Pemilik bersama Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mengatakan, "Maaf jika pilihan kata-kataku telah menyinggung beberapa orang" setelah klaim tentang migran

Miliarder pemilik bersama Manchester United yang tinggal di Monaco telah diminta untuk meminta maaf setelah memberikan wawancara kepada Sky News di mana ia mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi. Saya maksudkan, Inggris telah dijajah. Ini menghabiskan terlalu banyak uang. Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu?" Maksud saya, populasi Inggris pada tahun 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."

Starmer menyebut komentar Ratcliffe "menyinggung dan salah" dan meminta pemilik Manchester United itu untuk meminta maaf. Burnham juga menanggapi komentar Ratcliffe, menyebutnya "tidak akurat, menyinggung, dan provokatif" dan mendesak pria berusia 73 tahun itu untuk menarik kembali pernyataannya.