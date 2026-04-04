Live
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Penilaian mengejutkan atas keputusan wasit dalam laga Atlético vs Barcelona

Barcelona meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah Atlético Madrid pada Sabtu malam, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Barcelona, yang memimpin klasemen La Liga, memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Real Madrid, menjadi 7 poin, setelah Los Blancos kalah dari Real Mallorca. 

Sementara itu, Atletico Madrid tetap berada di peringkat keempat dengan 57 poin.

Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Busquets Ferrer, yang mendapat penilaian mengejutkan dari situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus wasit.

"Archivo VAR" memberi nilai 2 dari 10 kepada wasit Busquets Ferrer setelah ia memimpin pertandingan antara Atletico dan Barcelona dengan buruk.

Baca juga

Video.. Pemain Real Madrid Ungkap Rahasia Air Matanya

    Teknologi video digunakan untuk memperbaiki kesalahan wasit lapangan

    "Archivo Far" menyebutkan bahwa Busquets Ferrer sedang tidak dalam performa terbaiknya, dan hal itu kembali terbukti dengan serangkaian kesalahannya yang harus diperbaiki oleh teknologi video.

    Ferrer mengeluarkan 8 kartu kuning, namun mengabaikan beberapa kartu yang jelas harus diberikan, di mana ia tampak kebingungan dan kurang memenuhi standar yang diharapkan.

    Pertandingan ini menyaksikan dua insiden kontroversial, dan dalam keduanya, teknologi VAR harus turun tangan untuk mengoreksi keputusan awal Bosquets Ferrer. 

    Insiden pertama terjadi pada babak pertama, ketika Nicolás González, yang sudah memiliki kartu kuning, menjatuhkan Yamal, menghalangi peluang mencetak gol yang jelas. Insiden ini seharusnya mendapat kartu merah langsung, bukan kartu kuning kedua.

    Sedangkan kasus kedua terjadi pada babak kedua, di mana VAR terpaksa turun tangan lagi, karena Bosquets Ferrer langsung mengeluarkan kartu merah kepada Gerard Martin, dalam insiden yang dinilai oleh Asosiasi Wasit sebagai hanya layak mendapat kartu kuning. 

    Martín mencapai bola lebih dulu dan mengontrolnya dengan baik, kemudian bersenggolan dengan pergelangan kaki Thiago Almada, yang memasuki area gerakannya, sehingga kartu merah pemain Barcelona tersebut dibatalkan.

