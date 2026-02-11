Penerus Thomas Frank: Roberto De Zerbi & Enzo Maresca Masuk Bursa Manajer Tottenham Hotspur

Dunia sepakbola Eropa dikejutkan dengan perubahan manajerial besar yang terjadi hampir bersamaan pada Rabu pagi. Olympique de Marseille secara resmi mengonfirmasi perpisahan mereka dengan Roberto De Zerbi setelah masa bakti selama 18 bulan. Keputusan ini diambil saat Marseille tertahan di posisi keempat klasemen Ligue 1, terpaut 12 poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain.

Di saat yang sama, Tottenham Hotspur juga mengambil langkah drastis dengan memecat Thomas Frank. Pelatih yang baru saja ditunjuk musim panas lalu sebagai suksesor Ange Postecoglou tersebut dianggap gagal mengangkat performa tim. Kekalahan beruntun membuat The Lilywhites tersebut terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Liga Primer.

Kini, spekulasi mengenai masa depan kursi kepelatihan di London Utara langsung mengarah pada De Zerbi. Pelatih asal Italia tersebut menjadi favorit untuk segera merapat ke Tottenham, menurut Evening Standard.