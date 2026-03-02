Pemilik Wrexham, Ryan Reynolds dan Rob Mac, mendapat peringatan terkait label 'yo-yo' di Premier League, sementara Red Dragons didukung untuk merekrut pemain senilai £50 juta jika mereka berhasil promosi

Ketika ditanya apakah Red Dragons akan bersedia mengeluarkan £50 juta, £60 juta ($80 juta) atau bahkan £70 juta ($94 juta) untuk seorang pemain demi bersaing di kasta tertinggi, mantan bek Wrexham Sinclair - yang berbicara bekerja sama dengan situs taruhan baru - mengatakan kepada GOAL: “Ya, mereka harus melakukannya. Jika mereka memiliki ambisi untuk menjadi klub yang konsisten di Premier League dan tidak menjadi salah satu klub yo-yo.

“Anda telah melihat klub-klub yang telah berada di Football League dan Premier League selama berabad-abad yang kesulitan - berusaha bertahan di liga dan menjadi klub yo-yo. Saya tidak berpikir Wrexham ingin menjadi seperti itu, meskipun secara finansial sangat menguntungkan. Tapi menurut saya dari luar, apa yang diinginkan pemilik klub, mereka ingin menjadi tim yang bersaing di Premier League. Dan untuk melakukannya, saya tidak yakin berapa banyak uang yang sebenarnya bisa mereka keluarkan karena batasan finansial. Tapi saya yakin mereka akan menghabiskan uang mereka dan saya yakin mereka memiliki dukungan finansial untuk mencoba bersaing di Premier League.

“Tapi itu lagi-lagi hal yang berbeda. Tapi kami sudah mengatakan itu setiap tahun. Setiap tahun kami mengatakan bahwa mereka naik level, bahwa mereka kini masuk ke lingkungan yang sangat berbeda dari tempat mereka sebelumnya. Tapi mereka selalu bisa beradaptasi setiap kali. Jadi saya tidak akan terkejut jika mereka naik level dan tampil baik karena penampilan mereka baru-baru ini. Tapi itu akan sangat sulit di Premier League. Sekarang Anda bermain melawan pemain-pemain terbaik di dunia. Dan perbedaan besarnya, kami temukan di Burnley, dengan saya berada di Burnley, saya melihat langsung apa yang terjadi di Burnley musim ini. Perbedaan antara Championship dan Premier League adalah kesalahan-kesalahan kecil yang Anda buat. Kadang-kadang Anda tidak dihukum di Championship. Di Premier League, lebih sering daripada tidak, Anda akan dihukum. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi.”