Rumor mengenai dirinya sudah lama beredar, sementara pembicaraan soal perpanjangan lebih awal kontraknya yang berakhir pada 2027 berjalan sangat alot: Kini Karim Adeyemi telah meninggalkan Borussia Dortmund dan bergabung dengan Barcelona, tempat Hansi Flick menantinya, pelatih yang dulu membantunya menjalani debut di tim nasional Jerman. Ini merupakan keputusan yang bagus dari BVB dalam lebih dari satu hal, tetapi juga mengungkap rencana yang gagal.
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Pengakuan yang menyakitkan: Transfer Karim Adeyemi mengungkap kebenaran pahit tentang BVB
Empat tahun lalu, klub Westfalen itu merogoh kocek 30 juta euro untuk pemain yang saat itu berusia 20 tahun tersebut demi memboyongnya dari Salzburg. Jumlah yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tak ada pemain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu dilakukan untuk sebuah janji bagi masa depan yang dekat, tetapi juga jangka panjang.
Namun kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan di BVB. Itulah pengakuan pahit yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tak pernah menjadi pilar yang tak tergantikan di kubu Hitam-Kuning, bahkan status itu selalu terasa jauh darinya.
Meski begitu, di Dortmund ia menjadi pemain tim nasional dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak tergantikan dalam permainan ofensif. Ia tidak pernah berhasil mencapai itu di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru berakhir, winger itu hanya mencatat rata-rata waktu bermain 42 menit per pertandingan.
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BVB: Inilah alasan penjualan Karim Adeyemi tepat
Adeyemi sesekali menghadirkan kedalaman permainan dan kecepatannya yang tak tertandingi di lapangan, seperti di Liga Champions, dan dalam beberapa periode setengah musim juga tampil cukup baik. Namun dalam rutinitas kelabu liga dan jika dilihat sepanjang satu musim penuh, ia jelas kekurangan konsistensi dan juga profesionalisme untuk mengambil langkah penting berikutnya dalam kariernya.
Karena itu, fakta bahwa Borussia kini hanya mendapatkan biaya transfer tetap sebesar 22 juta euro untuknya sangat bermakna, baik bagi sang pemain maupun klub. Pemasukan akhirnya memang kemungkinan besar akan melampaui jumlah yang awalnya diinvestasikan berkat bonus yang mudah dicapai serta klausul 35 persen dari penjualan berikutnya. Namun jumlah itu tidak akan jauh melampauinya - dan tentu itulah targetnya pada tahun 2022.
Dengan demikian, transfer Adeyemi tidak berjalan sesuai harapan bagi BVB. Tidak diragukan lagi, ia memiliki potensi untuk memberikan performa dan nilai transfer yang jauh lebih besar. Namun itu terlalu jarang terlihat. Karena itu, sudah tepat untuk menarik garis akhir dan puas dengan uang yang kini didapat untuk seorang pemain cadangan dan pemain yang tidak berangkat ke Piala Dunia dengan kontrak yang masih tersisa satu tahun.
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Kasus Adeyemi: Apakah BVB belajar dari Julian Brandt?
Keputusan untuk sekarang mencabut steker pada Adeyemi dan menginvestasikan kembali modalnya, alih-alih kembali menjalani putaran pembuktian olahraga berikutnya bersamanya, adalah hal yang menggembirakan dan bagi Borussia juga menandakan semacam kurva pembelajaran. Ini juga menunjukkan ketegasan baru dalam kepemimpinan olahraga yang dipimpin trio Carsten Cramer, Lars Ricken, dan Ole Book. Prinsip harapan yang terlalu sering melumpuhkan klub dalam beberapa musim terakhir tampaknya mulai digantikan oleh pragmatisme yang lebih dingin dan berorientasi pada performa.
Sangat mungkin mereka juga belajar dari kasus Julian Brandt. Secara sinis bisa dikatakan, klub terus membawa harapan bahwa seorang teknisi bertalenta tinggi tetapi kronis tidak konsisten pada suatu saat akan berkembang menjadi titik tumpu besar dan pemimpin yang tak terbantahkan. Namun Brandt, yang kontraknya tidak diperpanjang, selama tujuh tahun naik-turun antara kelas dunia dan kelas amatir. Bukan hanya dalam kasusnya, BVB dengan keras kepala tetap berpegang pada sebuah narasi yang hanya jarang didukung realitas di lapangan.
Dortmund kini tentu dituntut untuk menyediakan pengganti di sektor ofensif. Ini akan sangat cocok dengan kisah baru yang ingin diceritakan klub ke depannya jika mereka berhasil mendapatkan Said El Mala, seorang pemain dalam kategori shooting star berusia 19 tahun.
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Siapa yang bisa menjadi pengganti Karim Adeyemi di BVB?
Borussia menaruh minat besar pada pemain asal Köln tersebut, yang dalam penampilan-penampilannya sejauh ini memperlihatkan tepat kebalikan dari Adeyemi yang kerap terkesan lesu. El Mala membawa sikap tanpa beban dan rasa lapar yang akan bermanfaat bagi permainan Dortmund setelah penampilan-penampilan alot dan secara permainan kerap biasa-biasa saja dalam beberapa bulan terakhir.
Dengan demikian, kepergian Adeyemi semestinya bukan menjadi kehilangan yang akan terlalu disesali klub. Itu adalah hasil logis dari sebuah perkembangan, ketika tuntutan dan kenyataan telah melenceng terlalu jauh satu sama lain.
Sebab, ini juga cocok dengan narasi triumvirat Dortmund saat ini: Siapa pun yang ke depannya dan secara permanen ingin memainkan peran penting di BVB, tidak boleh hanya bersinar ketika lampu sorot Liga Champions menyala atau lawan memberikan ruang yang cukup. Ia juga harus melakukannya ketika angin musim gugur bertiup dari depan.
Karim Adeyemi: data performa di BVB
Pertandingan kompetitif Gol Assist Kartu kuning Kartu kuning-merah Kartu merah 146 36 25 27 1 1
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