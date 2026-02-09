Goal.com
Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Ousmane Dembele kembali ke performa terbaiknya saat memenangkan Ballon d'Or, Arne Slot kehabisan waktu di Anfield, dan Luis Diaz dari Bayern Munich yang seperti badai membuat Liverpool terlihat seperti orang bodoh.

Pertarungan perebutan gelar di Inggris masih berlangsung! Harapan Manchester City untuk memenangkan Premier League tampaknya telah pupus setelah mereka tertinggal akibat tendangan bebas spektakuler dari Dominik Szoboszlai di Anfield pada Minggu, namun tim asuhan Pep Guardiola melakukan comeback luar biasa untuk mengalahkan Liverpool 2-1 dan memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi hanya enam poin.

Di Prancis, Paris Saint-Germain menghancurkan Marseille dalam laga La Classique untuk kembali memuncaki Ligue 1 di atas Lens yang menjadi kejutan, sementara Barcelona dan Real Madrid kembali menang akhir pekan ini, artinya situasi di Spanyol tetap sama, dengan Barcelona hanya unggul satu poin dari rival abadinya.

Di Italia, Inter yang sebelumnya tidak konsisten kini terus membaik setiap pekan, dan kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo pada Minggu lalu membuat tim asuhan Christian Chivu kini unggul delapan poin di puncak Serie A, meskipun rival sekota AC Milan masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Adapun Bayern Munich, mereka bangkit dari kekecewaan gagal menang dalam beberapa pertandingan di Bundesliga dengan menghancurkan Hoffenheim untuk memulihkan keunggulan enam poin mereka atas Borussia Dortmund.

Namun, siapa saja pemenang dan pecundang besar dalam putaran terbaru aksi di seluruh benua? GOAL mengulas semuanya di bawah ini...

  • PEMENANG: Viktor Gyokeres

    Gol Viktor Gyokeres melawan Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup Arsenal adalah hadiah murni dari Robert Sanchez, tetapi saat itu kami bertanya-tanya apakah hal itu mungkin menjadi titik balik bagi striker Swedia yang sedang kesulitan - dan kini tampaknya memang demikian.

    Gyokeres masih belum terlalu terlibat dalam permainan pembangunan serangan The Gunners, tetapi dia mulai memainkan peran Erling Haaland (sedikit sentuhan, banyak gol) dengan cukup baik. Memang, tidak ada pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol (enam) daripada penandatanganan musim panas senilai £55 juta yang sering dikritik sejak 1 Januari.

    "Dengan Viktor, saat Anda melihatnya, sangat sulit memahami perasaannya, karena dia menatap langsung ke mata Anda dan Anda tidak benar-benar tahu," kata manajer Arsenal Mikel Arteta setelah Gyokeres mencetak dua gol dari bangku cadangan dalam kemenangan 3-0 atas Sunderland pada Sabtu. "Tapi dia tidak terlalu terpengaruh oleh puncak atau lembah yang sebenarnya. Dan itulah yang kita butuhkan, stabilitas.

    "Dia sangat menuntut diri sendiri. Dia terus berusaha untuk meningkatkan diri, dan itu benar-benar sangat baik. Keyakinan adalah kata kunci. Saat Anda merasa percaya diri, saat Anda merasa penting, saat Anda merasa dalam kondisi terbaik, itulah saat Anda bisa membawa permainan Anda ke level tertinggi. Kami benar-benar mendukungnya di setiap momen untuk mencoba membantunya, untuk mencoba mendukungnya. Dan dia sedang memberikan hasil, dan dia berada dalam momen yang sangat baik sekarang."

    Gyokeres jelas masih menghadapi persaingan untuk mendapatkan posisi starter reguler di Arsenal, terutama dengan Kai Havertz yang tampil sangat tajam setelah pulih dari cedera, tetapi, tiba-tiba, dia tidak lagi terlihat seperti salah satu rekrutan terburuk musim ini.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Harapan Liverpool untuk masuk lima besar

    Dengan sisa enam menit di Anfield yang riuh pada Minggu, Liverpool tampaknya akan memulai kampanye mereka dengan kemenangan gemilang atas Manchester City. Namun, sebuah umpan silang yang membentur mengubah segalanya, saat bola sampai ke Erling Haaland, yang mengarahkannya kembali ke kotak penalti untuk Bernardo Silva yang brilian menyamakan skor.

    Kemudian, pada menit ketiga injury time, Alisson Becker secara bodoh menjatuhkan Matheus Nunes di area penalti, memberikan City penalti yang memungkinkan Haaland mempertahankan peluang timnya untuk mempertahankan gelar Premier League.

