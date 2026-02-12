Penilaian pemain Arsenal vs Brentford: Eberechi Eze kembali tampil buruk saat The Gunners kehilangan poin penting dalam persaingan gelar Premier League, meskipun Noni Madueke mencetak gol sundulan yang bagus

Setelah menyaksikan Manchester City menang dengan meyakinkan atas Fulham 24 jam sebelumnya, semua mata tertuju pada Arsenal untuk melihat bagaimana mereka akan merespons melawan Brentford yang sedang dalam performa apik dalam beberapa pekan terakhir. Dan tim tamu terlihat gugup selama babak pertama yang sangat buruk, di mana The Gunners yang sedang dalam performa buruk gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran.

Masuknya Martin Odegaard menggantikan Eberechi Eze yang tampil mengecewakan pada babak pertama memang membawa perbaikan, dan hal itu berujung pada gol pembuka, dengan Madueke melompat dengan indah di tiang jauh untuk menyundul umpan silang Piero Hincapie.

Namun, Brentford merespons dengan baik dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Lewis-Potter. Mereka hampir saja memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, dengan Igor Thiago dua kali hampir mencetak gol, meskipun Gabriel Martinelli juga gagal memanfaatkan peluang emas di waktu tambahan untuk memberikan Arsenal tiga poin penuh.

GOAL menilai pemain Arsenal dari Gtech Community Stadium...