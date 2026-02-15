Goal.com
Penilaian pemain Arsenal vs Wigan: Eberechi Eze kembali tampil gemilang saat The Gunners melaju ke babak kelima Piala FA

Eberechi Eze bangkit dari mimpi buruknya di tengah pekan di Brentford untuk membantu Arsenal mencetak rekor baru di Piala FA setelah mengalahkan Wigan 4-0 dan melaju ke babak kelima. Eze, yang penampilannya menjadi sorotan setelah ditarik keluar pada babak pertama oleh Mikel Arteta dalam laga imbang 1-1 di Gtech Stadium pada Kamis malam, memberikan dua assist luar biasa di awal pertandingan saat The Gunners menjadi tim Premier League pertama dalam sejarah yang mencetak empat gol dalam 30 menit pertama pertandingan Piala FA.

Pemain internasional Inggris itu memberikan umpan terobosan yang indah kepada Noni Madueke untuk gol pembuka pada menit ke-11, dan dia mengulangi trik tersebut delapan menit kemudian saat dia mengirim Gabriel Martinelli bebas untuk mencetak gol kesepuluhnya di kompetisi piala musim ini untuk tim Mikel Arteta.

Umpan silang Bukayo Saka kemudian disundul masuk ke gawangnya sendiri oleh Jack Hunt sebelum Gabriel Jesus mengelabui perangkap offside untuk berlari mengejar umpan Christian Norgaard dari atas dan mencetak gol indah di atas kiper Wigan, Sam Tickle, pada menit ke-27.

Pada saat itu, sepertinya Arsenal akan mencetak skor seperti dalam kriket, tetapi itu ternyata menjadi akhir dari gol-gol tersebut - dengan pengganti Viktor Gyokeres membentur tiang gawang di babak kedua dan Tickle melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan upaya Eze dan Martinelli.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Emirates Stadium.

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Penyelamatan bagus untuk menggagalkan upaya Joseph Taylor dan mempertahankan gawangnya tetap bersih.

    Ben White (7/10):

    Berlari naik turun di sisi kanan sepanjang pertandingan. Selalu menjadi ancaman, tetapi harus keluar di akhir pertandingan setelah mengalami cedera.

    William Saliba (7/10):

    Kembali ke tim setelah sakit dan bermain dengan lancar selama 60 menit sebelum digantikan.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Jarang mendapat tekanan. Tidak akan ada sore yang lebih mudah dalam waktu lama.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Dia awalnya akan bermain di lini tengah, tetapi dipindahkan kembali ke posisi bek kiri karena absennya Calafiori. Pekerjaan yang nyaman di sore hari, sering masuk ke area lini tengah.

    Lini tengah

    Christian Norgaard (8/10):

    Seperti biasa, dia tampil baik saat diberi kesempatan. Assist yang indah untuk gol Jesus dan selalu berusaha memainkan bola ke depan.

    Bukayo Saka (7/10):

    Dimasukkan ke dalam tim pada menit-menit terakhir karena Calafiori mundur setelah pemanasan. Aneh melihatnya bermain di tengah lapangan, tapi dia terlihat nyaman di sana, berkolaborasi dengan baik bersama Eze dan Norgaard.

    Eberechi Eze (8/10):

    Hari yang tepat baginya setelah pertandingan melawan Brentford. Dua umpan cantik untuk dua gol pertama. Mendapat banyak bola dan menikmati ruang yang diberikan padanya.

    Serangan

    Noni Madueke (8/10):

    Wigan tidak mampu menghadapinya. Membuka skor dengan tendangan yang indah dan terus menimbulkan masalah di sisi kanan.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Tendangan indah untuk membuat skor menjadi 4-0 setelah mengelabui perangkap offside. Wigan kesulitan mengimbangi pergerakannya.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Kecepatan yang terlalu tinggi bagi barisan belakang Wigan untuk ditangani. Lari dan penyelesaian yang bagus untuk membuat skor menjadi 2-0.

    Subs & Manajer

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Menyentuh tiang gawang dengan satu-satunya peluang nyata untuk mencetak gol.

    Marli Salmon (6/10):

    Bek berusia 16 tahun ini tampil tenang dalam debut kandangnya. Satu gerakan indah untuk mengalahkan lawannya membuat para penonton bergemuruh.

    Leandro Trossard (6/10):

    Beberapa momen yang hidup di sisi kiri.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Masuk sebagai pengganti Ben White yang cedera.

    Tommy Setford (N/A):

    Menggantikan Kepa di gawang pada menit-menit akhir untuk debut kandangnya.

    Mikel Arteta (7/10):

    Pasti senang dengan awal pertandingan, tapi mungkin berharap lebih dari timnya di babak kedua. Mengatur susunan pemain dengan baik.

