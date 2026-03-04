Goal.com
Gabriel Saka Arsenal
Charles Watts

Penilaian pemain Arsenal vs Brighton: Kemenangan para juara?! Gabriel yang perkasa tampil gemilang saat gol Bukayo Saka membawa The Gunners unggul tujuh poin

Gol Bukayo Saka di babak pertama membawa Arsenal meraih kemenangan krusial 1-0 di kandang Brighton, memanfaatkan hasil imbang mengejutkan Manchester City 2-2 melawan Nottingham Forest untuk memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak klasemen Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta jauh dari performa terbaiknya di Amex Stadium, namun gol Saka pada menit kesembilan memberi mereka sesuatu untuk dipertahankan. Dengan penampilan gemilang Gabriel Magalhaes di lini belakang, mereka berhasil meraih kemenangan besar pada malam yang bisa jadi krusial dalam perburuan gelar.

Setelah meraih kemenangan beruntun dalam derby London, pertandingan ini selalu menjadi laga besar bagi Arsenal yang berusaha setidaknya mempertahankan keunggulan mereka atas City menjelang akhir pekan putaran kelima Piala FA. Dan, setelah lolos dari ancaman awal ketika Gabriel terpaksa menendang bola keluar dari garis gawangnya sendiri akibat umpan buruk dari David Raya, mereka unggul melalui Saka.

Dalam penampilannya yang ke-300 untuk klub masa kecilnya, kapten sementara Arsenal untuk malam itu, Saka, masuk dari sisi kanan setelah menerima umpan dari Jurrien Timber dan melepaskan tembakan yang membentur Carlos Baleba dan mengecoh Bart Verbruggen di gawang Brighton.

Arsenal kesulitan untuk mengembangkan keunggulan tersebut, dengan Brighton menimbulkan banyak masalah di babak pertama, tetapi tim tamu berhasil melewati momen-momen menegangkan untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen berkat penampilan heroik Nottingham Forest di Manchester.

GOAL menilai performa pemain Arsenal dari Amex Stadium...

  Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Dibantu oleh Gabriel setelah kesalahan awal yang buruk. Namun, dia tampil baik setelah itu dan menjaga kotaknya dengan baik.

    Jurrien Timber (7/10):

    Kontribusi gol lainnya dengan assist untuk Saka. Tetap solid seperti biasa di sisi kanan.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Masuk menggantikan Saliba yang cedera dan mendapat kartu kuning di awal. Namun, ia menangani situasi dengan baik dan melakukan beberapa intervensi krusial. 

    Gabriel Magalhaes (9/10):

    Menyelamatkan bola dari garis gawang di menit-menit awal dan itu menetapkan nada untuk apa yang terjadi selanjutnya. Melemparkan dirinya di depan segala sesuatu. Luar biasa. 

    Piero Hincapie (8/10):

    Penampilan luar biasa lainnya dari pemain yang sedang dalam performa terbaik. Tidak banyak kontribusi di serangan, tetapi bertahan dengan baik dan luar biasa saat berpindah ke posisi bek tengah di babak kedua.

  Brighton-Arsenal

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (6/10):

    Seorang pemain yang sepertinya membutuhkan istirahat yang layak. Ia terlalu lama menguasai bola dan terlihat jauh lebih ragu-ragu selama beberapa bulan pertamanya di Premier League.

    Declan Rice (7/10):

    Lagi-lagi dia membuat beberapa kesalahan individu. Dia berhasil memperbaikinya sendiri dengan beberapa kali kembali ke pertahanan dengan baik dan sangat penting di babak kedua.

    Eberechi Eze (6/10):

    Memberikan umpan bagus untuk membebaskan Saka di awal pertandingan, tetapi tidak bisa benar-benar menguasai bola untuk menciptakan peluang setelah itu. 

  Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League

    Serangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Mencatat penampilan ke-300nya untuk Arsenal dengan gol awal. Sedikit beruntung dengan pantulan bola, tapi bagus melihatnya mengambil tembakan.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Kesulitan dalam pertandingan yang tidak sesuai dengan kelebihannya. Terus harus berjuang untuk bola-bola panjang dengan punggung menghadap gawang, dan Brighton menghadapinya dengan mudah.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Tidak memberikan dampak yang signifikan. Bekerja keras seperti biasa, tapi tidak membawa ancaman di sisi kiri.

  Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League

    Subs & Manajer

    Kai Havertz (6/10):

    Memberikan Arsenal lebih banyak kendali di lini depan, yang membantu mereka mendapatkan periode penguasaan bola yang sangat dibutuhkan di area pertahanan Brighton. 

    Leandro Trossard (5/10):

    Diterpa tekanan dari suporter Brighton, yang terutama menikmati satu tembakan yang meleset dan berakhir dengan tendangan sudut.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Masuknya dia memungkinkan Arsenal memiliki lebih banyak keunggulan di lini tengah dengan cara dia bermain terbalik.

    Christian Norgaard (N/A):

    Menggantikan Zubimendi yang kelelahan untuk 10 menit terakhir.

    Mikel Arteta (7/10):

    Dia pasti tidak puas dengan penampilan timnya di babak pertama. Perubahan yang dia lakukan setelah jeda memang membawa perbaikan, namun.

