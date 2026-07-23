Empat tahun lalu, klub Westfalen itu merogoh kocek 30 juta euro untuk pemain yang saat itu berusia 20 tahun tersebut demi memboyongnya dari Salzburg. Jumlah yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tak ada pemain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu dilakukan untuk sebuah janji bagi masa depan yang dekat, tetapi juga jangka panjang.

Namun kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan di BVB. Itulah pengakuan pahit yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tak pernah menjadi pilar yang tak tergantikan di kubu Hitam-Kuning, bahkan status itu selalu terasa jauh darinya.

Meski begitu, di Dortmund ia menjadi pemain tim nasional dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak tergantikan dalam permainan ofensif. Ia tidak pernah berhasil mencapai itu di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru berakhir, winger itu hanya mencatat rata-rata waktu bermain 42 menit per pertandingan.