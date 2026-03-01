Goal.com
Penilaian pemain Arsenal vs Chelsea: Set-Piece FC tak akan terkalahkan! William Saliba dan Jurrien Timber membuktikan kehebatan mereka dari tendangan bebas, sementara aksi heroik David Raya membantu The Gunners mempertahankan laju perburuan gelar

Tak ada yang bisa menghentikan Set-piece FC! Arsenal tampil buruk dalam laga krusial Premier League melawan Chelsea di Emirates pada Minggu, namun tetap berhasil meraih kemenangan penting 2-1 atas Chelsea yang bermain dengan 10 pemain, yang membuat mereka unggul lima poin dari Manchester City di puncak klasemen Premier League.

Hampir tak terhindarkan, kedua gol Arsenal berasal dari tendangan sudut. William Saliba mencetak gol pertama, dengan pemain internasional Prancis itu menyundul bola yang dikembalikan ke kotak penalti Chelsea dari rekan setimnya di posisi bek tengah, Gabriel Magalhaes. 

Menariknya, Arsenal juga mencetak gol Chelsea dari tendangan sudut, saat Piero Hincapie menyundul bola yang masuk ke dalam kotak penalti dari Reece James dan secara tidak sengaja memantulkan bola melewati Robert Sanchez.

Arsenal tidak bisa dihentikan, dan Jurrien Timber menyundul bola dari umpan Declan Rice pada menit ke-66. Gol penentu kemenangan datang sangat bertentangan dengan alur permainan, tetapi peluang Chelsea untuk membalikkan keadaan berakhir ketika Pedro Neto secara bodoh mendapat kartu merah setelah menerima dua kartu kuning yang bisa dihindari. 

GOAL menilai semua pemain Arsenal di Emirates sebagai spesialis tendangan bebas Mikel Arteta yang mengambil langkah kecil namun signifikan menuju gelar...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (8/10):

    Melakukan penyelamatan reaksi yang luar biasa dari tendangan sudut Chelsea yang membentur tiang dekatnya dan juga menunjukkan refleks yang tajam untuk menggagalkan upaya Joao Pedro. Pemain terbaik Arsenal pada hari itu - dan itu sudah cukup menggambarkan segalanya.

    Jurrien Timber (7/10):

    Ancaman nyata saat menyerang di babak pertama, dan meskipun dia diberi tugas bertahan lebih banyak di babak kedua, dia tetap muncul untuk memulihkan keunggulan Arsenal dengan sundulan yang membawa gol kedua mereka.

    William Saliba (7/10):

    Memecahkan kebuntuan dengan sundulan dari jarak dekat yang mengenai pemain Chelsea saat masuk, tetapi beruntung lolos dari kesalahan memberikan bola kepada Palmer setelah menit ke-60 dan memiliki beberapa momen tegang lainnya saat berhadapan dengan Joao Pedro.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Membantu Saliba mencetak gol pembuka dengan lompatan luar biasa di tiang jauh dan kemudian mencoba tendangan lob yang berani. Tidak mengabaikan tugas pertahanannya, memenangkan banyak duel, meskipun dia mendapat kartu kuning karena menarik Joao Pedro.

    Piero Hincapie (5/10):

    Membuat kesalahan dalam mengantisipasi tendangan sudut James yang melengkung ke dalam, yang berujung pada gol penyeimbang Chelsea. Namun, penampilannya secara keseluruhan yang harus menjadi perhatian Arteta, karena pemain Ekuador ini tidak tampil baik baik secara defensif maupun ofensif.

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (5/10):

    Penampilan yang sangat buruk dari pemain Spanyol ini, di mana umpan-umpannya jauh dari presisi biasanya, yang membuat Arsenal kesulitan mengendalikan pertandingan. 

    Declan Rice (5/10):

    Sekali lagi membuktikan dirinya sebagai ancaman serius dengan tendangan bebasnya, namun meski pemain internasional Inggris ini memberikan perlindungan yang baik di beberapa momen, ia jauh dari performa terbaiknya dan juga sangat beruntung lolos dari pelanggaran tangan di area penalti tepat sebelum gol penyeimbang Chelsea. Tepat untuk ditarik keluar dari lapangan jauh sebelum peluit akhir berbunyi.

    Eberechi Eze (5/10):

    Ini adalah penampilan starter kedua berturut-turut di Premier League bagi Eze setelah penampilannya yang heroik dalam derby London Utara, tetapi gelandang serang ini hampir tidak terlihat selama satu jam sebelum hampir mencetak gol di menit-menit akhir, setelah Chelsea bermain dengan 10 orang.

    Serangan

    Bukayo Saka (5/10):

    Cukup aktif di babak pertama, menciptakan tiga peluang, tetapi performanya menurun drastis setelah restart saat pertandingan seolah-olah melewatinya.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Tidak mampu masuk ke dalam permainan - seperti yang ditunjukkan oleh satu tembakan dalam 76 menit 'aksi'. Bahkan ketika dia memiliki ruang untuk beraksi, dia terus menabrak tembok - dan bahkan dengan putus asa melemparkan dirinya ke lantai pada satu titik setelah dicuri bola secara bersih oleh Sarr. 

    Leandro Trossard (3/10):

    Bekerja keras untuk merebut bola kembali, tetapi sering kehilangan bola dan tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan. Tidak mengherankan bahwa dia diganti 10 menit setelah babak kedua dimulai.

    Subs & Manajer

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Menggantikan Trossard di sayap kiri dan aksinya yang menerobos ke depan itulah yang memicu kartu kuning kedua yang tidak beralasan dari Neto.

    Kai Havertz (N/A):

    Menggantikan Gyokeres di lini depan tetapi tidak memberikan dampak apa pun.

    Christian Norgaard (N/A):

    Masuk menggantikan Rice yang kelelahan, tetapi tidak membantu Arsenal mengendalikan permainan.

    Mikel Arteta (5/10):

    Memilih tim terkuatnya, tetapi Arsenal bermain buruk dan sangat beruntung karena Chelsea bermain dengan 10 orang saat unggul. Arteta layak mendapat pujian karena mengubah Arsenal menjadi spesialis tendangan bebas, tetapi tidak ada banyak hal lain yang bisa dilakukan timnya, dan pergantian pemainnya sama sekali tidak mempengaruhi pertandingan secara positif.

