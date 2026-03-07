Penggemar Chelsea dan Inggris yang terkenal 'dikeluarkan' dari pertandingan Lionesses melawan Islandia

Di lapangan, narasi pertandingan dipimpin dengan tegas oleh Lucy Bronze, yang menandai penampilan internasional ke-145-nya dengan cara yang spektakuler. Dengan memulai pertandingan, bek veteran ini naik ke peringkat ketiga dalam daftar penampilan sepanjang masa Lionesses, hanya tertinggal dari legenda Jill Scott dan Fara Williams. Keputusan taktis Wiegman untuk mengembalikan Bronze ke starting XI bersama Lauren James dan Esme Morgan segera membuahkan hasil, karena Inggris mengendalikan tempo pertandingan.

Gol pembuka datang pada menit ke-22 ketika James, yang menunjukkan gaya bermain yang telah menjadikannya pilar tim ini, melepaskan umpan silang berbahaya ke tiang jauh. Bronze ada di sana untuk menyambutnya, menyundul bola ke gawang untuk menenangkan nerves awal dan membalas dominasi Inggris dengan penguasaan bola 71%. Lionesses tetap tampil apik, dengan trio Stanway, James, dan Alessia Russo menciptakan peluang dengan leluasa.