    Liverpool, tentu saja, telah keluar dari persaingan sejak kekalahan mereka sebelumnya melawan tim Pep Guardiola pada November lalu, dan kini mereka berada dalam bahaya serius untuk bahkan finis di lima besar.

    Arne Slot secara prediktif memuji juara bertahan yang sedang kesulitan itu atas penampilan kuat di babak kedua melawan City, sambil juga menyesali kegagalan wasit untuk mengusir Marc Guehi karena menghalangi Mohamed Salah mendapatkan peluang gol yang jelas. Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang mengejutkan dari keruntuhan Liverpool di menit-menit akhir.

    Penalti Haaland adalah gol kemenangan di injury time keempat yang mereka kebobolan musim ini, yang merupakan rekor bersama di Premier League - dan masih ada 13 pertandingan tersisa. Akibatnya, Slot mendapat kritik lebih lanjut dari fans Liverpool yang frustrasi, yang telah melihat tim mereka yang lemah mental hanya menang satu kali dari tujuh pertandingan terakhir.

    Ada kemungkinan besar bahwa jika Liverpool gagal menjadi tim pertama yang mengalahkan Sunderland di Stadium of Light pada Rabu, dan akibatnya semakin tertinggal dari Chelsea dan Manchester United dalam perburuan kualifikasi Liga Champions musim depan, akan ada seruan lebih lanjut untuk mengganti manajer di Merseyside.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    PEMENANG: Eddie Howe

    Kieran Trippier menolak untuk membahas masa depan Eddie Howe sebagai manajer Newcastle setelah kekalahan mengejutkan 3-2 di kandang melawan Brentford pada Sabtu, dengan menegaskan bahwa para pemain - dan hanya para pemain - yang bertanggung jawab atas penurunan peringkat Magpies ke posisi ke-12 di klasemen Premier League.

    Alan Shearer, di sisi lain, menuding dewan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab, dengan argumen bahwa Howe terhambat oleh bursa transfer musim panas yang buruk.

    "Kita semua tahu itu situasi yang sulit, dengan gol [Alexander] Isak, dan tidak ada direktur olahraga," kata legenda klub itu kepada Match of the Day. "Tapi tak diragukan lagi, rekrutan musim panas mereka, kecuali Malick Thiaw, belum menunjukkan hasil. Mereka telah menghabiskan uang yang sangat besar untuk empat pemain (Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Nick Woltemade, dan Yone Wissa), dan mereka belum mendekati level yang mereka capai di klub sepak bola lain."

    Namun, baik Trippier maupun Shearer sangat menyadari bagaimana cara kerja sepak bola. Benar atau salah, tanggung jawab selalu ada pada pelatih, dan jika Newcastle gagal kembali ke Liga Champions musim depan, Howe akan menghadapi pemecatan - dan dia sendiri menyadarinya.

    "Ada kenyataan yang keras bagi saya," katanya kepada wartawan di St. James' Park. "Saya harus memikirkan dengan matang - bukan tentang usaha saya, karena saya tidak bisa meragukannya - tapi saya harus bekerja lebih baik, melakukan lebih banyak.

    "Saya harus bertanggung jawab atas segala yang Anda lihat di lapangan. Saya harus mencari solusi." Dan cepat. Kekalahan lain pada Selasa, di Tottenham yang sedang kesulitan, akan membuat Howe berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    Pemenang: Rumah Pedesaan

    Kami pernah berargumen beberapa jendela transfer lalu bahwa Barcelona seharusnya menghentikan pengeluaran sedikit uang yang mereka miliki untuk pemain baru hingga keuangan mereka benar-benar teratur - dan sebaliknya mempromosikan pemain dari La Masia setiap kali skuad kekurangan pemain. Perjuangan tahunan untuk mendaftarkan pemain di La Liga tidak pantas bagi institusi sosial yang pernah bangga.

    Tentu saja, Joan Laporta dan timnya tidak akan pernah mengadopsi pendekatan yang begitu bijaksana, tetapi opsi ini tetap layak dipertimbangkan mengingat akademi klub terus menghasilkan talenta-talenta terbaik.

    Lamine Yamal jelas tetap menjadi kebanggaan La Masia, dan winger ini mencetak gol ke-15-nya musim ini di semua kompetisi dalam kemenangan 3-0 atas Mallorca pada Sabtu - yang sungguh luar biasa mengingat usianya baru 18 tahun. Namun, dua bintang muda lainnya juga masuk sebagai pengganti dalam pertandingan yang sama.

    Marc Bernal (18) masuk menggantikan Dani Olmo di pertengahan babak kedua dan, dengan sisa tujuh menit, mencetak gol pertamanya untuk Barca dengan penyelesaian yang luar biasa - yang langsung disusul dengan masuknya debutan Tomas Marques (19).

