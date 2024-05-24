Penampilan Baru Mohamed Salah! Bintang Liverpool Ini Cukur Rambut Ikoniknya Dengan The Reds Memasuki Era Baru Tanpa Jurgen Klopp
Mo Salah memiliki penampilan baru yang berani untuk era pasca Jurgen Klopp di Liverpool, dengan sang superstar Mesir terlihat mencukur rambutnya.
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- Salah menghabiskan tujuh tahun di Anfield
- Mencetak lebih dari 200 gol
- Slot akan mulai melatih Liverpool mulai musim 2024/25
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