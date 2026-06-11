Alvaro Morata, mantan penyerang Milan yang kini bermain untuk Como, menyampaikan hal berikut dalam sebuah wawancara di podcast "El camino de Mario" bersama Mario Suárez mengenai pengalamannya bersama Rossoneri: "Saya hadir dalam acara perkenalan saya bersama Milan dalam pengaruh obat-obatan, tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang saya lakukan. Tentu saja, ini adalah klub yang sangat besar"
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Pengakuan mengejutkan dari Morata: "Saya datang ke Milan dalam pengaruh obat-obatan"
"Bagaimana menurut saya pandangan orang-orang di Atlético terhadap saya? Saya tidak tahu. Rasanya menyakitkan," jelas Morata, "harus pergi tepat saat saya merasa mereka akhirnya memahami dan menghargai saya. Sejujurnya, saya rasa saya pergi karena rasa bersalah. Atlético selalu menjadi salah satu klub terbaik di dunia. Saya tidak tahu bahwa Julián akan datang, tapi saya tetap akan bertahan. Dulu, bahkan berjalan di jalanan pun terasa sulit. Ada suporter Atletico yang tidak menyambut saya dengan baik dan suporter Real Madrid yang sepertinya terganggu karena saya adalah suporter Atletico. Mereka tidak bisa memahami bahwa ini adalah pekerjaan. Saya bermain di Real Madrid karena ada kesempatan dan saya sangat bersyukur."
Saya tidak membenci atau menyimpan dendam pada siapa pun. Carvajal adalah teman saya, saya tetap mendukung mereka dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Namun, menurut saya di Spanyol tidak lazim melihat seorang pemain pindah dari Real ke Atletico, sementara di Italia lebih umum melihat seseorang bermain baik di Milan maupun di Inter. Ini sepak bola, orang-orang seharusnya mengerti hal itu. Saya selalu menggunakan contoh perusahaan: orang-orang berganti pekerjaan karena uang, alasan pribadi, atau karena mereka tidak merasa nyaman. Kami, di sisi lain, dianggap sebagai pengkhianat. Hal positifnya adalah, ketika saya bertemu dengan penggemar Atletico, mereka menyapa saya dengan hangat. Dan bagi saya, itu sangat berarti. Saya suka menjelaskan kepada mereka apa arti Atletico. Ketika mereka bertanya, saya selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah hal yang biasa. Yang biasa adalah berjuang seumur hidup untuk meraih sesuatu. Saya sangat beruntung, tapi saya telah bekerja sangat keras. Itulah mengapa saya ingin anak-anak saya mendukung Atletico: karena saya percaya bahwa hidup adalah hal yang paling mirip dengan Atletico. Ketika saya melihat Koke, Cholo, dan semua orang ini yang selama bertahun-tahun mengejar Liga Champions, lalu melihat Koke kembali ke pemusatan latihan untuk memulai dari awal... saya tidak akan sanggup melakukannya. Itu akan sangat menyakitkan bagi saya