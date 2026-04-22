Pendapatan dari transfer untuk pemain baru? Trio di VfB Stuttgart tampaknya akan dilepas

Terutama Stergiou dan Keitel belum mampu menunjukkan performa yang meyakinkan selama masa peminjaman mereka di Heidenheim dan Augsburg, sehingga VfB masih terbuka untuk kemungkinan menjual mereka pada musim panas nanti. Untuk pemain asal Swiss tersebut, diperkirakan akan diperoleh pendapatan sebesar dua juta euro, sedangkan untuk Keitel, diperkirakan akan diperoleh sekitar 1,5 juta euro sebagai biaya transfer.

Situasi Milosevic sedikit lebih terbuka. Ia setidaknya tampil bagus di paruh kedua musim ini bersama Bremen dengan mencetak tiga gol dan satu assist. Menurut informasi dari Absolut-Fussball, baik Werder maupun Stuttgart dapat membayangkan perpanjangan masa pinjaman hingga setelah musim panas. Namun, syaratnya adalah tim Hijau-Putih harus berhasil mempertahankan posisi di liga.

Jika kesepakatan dengan Bremen gagal, transfer permanen juga menjadi opsi. Tuntutan biaya transfer dari Stuttgart berkisar di angka delapan juta euro. Jika ada klub yang membayar jumlah tersebut, pihak Stuttgart kemungkinan tidak akan menghalangi dan membiarkan pemain berusia 20 tahun itu hengkang.