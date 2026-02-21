AFP
"Penampilan terakhir Lionel Messi mungkin terjadi" - Calon presiden Barcelona Victor Font mengajukan tawaran kepada legenda klub
Kepergian Messi disebabkan oleh kesulitan keuangan.
Messi meneguhkan dirinya sebagai legenda modern selama masa kejayaannya bersama Barcelona, memecahkan berbagai rekor gol sambil meraih sejumlah trofi selama periode gemilang dalam sejarah klub raksasa Catalan tersebut. Namun, meskipun tampaknya akan mengakhiri kariernya bersama klub, kesulitan finansial membuat pemenang Piala Dunia itu hengkang sebagai pemain bebas transfer pada 2021, pindah ke Paris Saint-Germain dan kemudian Inter Miami.
Sejak meninggalkan Barcelona, ia terus dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke klub tersebut. Font, calon presiden dalam pemilihan klub yang akan datang, menegaskan bahwa ia dapat membawa kembali pemain berusia 38 tahun itu untuk memastikan ia mendapat perpisahan yang pantas sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah klub.
Font: 'Tarian terakhir Messi mungkin terjadi'
Seperti yang dikutip oleh AS, Font mengatakan: “Selama periode pra-pemilihan, nama-nama sering disebut-sebut. Kami berusaha untuk membangkitkan antusiasme berdasarkan fakta. Dan kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa rekonsiliasi dengan Messi tidak akan pernah terjadi dengan [Joan] Laporta. Jika kami menang dalam pemilihan, penampilan terakhir Messi menjadi mungkin.
“Messi adalah panutan tidak hanya sebagai pesepakbola tetapi juga sebagai manusia. Messi mencerminkan apa yang kami, para penggemar Barça, seperti. Seorang pemimpin yang bekerja keras, berkomitmen, dan jujur yang mencintai Barca.
"Kita tidak boleh melupakan bahwa Messi telah dikhianati dua kali: pada 2021, saat ia datang ke Barcelona untuk memperbarui kontraknya, dan pada 2023, saat ia ingin kembali ke klub impiannya bersama Xavi Hernandez. Setelah menumbuhkan harapannya, dewan direksi sekali lagi menutup pintu baginya.
“Messi tidak boleh mengakhiri waktunya di Barcelona dengan perpisahan di ruangan tertutup. Itu tidak terbayangkan. Messi harus pensiun di lapangan. Tentu saja, bagaimana dia melakukannya tergantung pada keinginannya dan situasinya pada akhir 2026. Yang ingin kami sampaikan adalah satu-satunya cara dia bisa berpamitan dengan cara yang pantas, dengan seragamnya dan di lapangan, adalah jika Joan Laporta tidak lagi berkuasa setelah 16 Maret.”
Font juga mengungkapkan tawaran pekerjaan yang dia siap berikan kepada Messi, menambahkan: “Kami telah mengusulkan kepadanya untuk menjadi Presiden Kehormatan Klub.”
Kane ke Barcelona diusulkan oleh sesama calon.
Sementara Font menargetkan reuni emosional dengan Messi, calon lain Xavier Vilajoana mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk merekrut striker Bayern Munich Harry Kane jika terpilih.
Ia mengatakan: "Yang kita butuhkan adalah seorang striker. Seorang penyerang tengah yang mampu menghubungkan permainan, tetapi juga seorang pembunuh di kotak penalti. Saya pikir kita juga membutuhkan seorang bek tengah yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa yang kita miliki saat ini tidak baik, tetapi seorang bek tengah yang dapat menyeimbangkan antara pemain muda dan kurang berpengalaman.
"Saya pikir dengan dua rekrutan ini, ditambah dengan pemain muda yang sedang naik daun dan pemain yang sudah ada di tim, kita tidak perlu melakukan banyak perubahan.
"Ada satu. Faktanya, kita sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasi kontraknya: dia adalah Harry Kane.
"Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas.
"Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah banyak nilai bagi permainan Barcelona."
Pemilihan presiden dijadwalkan pada bulan Maret.
Font bukanlah satu-satunya kandidat yang berencana untuk membawa Messi kembali dalam kapasitas tertentu, dengan Marc Ciria baru-baru ini memajang spanduk besar legenda klub yang merayakan gol melawan Real Madrid.
Para calon presiden terakhir diperkirakan akan dikonfirmasi pada awal Maret sebelum pemilu digelar pada tanggal 13 bulan tersebut, yang bertepatan dengan pertandingan La Liga Barcelona melawan Sevilla.
