"Kita harus memahami apakah ini akibat trauma langsung atau perubahan arah - jelas dokter Tencone lagi -. Dari gambar yang ada, tidak bisa dipahami secara pasti apa yang terjadi, apakah patah tulang akibat stres atau konsekuensi dari benturan. Karena belum diketahui secara pasti, setiap hipotesis tetap terbuka. Perkiraan waktunya tidak jauh berbeda dan saya rasa tidak kurang dari tiga bulan. Tentu yang kami maksud adalah pemulihan total, kembali ke lapangan, siap untuk bermain. Jika kemudian bisa terjadi lebih cepat, tentu lebih baik: tetapi tulang memerlukan jangka waktu tersebut untuk kembali menyatu dan menahan beban kerja seorang profesional di levelnya".





Dan terakhir: "Dia mengalami tendinopati pada tendon patela dan secara paralel bisa melanjutkan terapi, sehingga saat kembali ke lapangan dia sudah pulih dari kedua masalah tersebut".



