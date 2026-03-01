Penilaian pemain Arsenal vs Chelsea: Set-Piece FC tak akan terkalahkan! William Saliba dan Jurrien Timber membuktikan kehebatan mereka dari tendangan bebas, sementara aksi heroik David Raya membantu The Gunners mempertahankan laju perburuan gelar

Hampir tak terhindarkan, kedua gol Arsenal berasal dari tendangan sudut. William Saliba mencetak gol pertama, dengan pemain internasional Prancis itu menyundul bola yang dikembalikan ke kotak penalti Chelsea dari rekan setimnya di posisi bek tengah, Gabriel Magalhaes.

Menariknya, Arsenal juga mencetak gol Chelsea dari tendangan sudut, saat Piero Hincapie menyundul bola yang masuk ke dalam kotak penalti dari Reece James dan secara tidak sengaja memantulkan bola melewati Robert Sanchez.

Arsenal tidak bisa dihentikan, dan Jurrien Timber menyundul bola dari umpan Declan Rice pada menit ke-66. Gol penentu kemenangan datang sangat bertentangan dengan alur permainan, tetapi peluang Chelsea untuk membalikkan keadaan berakhir ketika Pedro Neto secara bodoh mendapat kartu merah setelah menerima dua kartu kuning yang bisa dihindari.

GOAL menilai semua pemain Arsenal di Emirates sebagai spesialis tendangan bebas Mikel Arteta yang mengambil langkah kecil namun signifikan menuju gelar...