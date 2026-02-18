Penilaian pemain Arsenal vs Wolves: Mereka benar-benar hancur! Kesalahan fatal David Raya membuat Arsenal kehilangan poin lagi dalam perburuan gelar Premier League, meskipun Bukayo Saka tampil gemilang dalam peran No.10

Tekanan semakin besar bagi Arsenal karena mereka memiliki kesempatan untuk kembali menegaskan dominasi mereka dengan memperlebar jarak atas Manchester City di puncak klasemen, namun ketegangan itu sirna dalam lima menit pertama saat Declan Rice mengirim umpan silang ke Saka, yang langsung menyundul bola dan mencetak gol pertamanya sejak awal Desember.

Tim tamu tampil kurang meyakinkan dalam serangan sepanjang sisa babak pertama, gagal menemukan ritme permainan mereka, namun mereka juga tidak banyak menghadapi serangan berbahaya dari tuan rumah yang kurang tajam. Mereka kemudian seolah-olah memastikan kemenangan dengan gol kedua saat Hincapie melepaskan tembakan yang melambung di atas Jose Sa, namun Wolves segera membalas dengan gol spektakuler dari Bueno yang melengkungkan bola dari luar kotak penalti.

Gol tersebut membuat akhir pertandingan menjadi cukup menegangkan bagi Arsenal, dan semuanya mencapai puncaknya dengan cara yang luar biasa di akhir pertandingan ketika Raya gagal mengantisipasi umpan silang dan langsung memberikan bola kepada Edozie, yang tendangannya mengenai Calafiori sebelum masuk ke gawang.

GOAL menilai performa pemain Arsenal di Molineux...