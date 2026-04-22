Sebagaimana dilaporkan oleh Absolut Fussball, masa depan Jovan Milosevic (20/Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24/1. FC Heidenheim), dan Yannik Keitel (26/FC Augsburg) saat ini masih belum pasti.
Diterjemahkan oleh
Pendapatan dari transfer untuk pemain baru? Trio di VfB Stuttgart tampaknya akan dilepas
Terutama Stergiou dan Keitel belum mampu menunjukkan performa yang meyakinkan selama masa peminjaman mereka di Heidenheim dan Augsburg, sehingga VfB masih terbuka untuk kemungkinan menjual mereka pada musim panas nanti. Untuk pemain asal Swiss tersebut, diperkirakan akan diperoleh pendapatan sebesar dua juta euro, sedangkan untuk Keitel, diperkirakan akan diperoleh sekitar 1,5 juta euro sebagai biaya transfer.
Situasi Milosevic sedikit lebih terbuka. Ia setidaknya tampil bagus di paruh kedua musim ini bersama Bremen dengan mencetak tiga gol dan satu assist. Menurut informasi dari Absolut-Fussball, baik Werder maupun Stuttgart dapat membayangkan perpanjangan masa pinjaman hingga setelah musim panas. Namun, syaratnya adalah tim Hijau-Putih harus berhasil mempertahankan posisi di liga.
Jika kesepakatan dengan Bremen gagal, transfer permanen juga menjadi opsi. Tuntutan biaya transfer dari Stuttgart berkisar di angka delapan juta euro. Jika ada klub yang membayar jumlah tersebut, pihak Stuttgart kemungkinan tidak akan menghalangi dan membiarkan pemain berusia 20 tahun itu hengkang.
- Getty Images
Apakah VfB Stuttgart akan merekrut seorang pemain muda berbakat asal Spanyol?
Secara keseluruhan, VfB diperkirakan akan memperoleh pendapatan transfer sebesar 10 hingga 15 juta euro jika ketiga pemain tersebut dijual. Dana tersebut rencananya akan diinvestasikan kembali untuk merekrut pemain baru, terutama di lini depan, di mana juara Piala DFB saat ini ingin memperkuat skuadnya.
Nama Chuki telah dikaitkan dengan VfB selama beberapa minggu terakhir. Pemain serang berusia 21 tahun ini, yang saat ini terikat kontrak dengan klub divisi dua Spanyol, Real Valladolid, dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama yang diinginkan oleh pihak Stuttgart.
Karena kontraknya di sana hanya berlaku hingga akhir Juni, transfer tanpa biaya transfer bukanlah hal yang mustahil. Baru-baru ini, media Spanyol melaporkan bahwa Chuki sedang mencari tantangan baru di luar negeri dan karenanya sangat mungkin mempertimbangkan untuk pindah.