    "Anda bisa melihat bahwa semua orang di bangku cadangan merayakan gol Bernie," kata Flick dengan antusias setelah pertandingan. "Itu luar biasa. "Saya benar-benar menyukai kelompok ini, saya menyukai apa yang saya lihat. Hubungan di antara mereka luar biasa karena kebanyakan berasal dari La Masia. Itu berbeda dari klub lain."

    Bagaimana pun juga tentang Barcelona dan apa yang telah mereka menjadi, setidaknya mereka belum kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pemain sepak bola yang fantastis.

  • Ruben Amorim Kobbie Mainoo Manchester United 2026Getty/GOAL

    PEMENANG: Ruben Amorim

    Jika Ruben Amorim tidak berhasil menyelamatkan posisinya di awal tahun, Kobbie Mainoo setidaknya akan meninggalkan Manchester United selama jendela transfer Januari. Ingat, gelandang lokal itu tidak pernah menjadi starter dalam satu pun pertandingan Premier League pada paruh pertama musim ini, dan dia sangat ingin meninggalkan Old Trafford untuk mencari kesempatan bermain di tim utama, dalam upaya putus asa untuk kembali masuk ke skuad Inggris menjelang Piala Dunia.

    Namun, kepergian Amorim telah mengubah segalanya bagi Mainoo. Dia telah bermain setiap menit dalam empat pertandingan terakhir United - semuanya dimenangkan - dan sekali lagi terlihat seperti talenta muda yang memaksa masuk ke skuad Euro 2024 Gareth Southgate saat masih remaja.

    Namun, sementara kebangkitan Mainoo adalah berita fantastis bagi klub dan negaranya, hal itu mencerminkan hal yang buruk bagi Amorim.

    "Kobbie adalah pemain yang sangat, sangat bagus," kata mantan striker Arsenal Ian Wright setelah kemenangan 2-0 United atas Tottenham pada Sabtu, "dan saya senang kita melihatnya sekarang. Tapi menurut saya, ini sangat memalukan bagi Ruben Amorim jika kita jujur. Karena yang kita lihat adalah produk akademi Man United yang tidak diberi kesempatan bermain dan hampir saja meninggalkan klub."

    Namun, bukan hanya Mainoo yang telah bangkit sejak pemecatan Amorim. Seluruh tim telah berubah di bawah Michael Carrick, dan meskipun kita tidak ingin mengabaikan dampak pelatih interim tersebut, dia sebenarnya tidak melakukan hal yang revolusioner. Dia terutama hanya menghilangkan formasi 3-4-3 favorit Amorim dan menempatkan pemain di posisi terbaik mereka.

    Jadi, apakah hal itu akan cukup untuk memastikan Carrick mendapatkan pekerjaan di luar akhir musim ini masih harus dilihat. Namun, yang pasti, peluang Amorim untuk bekerja di Inggris lagi kini sangat tipis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Pemenang: Ousmane Dembélé

    Ada sesuatu yang sayangnya bisa diprediksi tentang Ousmane Dembele yang memenangkan Ballon d'Or meskipun sedang cedera dan, pada Desember, ada kekhawatiran nyata bahwa masalah kebugaran yang kini menjadi kebiasaan sang penyerang akan menghalangi harapannya untuk mempertahankan gelar sebagai pemain terbaik dunia.

    Namun, Dembele memulai tahun 2026 dengan gaya yang sama eksplosifnya seperti di 2025, dengan dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Marseille pada Minggu malam, membuatnya mencetak lima gol dalam lima penampilan terakhirnya di Ligue 1. Gol indahnya melawan Lille tetap menjadi yang terbaik, tetapi gol keduanya melawan OM adalah ilustrasi klasik Dembele dalam performa terbaiknya, saat ia melesat melewati Leonardo Balerdi dan Facundo Medina sebelum melepaskan tembakan keras ke atap gawang.

    Seperti yang dikatakan Luis Enrique, " itu adalah gol yang luar biasa" dan membuka jalan bagi PSG untuk mengirim pesan kepada semua rival mereka - di Prancis dan di luar negeri - dengan penampilan terbaik mereka musim ini.

    "Kami ingin memberikan respons yang kuat, untuk menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain masih ada di sini," akui kapten Marquinhos. " Sedikit demi sedikit, kami terus berkembang secara fisik, taktis, dan dalam hal kepercayaan diri, dan pertandingan ini benar-benar tentang menunjukkan hal itu. Saya pikir kami berhasil, dengan pendekatan yang tepat, intensitas, dan semua elemen yang dibutuhkan untuk pertandingan ini berpihak pada kami.

