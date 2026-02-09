Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Ousmane Dembele kembali ke performa terbaiknya saat memenangkan Ballon d'Or, Arne Slot kehabisan waktu di Anfield, dan Luis Diaz dari Bayern Munich yang seperti badai membuat Liverpool terlihat seperti orang bodoh.

Ada sesuatu yang sayangnya bisa diprediksi tentang Ousmane Dembele yang memenangkan Ballon d'Or meskipun sedang cedera dan, pada Desember, ada kekhawatiran nyata bahwa masalah kebugaran yang kini menjadi kebiasaan sang penyerang akan menghalangi harapannya untuk mempertahankan gelar sebagai pemain terbaik dunia.
Namun, Dembele memulai tahun 2026 dengan gaya yang sama eksplosifnya seperti di 2025, dengan dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Marseille pada Minggu malam, membuatnya mencetak lima gol dalam lima penampilan terakhirnya di Ligue 1. Gol indahnya melawan Lille tetap menjadi yang terbaik, tetapi gol keduanya melawan OM adalah ilustrasi klasik Dembele dalam performa terbaiknya, saat ia melesat melewati Leonardo Balerdi dan Facundo Medina sebelum melepaskan tembakan keras ke atap gawang.
Seperti yang dikatakan Luis Enrique, " itu adalah gol yang luar biasa" dan membuka jalan bagi PSG untuk mengirim pesan kepada semua rival mereka - di Prancis dan di luar negeri - dengan penampilan terbaik mereka musim ini.
"Kami ingin memberikan respons yang kuat, untuk menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain masih ada di sini," akui kapten Marquinhos. " Sedikit demi sedikit, kami terus berkembang secara fisik, taktis, dan dalam hal kepercayaan diri, dan pertandingan ini benar-benar tentang menunjukkan hal itu. Saya pikir kami berhasil, dengan pendekatan yang tepat, intensitas, dan semua elemen yang dibutuhkan untuk pertandingan ini berpihak pada kami.
"Semua pemain merasa baik, kami menciptakan banyak peluang, kami merebut bola kembali di area lawan, dan kami bermain baik sebagai tim. Saya pikir ini adalah pertandingan yang sempurna. Kami harus terus seperti ini karena hal-hal besar akan datang, pertandingan besar di depan. Terserah kami untuk mempertahankan level ini hingga akhir musim untuk mencapai hal-hal besar."
Tentu saja, dengan Dembele kembali ke performa terbaiknya, segala hal kembali mungkin bagi PSG.