Penilaian pemain Arsenal vs Wigan: Eberechi Eze kembali tampil gemilang saat The Gunners melaju ke babak kelima Piala FA

Pemain internasional Inggris itu memberikan umpan terobosan yang indah kepada Noni Madueke untuk gol pembuka pada menit ke-11, dan dia mengulangi trik tersebut delapan menit kemudian saat dia mengirim Gabriel Martinelli bebas untuk mencetak gol kesepuluhnya di kompetisi piala musim ini untuk tim Mikel Arteta.

Umpan silang Bukayo Saka kemudian disundul masuk ke gawangnya sendiri oleh Jack Hunt sebelum Gabriel Jesus mengelabui perangkap offside untuk berlari mengejar umpan Christian Norgaard dari atas dan mencetak gol indah di atas kiper Wigan, Sam Tickle, pada menit ke-27.

Pada saat itu, sepertinya Arsenal akan mencetak skor seperti dalam kriket, tetapi itu ternyata menjadi akhir dari gol-gol tersebut - dengan pengganti Viktor Gyokeres membentur tiang gawang di babak kedua dan Tickle melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan upaya Eze dan Martinelli.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Emirates Stadium.