Dengan Manchester City memperkecil selisih poin di puncak klasemen menjadi dua poin sebelum kick-off berkat kemenangan mereka atas Newcastle, tim asuhan Mikel Arteta tahu mereka harus memberikan respons setelah kekecewaan di Molineux, dan mereka memulai dengan baik. Mereka mendapat imbalan ketika Eze dengan cerdas menyelesaikan peluang setelah kerja bagus Bukayo Saka di sisi kanan, tetapi keunggulan itu tidak bertahan lama, dengan Randal Kolo Muani memanfaatkan kesalahan Declan Rice untuk menyamakan skor hanya 24 detik setelah restart.

Itu adalah gol yang tak terduga, tetapi Arsenal terus mendominasi pertandingan dan mereka memulihkan keunggulan mereka dengan gol keras Gyokeres di awal babak kedua sebelum Eze memanfaatkan bola liar di area penalti untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan dan gol ketiga tim tamu.

Gyokeres kemudian menghiasi sore yang fantastis bagi The Gunners di waktu tambahan saat dia dilepas oleh Martin Odegaard untuk mencetak gol keempat dan mengakhiri pertandingan dengan gaya.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Stadion Tottenham Hotspur...