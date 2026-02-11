Getty
Penerus Thomas Frank: Roberto De Zerbi & Enzo Maresca Masuk Bursa Manajer Tottenham Hotspur
Frank dipecat Spurs, De Zerbi berpisah dengan Marseille
Dunia sepakbola Eropa dikejutkan dengan perubahan manajerial besar yang terjadi hampir bersamaan pada Rabu pagi. Olympique de Marseille secara resmi mengonfirmasi perpisahan mereka dengan Roberto De Zerbi setelah masa bakti selama 18 bulan. Keputusan ini diambil saat Marseille tertahan di posisi keempat klasemen Ligue 1, terpaut 12 poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain.
Di saat yang sama, Tottenham Hotspur juga mengambil langkah drastis dengan memecat Thomas Frank. Pelatih yang baru saja ditunjuk musim panas lalu sebagai suksesor Ange Postecoglou tersebut dianggap gagal mengangkat performa tim. Kekalahan beruntun membuat The Lilywhites tersebut terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Liga Primer.
Kini, spekulasi mengenai masa depan kursi kepelatihan di London Utara langsung mengarah pada De Zerbi. Pelatih asal Italia tersebut menjadi favorit untuk segera merapat ke Tottenham, menurut Evening Standard.
Spurs hadapi masa kritis
Situasi yang dihadapi Tottenham saat ini tergolong kritis, mengingat mereka hanya terpaut lima poin di atas zona degradasi setelah melakoni sebagian besar musim. Alhasil, manajemen The Lilywhites tampaknya sudah tidak sabar dan memutuskan untuk memecat Frank karena performa tim yang tak kunjung membaik.
Di balik layar, Spurs telah memulai pencarian pengganti Frank, dengan beberapa nama besar muncul ke permukaan. Selain De Zerbi, nama Enzo Maresca juga santer disebut-sebut dalam radar manajemen Tottenham.
Laporan dari Evening Standard menyebutkan bahwa De Zerbi kini menempati posisi teratas dalam daftar kandidat Tottenham, mengungguli beberapa nama lainnya yang juga sedang menganggur. Meskipun terdapat kerinduan dari sebagian pendukung untuk melihat kembali Mauricio Pochettino, sumber internal menegaskan bahwa Pochettino tetap berkomitmen penuh pada tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat dan tidak memiliki rencana untuk hengkang sebelum perhelatan Piala Dunia 2026 berakhir.
Marseille juga dalam pencarian manajer baru
Kepergian De Zerbi dari Marseille sendiri dipicu oleh hasil memalukan di laga terakhirnya, di mana timnya dihancurkan 5-0 oleh PSG. Meskipun Marseille berada di posisi empat besar, performa yang tidak konsisten dan tekanan besar dari pendukung membuat manajemen memutuskan untuk mengakhiri kerja sama lebih awal. Marseille dikabarkan tengah melirik mantan pelatih AC Milan Sergio Conceicao untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh De Zerbi di Stade Velodrome, menurut Footmercato.
Apa selanjutnya?
Fokus utama Tottenham saat ini adalah menyelesaikan negosiasi dengan kandidat pelatih baru secepat mungkin. Manajemen berharap manajer baru akan segera tiba dan diresmikan pekan ini, dan dapat memimpin tim ketika Spurs melakoni Derby London melawan Arsenal pada lanjutan Liga Primer, Minggu (22/2) malam WIB.
