Pengakuan mengejutkan dari Morata: "Saya datang ke Milan dalam pengaruh obat-obatan"

Saya tidak membenci atau menyimpan dendam pada siapa pun. Carvajal adalah teman saya, saya tetap mendukung mereka dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Namun, menurut saya di Spanyol tidak lazim melihat seorang pemain pindah dari Real ke Atletico, sementara di Italia lebih umum melihat seseorang bermain baik di Milan maupun di Inter. Ini sepak bola, orang-orang seharusnya mengerti hal itu. Saya selalu menggunakan contoh perusahaan: orang-orang berganti pekerjaan karena uang, alasan pribadi, atau karena mereka tidak merasa nyaman. Kami, di sisi lain, dianggap sebagai pengkhianat. Hal positifnya adalah, ketika saya bertemu dengan penggemar Atletico, mereka menyapa saya dengan hangat. Dan bagi saya, itu sangat berarti. Saya suka menjelaskan kepada mereka apa arti Atletico. Ketika mereka bertanya, saya selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah hal yang biasa. Yang biasa adalah berjuang seumur hidup untuk meraih sesuatu. Saya sangat beruntung, tapi saya telah bekerja sangat keras. Itulah mengapa saya ingin anak-anak saya mendukung Atletico: karena saya percaya bahwa hidup adalah hal yang paling mirip dengan Atletico. Ketika saya melihat Koke, Cholo, dan semua orang ini yang selama bertahun-tahun mengejar Liga Champions, lalu melihat Koke kembali ke pemusatan latihan untuk memulai dari awal... saya tidak akan sanggup melakukannya. Itu akan sangat menyakitkan bagi saya