Arsenal Tottenham 2025-26 Eberechi EzeGetty Images
Charles Watts

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Arsenal vs Tottenham: Eberechi Eze melakukannya lagi! Bintang derby memastikan London Utara tetap merah sementara Viktor Gyokeres mencetak dua gol impresif saat The Gunners kembali ke jalur perebutan gelar

Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres masing-masing mencetak dua gol saat Arsenal menghancurkan Tottenham 4-1 dalam derby London Utara untuk kedua kalinya musim ini, mengembalikan keunggulan lima poin mereka di puncak klasemen Premier League. The Gunners, yang datang ke pertandingan Minggu ini di bawah tekanan besar setelah kekalahan telak mereka di Wolves pada pertengahan pekan, membungkam para pengkritik yang meragukan kemampuan mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar, saat mereka tampil dominan di kandang tetangga mereka, yang tetap terpuruk di zona degradasi.

Dengan Manchester City memperkecil selisih poin di puncak klasemen menjadi dua poin sebelum kick-off berkat kemenangan mereka atas Newcastle, tim asuhan Mikel Arteta tahu mereka harus memberikan respons setelah kekecewaan di Molineux, dan mereka memulai dengan baik. Mereka mendapat imbalan ketika Eze dengan cerdas menyelesaikan peluang setelah kerja bagus Bukayo Saka di sisi kanan, tetapi keunggulan itu tidak bertahan lama, dengan Randal Kolo Muani memanfaatkan kesalahan Declan Rice untuk menyamakan skor hanya 24 detik setelah restart.

Itu adalah gol yang tak terduga, tetapi Arsenal terus mendominasi pertandingan dan mereka memulihkan keunggulan mereka dengan gol keras Gyokeres di awal babak kedua sebelum Eze memanfaatkan bola liar di area penalti untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan dan gol ketiga tim tamu.

Gyokeres kemudian menghiasi sore yang fantastis bagi The Gunners di waktu tambahan saat dia dilepas oleh Martin Odegaard untuk mencetak gol keempat dan mengakhiri pertandingan dengan gaya.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Stadion Tottenham Hotspur...

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (8/10)

    Melakukan satu penyelamatan tajam di awal babak kedua dan satu lagi di akhir pertandingan, di mana ia menunjukkan reaksi cepat untuk kembali dan menggagalkan bola dari garis gawangnya. Mengendalikan area penalti dengan sangat baik saat umpan silang masuk.

    Jurrien Timber (6/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Saka di sisi kanan, dengan Arsenal terlihat sangat mengancam di sisi tersebut. Memberikan umpan kepada Gyokeres untuk gol pertamanya.

    William Saliba (7/10):

    Penampilan yang solid. Memanfaatkan kecepatan dan kekuatannya dengan baik dan menangani segala serangan yang datang dengan relatif nyaman.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Sedikit beruntung saat terjatuh akibat dorongan ringan dari Kolo Muani, yang mengakibatkan gol kedua striker Spurs dibatalkan.

    Piero Hincapie (8/10):

    Penampilan bagus lainnya dari pemain yang sedang menemukan bentuk terbaiknya. Umpan hebat untuk Saka di babak pertama.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (7/10):

    Tetap menjaga ritme permainan di lini tengah. Saat ini tidak dalam performa terbaiknya, tetapi penampilannya cukup solid.

    Declan Rice (6/10):

    Kesalahan yang sangat buruk dalam kehilangan penguasaan bola yang memungkinkan Kolo Muani menyamakan skor segera setelah gol pembuka Eze. Tidak sesuai dengan standar biasanya.

    Eberechi Eze (9/10):

    Lagi-lagi derby London Utara, lagi-lagi hari yang hebat bagi Eze melawan Spurs. Mencetak gol pertamanya dengan ahli untuk membawa Arsenal unggul dan waspada di kotak penalti untuk membuat skor menjadi 3-1. Sangat menikmati perannya sebagai No.10.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Ancaman konstan di sisi kanan. Permainan yang sangat baik dalam proses serangan yang berujung pada gol pembuka Eze.

    Viktor Gyokeres (9/10):

    Memimpin lini depan dengan sangat baik dan mendominasi Dragusin sepanjang pertandingan. Memiliki satu upaya bagus di awal yang melebar tipis, tetapi mencetak gol dengan tendangan keras di awal babak kedua dan menambah gol keduanya di akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan. Pertandingan terbaiknya untuk Arsenal.

    Leandro Trossard (6/10):

    Masuk dan keluar dari permainan. Memiliki satu upaya jarak jauh yang dihalau dari garis gawang dan satu lagi yang melebar tipis sebelum babak pertama berakhir, tetapi ada momen-momen lain di mana dia seharusnya bisa bermain lebih baik dengan bola.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Digantikan oleh Timber di awal babak kedua dan tampil baik sebagai bek kanan.

    Martin Odegaard (7/10):

    Dimasukkan untuk menambah sedikit kontrol saat waktu hampir habis dan memberikan umpan kepada Gyokeres untuk gol keduanya.

    Gabreil Martinelli (N/A):

    Tidak mampu memberikan dampak yang signifikan.

    Noni Madueke (N/A):

    Menggantikan Saka yang cedera pada masa injury time.

    Mikel Arteta (8/10):

    Membuat keputusan besar dengan memulai Eze dan terbukti menjadi keputusan yang sangat baik.

