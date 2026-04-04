Penilaian mengejutkan atas keputusan wasit dalam laga Atlético vs Barcelona

Barcelona meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah Atlético Madrid pada Sabtu malam, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Barcelona, yang memimpin klasemen La Liga, memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Real Madrid, menjadi 7 poin, setelah Los Blancos kalah dari Real Mallorca.

Sementara itu, Atletico Madrid tetap berada di peringkat keempat dengan 57 poin.

Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Busquets Ferrer, yang mendapat penilaian mengejutkan dari situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus wasit.

"Archivo VAR" memberi nilai 2 dari 10 kepada wasit Busquets Ferrer setelah ia memimpin pertandingan antara Atletico dan Barcelona dengan buruk.

