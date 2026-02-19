Getty Images
Pemerintah Portugal meluncurkan penyelidikan sendiri setelah Gianluca Prestianni dari Benfica dituduh melakukan pelecehan rasial oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior
Apa yang terjadi dalam pertandingan Liga Champions?
Insiden yang dimaksud terjadi sekitar 10 menit memasuki babak kedua pertandingan di Lisbon pada 17 Februari. Pertandingan dihentikan setelah para pemain bentrok, dan wasit mengikuti pedoman UEFA.
Vinicius Junior mencetak gol spektakuler untuk raksasa La Liga, Real Madrid, dan merayakannya di dekat bendera sudut di hadapan pendukung tuan rumah. Sejumlah pemain Benfica keberatan dengan tindakan Vinicius yang dianggap provokatif.
Saat pertandingan akan dilanjutkan, Vinicius - yang berdiri di hadapan Prestianni - berlari ke arah wasit dan memberitahunya tentang sesuatu yang telah dikatakan. Winger Benfica diduga telah membuat komentar rasis, dengan UEFA mengonfirmasi bahwa mereka telah membuka penyelidikan tentang apa yang terjadi - dengan Prestianni menutup mulutnya dengan kaosnya.
Pernyataan dari Vinicius Junior dan Prestianni
Pernyataan dari badan pengatur sepak bola Eropa berbunyi: “Laporan resmi pertandingan dari pertandingan semalam saat ini sedang ditinjau. Ketika insiden dilaporkan, prosedur dimulai, dan jika hal ini mengakibatkan sanksi disiplin, sanksi tersebut diumumkan di situs web disiplin UEFA. Saat ini, kami tidak memiliki informasi tambahan untuk disampaikan dan tidak ada komentar tambahan yang dapat diberikan.”
Vinicius mengeluarkan pernyataan setelah pertandingan, di mana ia mengatakan: “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tetapi ini diperlukan.”
Prestianni menyatakan dalam posting media sosial: “Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada pemain Vinicius Junior, yang sayangnya salah menafsirkan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun. Dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid.”
Pemerintah Portugal membuka penyelidikan.
Pemerintah Portugal, melalui Otoritas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan dalam Olahraga (APCVD), akan menyelidiki insiden tersebut - dalam upaya untuk menentukan apakah serangan rasialis terjadi.
Pernyataan yang diterbitkan di situs web resmi badan negara tersebut berbunyi: “Menyusul laporan di media mengenai dugaan hinaan/tindakan rasis yang ditujukan kepada pemain Real Madrid, Vinicius Jr., selama pertandingan antara SL Benfica dan Real Madrid CF, yang merupakan leg pertama babak playoff Liga Champions UEFA, yang digelar di Estadio da Luz, sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA, Otoritas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Olahraga (APCVD) telah memulai proses sanksi administratif untuk mengklarifikasi fakta-fakta yang terjadi.”
Sanksi terhadap Benfica & Prestianni mungkin akan diberlakukan.
Baik Benfica maupun Prestianni berisiko menghadapi sanksi - mulai dari denda finansial hingga pengajuan laporan ke otoritas yudisial - jika tuduhan rasisme terbukti benar. Penyelidikan yang dilakukan oleh badan olahraga dan pemerintah diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga tindakan tegas dapat diambil.
