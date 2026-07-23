Sudah lama ada banyak rumor mengenai dirinya, ditambah pembicaraan soal perpanjangan lebih awal kontraknya yang akan berakhir pada 2027 berjalan sangat alot: Kini Karim Adeyemi telah meninggalkan Borussia Dortmund dan bergabung dengan Barcelona, di mana Hansi Flick menunggunya sebagai pelatih yang dulu membantunya melakoni debut di tim nasional Jerman. Dalam beberapa hal, ini adalah keputusan yang bagus dari pihak BVB, tetapi juga mengungkap sebuah rencana yang gagal.
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Pengakuan yang menyakitkan: transfer Karim Adeyemi mengungkap kenyataan pahit tentang BVB
Empat tahun lalu, klub asal Westfalen itu menggelontorkan 30 juta euro untuk memboyong pemain yang saat itu berusia 20 tahun tersebut dari Salzburg. Jumlah yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tak ada pemain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu ditanamkan pada sebuah janji untuk masa depan yang dekat, tetapi juga jangka panjang.
Namun, kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak berbuah seperti yang diharapkan BVB. Itulah pengakuan menyakitkan yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tak pernah menjadi pilar yang tak tergantikan di tim Hitam-Kuning, bahkan ia selalu jauh dari status tersebut.
Meski begitu, ia menjadi pemain tim nasional saat di Dortmund dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru berubah menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak terbantahkan dalam permainan ofensif. Itu tak berhasil ia capai di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, pemain sayap itu mencatat rata-rata waktu bermain hanya 42 menit per pertandingan.
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BVB: Mengapa penjualan Karim Adeyemi adalah langkah yang tepat
Dalam momen-momen cemerlang seperti di Liga Champions, Adeyemi sesekali mampu menghadirkan kedalaman permainan dan kecepatannya yang tak tertandingi di lapangan, dan pada beberapa periode juga tampil cukup solid selama setengah musim. Namun dalam rutinitas abu-abu liga dan jika dilihat sepanjang satu musim penuh, ia jelas kurang memiliki konsistensi dan juga profesionalisme untuk mengambil langkah besar berikutnya yang menentukan dalam kariernya.
Karena itu, fakta bahwa Borussia kini hanya mendapatkan biaya transfer tetap sebesar 22 juta euro untuknya sangat berbicara banyak, baik bagi sang pemain maupun klub. Pemasukan akhirnya memang kemungkinan besar akan melampaui jumlah yang semula diinvestasikan berkat bonus yang mudah dicapai serta klausul 35 persen dari penjualan berikutnya. Namun jumlah itu tidak akan jauh melampauinya - dan justru itulah tentu targetnya pada tahun 2022.
Dengan demikian, kesepakatan terkait Adeyemi tidak berjalan sesuai harapan bagi BVB. Potensi untuk menghasilkan peningkatan performa dan nilai transfer yang jauh lebih besar jelas ia miliki. Namun hal itu terlalu jarang terlihat. Karena itu, tepat untuk menarik garis akhir dan merasa puas dengan uang yang kini didapat untuk seorang pemain pelapis dan pemain yang tidak berangkat ke Piala Dunia, yang kontraknya masih tersisa satu tahun.
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Kasus Adeyemi: Apakah BVB belajar dari Julian Brandt?
Keputusan untuk sekarang menarik steker pada Adeyemi dan menginvestasikan kembali modalnya, alih-alih kembali menjalani putaran pembuktian olahraga berikutnya bersamanya, patut disambut positif dan bagi Borussia merupakan semacam kurva pembelajaran. Ini juga menunjukkan ketegasan baru dalam kepemimpinan olahraga di sekitar trio Carsten Cramer, Lars Ricken, dan Ole Book. Prinsip harapan, yang terlalu sering melumpuhkan klub dalam musim-musim terakhir, tampaknya mulai digantikan oleh pragmatisme yang lebih dingin dan berorientasi pada performa.
Sangat mungkin mereka juga belajar dari kasus Julian Brandt. Secara sarkastis bisa dikatakan bahwa klub terus memikul harapan padanya bahwa seorang teknisi bertalenta tinggi, tetapi kronis tidak konsisten, pada akhirnya akan berkembang menjadi titik tumpu besar dan pemimpin yang tak terbantahkan. Namun Brandt, yang kontraknya tidak diperpanjang, selama tujuh tahun berayun antara kelas dunia dan kelas distrik. Bukan hanya dalam kasusnya BVB dengan keras kepala berpegang pada sebuah narasi yang jarang sekali didukung realitas di lapangan.
Dortmund kini tentu dituntut untuk menyediakan pengganti di lini serang. Ini akan sangat cocok dengan kisah baru yang ingin diceritakan klub ke depannya, jika mereka berhasil menggaet Said El Mala, seorang pemain dari kategori shooting star berusia 19 tahun.
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Siapa yang bisa menjadi pengganti Karim Adeyemi di BVB?
Borussia menaruh minat besar pada pemain asal Köln itu, yang dalam penampilannya sejauh ini menunjukkan kebalikan persis dari Adeyemi yang kerap terkesan letargis. El Mala membawa sikap tanpa beban dan rasa lapar yang akan baik untuk permainan Dortmund setelah penampilan-penampilan alot dan secara permainan kerap kurang meyakinkan dalam beberapa bulan terakhir.
Dengan demikian, kepergian Adeyemi seharusnya bukan menjadi kehilangan yang akan terlalu disesali klub. Itu adalah hasil logis dari sebuah perkembangan di mana harapan dan kenyataan telah bergerak terlalu jauh terpisah.
Sebab, ini juga cocok dengan narasi triumvirat Dortmund saat ini: Siapa pun yang ingin memainkan peran penting di BVB pada masa depan dan secara berkelanjutan, tak boleh hanya bersinar ketika lampu sorot di Liga Champions menyala atau lawan memberikan ruang yang cukup. Ia juga harus melakukannya ketika angin musim gugur bertiup dari depan.
Karim Adeyemi: Data performa di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Kartu kuning-merah Kartu merah 146 36 25 27 1 1
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