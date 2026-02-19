Pemerintah Portugal meluncurkan penyelidikan sendiri setelah Gianluca Prestianni dari Benfica dituduh melakukan pelecehan rasial oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior

Pernyataan dari badan pengatur sepak bola Eropa berbunyi: “Laporan resmi pertandingan dari pertandingan semalam saat ini sedang ditinjau. Ketika insiden dilaporkan, prosedur dimulai, dan jika hal ini mengakibatkan sanksi disiplin, sanksi tersebut diumumkan di situs web disiplin UEFA. Saat ini, kami tidak memiliki informasi tambahan untuk disampaikan dan tidak ada komentar tambahan yang dapat diberikan.”

Vinicius mengeluarkan pernyataan setelah pertandingan, di mana ia mengatakan: “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tetapi ini diperlukan.”

Prestianni menyatakan dalam posting media sosial: “Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada pemain Vinicius Junior, yang sayangnya salah menafsirkan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun. Dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid.”