Penggemar Chelsea dan Inggris yang terkenal 'dikeluarkan' dari pertandingan Lionesses melawan Islandia
Keluarnya Basil yang Aneh
Keputusan untuk mengusir penggemar yang menonjol tersebut langsung memicu kemarahan dari penonton tuan rumah, dengan beberapa bagian stadion bergemuruh dengan sorakan protes yang ditujukan kepada petugas keamanan. Sebagai bentuk dukungan yang tegas, banyak penggemar mulai meneriakkan nama Basil saat ia berjalan menuju pintu keluar. Meskipun suasana tegang, pendukung senior tersebut tetap menunjukkan sikap sportif, dilaporkan memeluk salah satu petugas keamanan saat ia keluar dari arena.
Bronze mencapai tonggak sejarah internasional yang bersejarah.
Di lapangan, narasi pertandingan dipimpin dengan tegas oleh Lucy Bronze, yang menandai penampilan internasional ke-145-nya dengan cara yang spektakuler. Dengan memulai pertandingan, bek veteran ini naik ke peringkat ketiga dalam daftar penampilan sepanjang masa Lionesses, hanya tertinggal dari legenda Jill Scott dan Fara Williams. Keputusan taktis Wiegman untuk mengembalikan Bronze ke starting XI bersama Lauren James dan Esme Morgan segera membuahkan hasil, karena Inggris mengendalikan tempo pertandingan.
Gol pembuka datang pada menit ke-22 ketika James, yang menunjukkan gaya bermain yang telah menjadikannya pilar tim ini, melepaskan umpan silang berbahaya ke tiang jauh. Bronze ada di sana untuk menyambutnya, menyundul bola ke gawang untuk menenangkan nerves awal dan membalas dominasi Inggris dengan penguasaan bola 71%. Lionesses tetap tampil apik, dengan trio Stanway, James, dan Alessia Russo menciptakan peluang dengan leluasa.
Ketangguhan pertahanan tetap menjadi kunci bagi Wiegman.
Islandia kesulitan untuk mengancam tuan rumah sepanjang pertandingan, hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Namun, kiper Inggris Hannah Hampton terpaksa bertindak pada menit ke-60 untuk menjaga gawangnya tetap bersih. Ia melakukan penyelamatan refleks yang tajam untuk menggagalkan sundulan Sandra Jessen setelah umpan silang yang membentur pemain lawan sempat mengancam untuk membawa tim tamu kembali ke dalam pertandingan.
Dengan enam poin dari dua pertandingan setelah kemenangan telak 6-1 atas Ukraina sebelumnya, Inggris kini berada dalam posisi yang kuat di grup. Fokus segera beralih ke dua pertandingan menarik melawan Spanyol pada April, ulangan final Euro 2025 dan Piala Dunia 2023. Dengan performa saat ini, tim asuhan Wiegman tampaknya siap menghadapi tantangan tersebut sambil berusaha menghindari rute playoff yang berpotensi rumit.
Inggris memimpin dengan selisih tiga poin atas Spanyol menjelang pertandingan Spanyol melawan Ukraina pada Sabtu malam. Hanya pemenang grup yang akan memastikan tempat otomatis di Piala Dunia berikutnya, artinya taruhannya tinggi dalam kampanye kualifikasi ini.
