"Penampilan terakhir Lionel Messi mungkin terjadi" - Calon presiden Barcelona Victor Font mengajukan tawaran kepada legenda klub

Seperti yang dikutip oleh AS, Font mengatakan: “Selama periode pra-pemilihan, nama-nama sering disebut-sebut. Kami berusaha untuk membangkitkan antusiasme berdasarkan fakta. Dan kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa rekonsiliasi dengan Messi tidak akan pernah terjadi dengan [Joan] Laporta. Jika kami menang dalam pemilihan, penampilan terakhir Messi menjadi mungkin.

“Messi adalah panutan tidak hanya sebagai pesepakbola tetapi juga sebagai manusia. Messi mencerminkan apa yang kami, para penggemar Barça, seperti. Seorang pemimpin yang bekerja keras, berkomitmen, dan jujur yang mencintai Barca.

"Kita tidak boleh melupakan bahwa Messi telah dikhianati dua kali: pada 2021, saat ia datang ke Barcelona untuk memperbarui kontraknya, dan pada 2023, saat ia ingin kembali ke klub impiannya bersama Xavi Hernandez. Setelah menumbuhkan harapannya, dewan direksi sekali lagi menutup pintu baginya.

“Messi tidak boleh mengakhiri waktunya di Barcelona dengan perpisahan di ruangan tertutup. Itu tidak terbayangkan. Messi harus pensiun di lapangan. Tentu saja, bagaimana dia melakukannya tergantung pada keinginannya dan situasinya pada akhir 2026. Yang ingin kami sampaikan adalah satu-satunya cara dia bisa berpamitan dengan cara yang pantas, dengan seragamnya dan di lapangan, adalah jika Joan Laporta tidak lagi berkuasa setelah 16 Maret.”

Font juga mengungkapkan tawaran pekerjaan yang dia siap berikan kepada Messi, menambahkan: “Kami telah mengusulkan kepadanya untuk menjadi Presiden Kehormatan Klub.”