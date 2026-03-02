Penggemar Arsenal dinobatkan sebagai pendukung paling dibenci di Liga Premier

Meskipun kehadiran Arsenal di puncak daftar mungkin dapat dijelaskan oleh status mereka sebagai calon juara, mereka secara mengejutkan didampingi oleh Nottingham Forest di posisi teratas. Klub dari East Midlands ini juga mencatat rating sentimen negatif sebesar 43 persen, sejajar dengan The Gunners sebagai pendukung paling dikritik di liga. Peningkatan sentimen negatif terhadap pendukung Forest terjadi di tengah musim yang penuh perubahan signifikan dan pertarungan berisiko tinggi di City Ground, menunjukkan bahwa kehadiran vokal mereka di kasta tertinggi membuat banyak pendukung rival merasa tidak nyaman.

Alex Kostin, juru bicara British Gambler, menjelaskan temuan tersebut dengan mengatakan: "Budaya penggemar sepak bola tidak berhenti setelah peluit akhir, melainkan berlangsung 24 jam sehari secara online. Jadi, kami menyelidiki metrik media sosial untuk mengetahui klub mana yang penggemarnya paling tidak disukai di luar lapangan. Arsenal berada di puncak daftar mencerminkan seberapa intens perbincangan seputar mereka musim ini." Kostin melanjutkan penjelasannya tentang mengapa The Gunners menjadi sasaran kritik yang begitu tajam musim ini, mencatat kombinasi faktor yang saat ini mengelilingi Emirates Stadium. Ia menyatakan: "Ketika Anda menggabungkan persaingan gelar, perdebatan wasit, dan salah satu basis penggemar terbesar dalam olahraga ini, setiap momen menjadi lebih menonjol. Hal yang sama berlaku untuk klub seperti Nottingham Forest dan Liverpool, di mana kontroversi dan ekspektasi secara alami memicu sentimen negatif. Menariknya, beberapa klub paling sukses di liga musim ini – seperti Manchester City atau Aston Villa – mencatat tingkat sentimen negatif yang relatif lebih rendah terhadap pendukung mereka."