Pemilik Wrexham, Ryan Reynolds dan Rob Mac, mendapat peringatan terkait label 'yo-yo' di Premier League, sementara Red Dragons didukung untuk merekrut pemain senilai £50 juta jika mereka berhasil promosi
Pemilik bersama Hollywood mengarahkan Red Dragons menuju Liga Premier.
Pemilik bersama Hollywood di North Wales telah menyaksikan kenaikan pesat berkat kesuksesan akuisisi yang mengesankan pada tahun 2021. Selama lima tahun yang tak terlupakan - dengan semua drama yang terekam kamera untuk seri dokumenter 'Welcome to Wrexham' - mereka menikmati perjalanan ke Wembley dan tiga promosi berturut-turut di tangga EFL.
Tim paling ambisius kini menempati posisi playoff Championship, dengan tiket ke undian tersebut masih sangat terbuka. Reynolds dan Mac tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin menjadi yang pertama yang menuntaskan perjalanan historis ke ‘Tanah Terjanji’.
Wrexham telah mengatasi setiap rintangan yang ada di jalur mereka sejauh ini, tetapi bisakah mereka bertahan di 'lapangan bermain miliarder' Premier League? Lebih banyak dana besar akan dibutuhkan untuk mengejar mimpi tersebut, dengan rekor transfer perlu dipecahkan lagi.
Apakah Wrexham bisa menghabiskan lebih dari £50 juta untuk transfer?
Ketika ditanya apakah Red Dragons akan bersedia mengeluarkan £50 juta, £60 juta ($80 juta) atau bahkan £70 juta ($94 juta) untuk seorang pemain demi bersaing di kasta tertinggi, mantan bek Wrexham Sinclair - yang berbicara bekerja sama dengan situs taruhan baru - mengatakan kepada GOAL: “Ya, mereka harus melakukannya. Jika mereka memiliki ambisi untuk menjadi klub yang konsisten di Premier League dan tidak menjadi salah satu klub yo-yo.
“Anda telah melihat klub-klub yang telah berada di Football League dan Premier League selama berabad-abad yang kesulitan - berusaha bertahan di liga dan menjadi klub yo-yo. Saya tidak berpikir Wrexham ingin menjadi seperti itu, meskipun secara finansial sangat menguntungkan. Tapi menurut saya dari luar, apa yang diinginkan pemilik klub, mereka ingin menjadi tim yang bersaing di Premier League. Dan untuk melakukannya, saya tidak yakin berapa banyak uang yang sebenarnya bisa mereka keluarkan karena batasan finansial. Tapi saya yakin mereka akan menghabiskan uang mereka dan saya yakin mereka memiliki dukungan finansial untuk mencoba bersaing di Premier League.
“Tapi itu lagi-lagi hal yang berbeda. Tapi kami sudah mengatakan itu setiap tahun. Setiap tahun kami mengatakan bahwa mereka naik level, bahwa mereka kini masuk ke lingkungan yang sangat berbeda dari tempat mereka sebelumnya. Tapi mereka selalu bisa beradaptasi setiap kali. Jadi saya tidak akan terkejut jika mereka naik level dan tampil baik karena penampilan mereka baru-baru ini. Tapi itu akan sangat sulit di Premier League. Sekarang Anda bermain melawan pemain-pemain terbaik di dunia. Dan perbedaan besarnya, kami temukan di Burnley, dengan saya berada di Burnley, saya melihat langsung apa yang terjadi di Burnley musim ini. Perbedaan antara Championship dan Premier League adalah kesalahan-kesalahan kecil yang Anda buat. Kadang-kadang Anda tidak dihukum di Championship. Di Premier League, lebih sering daripada tidak, Anda akan dihukum. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi.”
Apakah klub-klub besar akan tertarik untuk bergabung dengan Wrexham?
Wrexham telah melakukan sejumlah perekrutan cerdas, mulai dari Paul Mullin hingga Kieffer Moore melalui Elliot Lee dan Ollie Rathbone, dan semakin menarik bagi pemain-pemain top seiring dengan setiap langkah mereka naik ke level yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola.
Ketika ditanya apakah pemain bintang akan tertarik pindah ke Wales jika Red Dragons mencapai Premier League, Sinclair menambahkan: “Ini soal implikasi finansial. Selalu sulit untuk mendapatkan pemain top untuk pindah ke kota yang tidak populer. Saat saya memikirkan London, Manchester, dan tim-tim seperti itu, Newcastle saja sudah kesulitan mendapatkan pemain untuk pindah ke Newcastle karena itu soal gaya hidup. Anda menandatangani kontrak untuk gaya hidup, bukan hanya sepak bola di lapangan. Jadi, itu tidak akan mudah untuk meyakinkan orang untuk datang dan menandatangani kontrak dengan Wrexham. Tapi lagi, jika imbalan finansial ada untuk para pemain, mereka akan pergi dan bermain sepak bola di sana. Pasti.”
Uji coba Liga Premier: Mengalahkan Forest dan Chelsea selanjutnya
Wrexham, yang kini unggul empat poin dari Southampton yang berada di peringkat ketujuh dan memiliki sedikit ruang bernapas di zona play-off Championship, masih memiliki 11 pertandingan liga tersisa untuk dimainkan musim ini.
Pertandingan berikutnya akan memberi mereka gambaran tentang bagaimana rasanya bersaing di Premier League - setelah sebelumnya mengalahkan Nottingham Forest dalam adu penalti yang dramatis musim ini - dengan Chelsea dijadwalkan akan bertandang ke Racecourse pada Sabtu dalam laga putaran kelima Piala FA.
