol telat Tom Edozie membantu Wolves meraih hasil imbang dramatis 2-2 pada Rabu. Bukayo Saka membawa Arsenal unggul lebih dulu di awal pertandingan sebelum Piero Hincapie menggandakan keunggulan mereka tak lama setelah babak pertama berakhir. Gol spektakuler Hugo Bueno membuat 20 menit terakhir menjadi tegang bagi tim Mikel Arteta, sebelum kesalahan fatal David Raya memungkinkan Edozie menyamakan skor berkat pantulan bola dari Riccardo Calafiori.

Tekanan semakin besar bagi Arsenal karena mereka memiliki kesempatan untuk kembali menegaskan dominasi mereka dengan memperlebar jarak atas Manchester City di puncak klasemen, namun ketegangan itu sirna dalam lima menit pertama saat Declan Rice mengirim umpan silang ke arah Saka, yang langsung menyambutnya dan menyundul bola untuk mencetak gol pertamanya sejak awal Desember.

Tim tamu tampil kurang meyakinkan dalam serangan sepanjang sisa babak pertama, gagal menemukan ritme permainan mereka, namun mereka juga tidak menghadapi banyak serangan berbahaya dari tuan rumah yang kurang tajam. Mereka kemudian seolah-olah memastikan kemenangan dengan gol kedua saat Hincapie melepaskan tembakan yang melambung di atas Jose Sa, namun Wolves segera membalas dengan gol spektakuler dari Bueno yang melengkung dari luar kotak penalti.

Gol tersebut membuat akhir pertandingan menjadi cukup menegangkan bagi Arsenal, dan semuanya mencapai puncaknya dengan cara yang luar biasa di akhir pertandingan ketika Raya gagal mengantisipasi umpan silang dan langsung memberikan bola kepada Edozie, yang tendangannya mengenai Calafiori sebelum masuk ke gawang.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (3/10):

    Tidak melakukan penyelamatan apa pun selama 45 menit pertama, tetapi dia hanya bisa menatap kosong saat Bueno merusak rekor clean sheet-nya. Apa yang dia lakukan saat membiarkan umpan silang lolos di akhir pertandingan, kita tidak akan pernah tahu.

    Jurrien Timber (6/10):

    Tampak pincang pada satu titik, tetapi sepertinya berhasil mengatasi cedera ringan. Bukan penampilan terbaiknya, tetapi juga jauh dari yang terburuk.

    William Saliba (7/10):

    Tidak mengalami banyak masalah dengan penyerang lawan sepanjang pertandingan.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Tidak mengalami masalah saat mengejar lemparan jauh Wolves dan membersihkan bahaya dengan sundulan yang kuat. Melihat lari Hincapie dan memberikan assist dengan umpan yang presisi, tapi terlibat dalam momen komunikasi yang buruk dengan Raya di akhir pertandingan.

    Piero Hincapie (8/10):

    Menunjukkan gerakan yang lincah saat menguasai bola, membuat Yerson Mosquera terjatuh di lapangan pada satu titik. Mencoba mendapatkan penalti dengan cara yang agak konyol dan tidak mendapat respons dari wasit, tetapi kemudian mencetak gol dengan brilian untuk membuat skor menjadi 2-0.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (7/10):

    Sangat tenang dan percaya diri saat menguasai bola, jarang kehilangan bola, dan memenangkan sebagian besar duel pertahanan di lapangan.

    Declan Rice (7/10):

    Memberikan umpan yang sempurna bagi Saka untuk mencetak gol dan membawa Arsenal unggul lebih dulu. Berlari tanpa henti dari kotak penalti ke kotak penalti dalam penampilan yang solid.

    Bukayo Saka (8/10):

    Mencetak gol pembuka dan kini telah mencetak gol melawan Wolves setelah menandatangani kontrak baru dengan Arsenal sebanyak tiga kali, sebelumnya melakukannya pada Juli 2020 dan Mei 2023. Ia dengan mudah melewati para bek dengan dribblingnya di beberapa momen.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Serangan

    Noni Madueke (5/10):

    Bukan pertandingan yang paling berpengaruh bagi mantan sayap Chelsea ini, yang diganti pada menit ke-65 tanpa memberikan kontribusi yang berarti.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Kurang terlibat di babak pertama, hanya memiliki enam sentuhan dalam 45 menit pertama. Situasi tidak membaik di babak kedua sebelum ia ditarik keluar.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Ada beberapa kesempatan di mana dia tidak bisa mengalahkan Mosquera, yang mungkin bisa menghasilkan peluang gol untuk Arsenal jika dia berhasil. Malam yang frustrasi.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Eberechi Eze (5/10):

    Memiliki kesempatan untuk memperkuat serangan Arsenal, tetapi tidak benar-benar berhasil memanfaatkannya.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Masuk sebagai pengganti dan secara alami terlihat lebih cocok di lini depan daripada Gyokeres.

    Leandro Trossard (5/10):

    Selalu mampu memberikan kontribusi dari bangku cadangan, tetapi harus diganti setelah menerima benturan.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Pengganti di menit-menit akhir untuk Trossard dan langsung melihat bola memantul darinya dan masuk ke gawang, menjadi pukulan besar bagi harapan timnya untuk meraih gelar.

    Mikel Arteta (5/10):

    Pendekatan hati-hati tampaknya telah membawa Arsenal tiga poin lagi, tetapi momen kegilaan dari Raya membuat Arteta memiliki banyak hal untuk dipikirkan sebelum derby London Utara.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0