Eberechi Eze Arsenal Brentford 2025-26
Charles Watts

Penilaian pemain Arsenal vs Brentford: Eberechi Eze kembali tampil buruk saat The Gunners kehilangan poin penting dalam persaingan gelar Premier League, meskipun Noni Madueke mencetak gol sundulan yang bagus

Arsenal gagal memanfaatkan kesempatan untuk mengembalikan keunggulan enam poin mereka di puncak klasemen Premier League setelah ditahan imbang 1-1 oleh Brentford pada Kamis malam. Tim asuhan Mikel Arteta, yang tampil jauh dari performa terbaiknya sepanjang malam yang frustrasi di London Barat, seolah-olah telah menemukan cara untuk menang ketika Noni Madueke mencetak gol sundulan yang luar biasa tepat setelah menit ke-60. Namun, Keane Lewis-Potter mencetak gol sundulan yang luar biasa 19 menit sebelum pertandingan berakhir, memberikan tuan rumah satu poin yang pantas mereka dapatkan dan merusak harapan Arsenal untuk meraih gelar juara.

Setelah menyaksikan Manchester City menang dengan meyakinkan atas Fulham 24 jam sebelumnya, semua mata tertuju pada Arsenal untuk melihat bagaimana mereka akan merespons melawan Brentford yang sedang dalam performa apik dalam beberapa pekan terakhir. Dan tim tamu terlihat gugup selama babak pertama yang sangat buruk, di mana The Gunners yang sedang dalam performa buruk gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran.

Masuknya Martin Odegaard menggantikan Eberechi Eze yang tampil mengecewakan pada babak pertama memang membawa perbaikan, dan hal itu berujung pada gol pembuka, dengan Madueke melompat dengan indah di tiang jauh untuk menyundul umpan silang Piero Hincapie.

Namun, Brentford merespons dengan baik dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Lewis-Potter. Mereka hampir saja memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, dengan Igor Thiago dua kali hampir mencetak gol, meskipun Gabriel Martinelli juga gagal memanfaatkan peluang emas di waktu tambahan untuk memberikan Arsenal tiga poin penuh.

GOAL menilai pemain Arsenal dari Gtech Community Stadium...

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    David Raya (7/10):

    Melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan sundulan Thiago dari jarak dekat setelah umpan lambungnya yang buruk membuat Arsenal terancam. Terus-menerus mendapat tekanan dari situasi bola mati.

    Jurrien Timber (6/10):

    Biasanya solid di lini belakang, tetapi tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam serangan.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Dimasukkan untuk menggantikan Saliba dan tampil baik, seperti yang dia lakukan hampir setiap kali dia masuk ke tim. Melakukan satu blok luar biasa di akhir pertandingan untuk menggagalkan Thiago.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Pertarungan fisik yang sengit dengan Thiago. Mendapat kartu kuning di awal, tetapi tidak membiarkan hal itu memengaruhi penampilannya. Melakukan beberapa blok yang sangat baik.

    Piero Hincapie (7/10):

    Beberapa serangan bagus di sisi kiri dan mengirimkan beberapa umpan silang yang berbahaya, termasuk yang mengawali gol Madueke.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-ARSENALAFP

    Lini tengah

    Martin Zubimendi (6/10):

    Rapi dan teratur, tetapi tidak seberpengaruh seperti biasanya.

    Declan Rice (7/10):

    Pemain terbaik Arsenal selama babak pertama yang kurang memuaskan. Bisa saja bermain lebih baik saat mendapat peluang yang diciptakan oleh Odegaard pada skor 1-0.

    Eberechi Eze (3/10):

    Malam yang sangat sulit. Mendapatkan kesempatan besar karena cedera Havertz, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Sama sekali tidak terlibat dalam permainan dan diganti pada babak pertama. Tampak seperti pemain yang sangat kurang percaya diri.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Noni Madueke (7/10):

    Sundulan yang luar biasa untuk memecahkan kebuntuan di babak kedua. Sebelumnya tidak banyak berkontribusi, tetapi itu adalah momen kualitas yang sesungguhnya.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Bekerja keras melawan pertahanan Brentford yang fisik, tetapi tidak benar-benar mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

    Leandro Trossard (5/10):

    Sangat mengesankan melawan Sunderland terakhir kali, tetapi tidak bisa mengulanginya kali ini. Beberapa momen bagus, tetapi berada di pinggiran permainan.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Martin Odegaard (6/10):

    Masuknya dia di babak kedua membawa Arsenal ke periode terbaik mereka dalam pertandingan, tetapi dia membiarkan Lewis-Potter lolos darinya untuk gol penyeimbang.

    Bukayo Saka (5/10):

    Tidak bisa benar-benar masuk ke dalam permainan setelah menggantikan Madueke.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan di menit-menit akhir.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Masuk menggantikan Hincapie di akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Persiapannya pasti terpengaruh oleh absennya Havertz dan Saliba, tetapi dia pasti kecewa dengan penampilan tim. Perubahan yang dilakukan tidak benar-benar membawa perbaikan.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

