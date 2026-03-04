Penilaian pemain Arsenal vs Brighton: Kemenangan para juara?! Gabriel yang perkasa tampil gemilang saat gol Bukayo Saka membawa The Gunners unggul tujuh poin

Setelah meraih kemenangan beruntun dalam derby London, pertandingan ini selalu menjadi laga besar bagi Arsenal yang berusaha setidaknya mempertahankan keunggulan mereka atas City menjelang akhir pekan putaran kelima Piala FA. Dan, setelah lolos dari ancaman awal ketika Gabriel terpaksa menendang bola keluar dari garis gawangnya sendiri akibat umpan buruk dari David Raya, mereka unggul melalui Saka.

Dalam penampilannya yang ke-300 untuk klub masa kecilnya, kapten sementara Arsenal untuk malam itu, Saka, masuk dari sisi kanan setelah menerima umpan dari Jurrien Timber dan melepaskan tembakan yang membentur Carlos Baleba dan mengecoh Bart Verbruggen di gawang Brighton.

Arsenal kesulitan untuk mengembangkan keunggulan tersebut, dengan Brighton menimbulkan banyak masalah di babak pertama, tetapi tim tamu berhasil melewati momen-momen menegangkan untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen berkat penampilan heroik Nottingham Forest di Manchester.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Amex Stadium...