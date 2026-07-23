Empat tahun lalu, klub asal Westfalen itu menggelontorkan 30 juta euro untuk memboyong pemain yang saat itu berusia 20 tahun tersebut dari Salzburg. Jumlah yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tak ada pemain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu ditanamkan pada sebuah janji untuk masa depan yang dekat, tetapi juga jangka panjang.

Namun, kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak berbuah seperti yang diharapkan BVB. Itulah pengakuan menyakitkan yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tak pernah menjadi pilar yang tak tergantikan di tim Hitam-Kuning, bahkan ia selalu jauh dari status tersebut.

Meski begitu, ia menjadi pemain tim nasional saat di Dortmund dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru berubah menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak terbantahkan dalam permainan ofensif. Itu tak berhasil ia capai di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, pemain sayap itu mencatat rata-rata waktu bermain hanya 42 menit per pertandingan.