    "Semua pemain merasa baik, kami menciptakan banyak peluang, kami merebut bola kembali di area lawan, dan kami bermain baik sebagai tim. Saya pikir ini adalah pertandingan yang sempurna. Kami harus terus seperti ini karena hal-hal besar akan datang, pertandingan besar di depan. Terserah kami untuk mempertahankan level ini hingga akhir musim untuk mencapai hal-hal besar."

    Tentu saja, dengan Dembele kembali ke performa terbaiknya, segala hal kembali mungkin bagi PSG.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LYONAFP

    PEMENANG: Endrick

    Paulo Fonseca tak heran dan wajar membela Endrick setelah pemain pinjaman Lyon dari Real Madrid itu diusir wasit dalam kemenangan 1-0 atas Nantes pada Sabtu. Tindakan kekerasan itu jauh dari yang paling keji yang pernah Anda lihat, dengan Endrick hanya menendang ringan ke arah Dehmaine Tabibou saat keduanya berebut bola di dekat garis samping.

    Fonseca berada di posisi yang lebih rentan, however, saat ia berargumen bahwa Endrick menjadi sasaran yang tidak adil dari lawan-lawannya.

    "Ini adalah pertandingan ketiga di mana lawan memulai pertandingan dengan agresivitas tinggi terhadap Endrick," katanya. "Saya pikir hal-hal seperti ini sudah menjadi masa lalu, tapi niatnya jelas. Mereka benar-benar bermaksud mengintimidasi Endrick. Wasit harus melindungi bakat pemain seperti Endrick."

    Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa wasit memiliki tanggung jawab untuk melindungi pemain berbakat, komentar Fonseca terasa seperti pengalihan perhatian - karena kenyataannya, Lyon yang mengejar Liga Champions beruntung bahwa kemarahan Endrick tidak membuat mereka kehilangan kemenangan keenam berturut-turut di Ligue 1, yang membuat mereka berakhir di posisi ketiga klasemen pada akhir pekan, tiga poin di atas Marseille.

    Tidak ada alasan baginya untuk terlibat dengan Tabibou saat timnya sudah unggul satu gol, dan bisa dipastikan Fonseca akan memberi tahu pemain internasional Brasil itu bahwa dia harus terbiasa menghadapi banyak perhatian tidak diinginkan dari para bek jika ingin mewujudkan potensi superstarnya yang tak diragukan lagi.

    Lebih jauh lagi, Endrick tidak bisa membuang waktu dengan duduk di bangku cadangan karena skorsing jika dia ingin memaksa masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara.

  • FBL-ITA-SERIE A-GENOA-NAPOLIAFP

    PEMENANG: Napoli

    Saat Scott McTominay tertatih-tatih meninggalkan lapangan selama kemenangan Napoli yang sangat dramatis 3-2 di Genoa pada Sabtu, Antonio Conte yang tampak bingung berbalik ke staf pelatihnya dan bergurau, "Saya harus bermain sebentar lagi!"

    Krisis cedera Napoli mungkin belum separah itu, tapi situasinya tentu saja serius. Juara Italia saat ini memasuki pertandingan di Liguria tanpa kehadiran Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa, dan Billy Gilmour, sementara Matteo Politano dan Vanja Milinkovic-Savic hanya cukup fit untuk duduk di bangku cadangan.

    Hal terakhir yang dibutuhkan Conte adalah cedera tambahan - terutama pada McTominay yang menjadi andalan, yang mencetak gol kedua Napoli, dan bek kunci Alessandro Buongiorno, yang terpaksa keluar lapangan menjelang menit ke-60.

    Meskipun demikian, meski Conte jauh dari puas dengan kekuatan skuadnya, ia hanya memiliki kekaguman bagi para pemainnya, yang berhasil meraih kemenangan 3-2 di Luigi Ferraris berkat penalti Rasmus Hojlund pada menit ke-95 - meskipun bermain dengan 10 orang selama 15 menit terakhir setelah Juan Jesus diusir karena kartu kuning kedua.

    "Kami tidak pernah berhenti berusaha dan mencoba meraih kemenangan," kata pelatih Napoli kepada DAZN. " Ini menunjukkan tim tidak pernah menyerah.

    "Setiap Minggu sepertinya membawa rintangan baru, saya penasaran melihat bagaimana tim akan bereaksi tanpa Di Lorenzo, yang merupakan figur penting karena kualitas dan karismanya. Tapi saya melihat respons yang kuat dari semua orang. Ini adalah para pemain yang mengatasi segala hal dengan hati yang tulus."

  • SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment

    PEMENANG: La Liga

    Pertandingan degradasi Rayo Vallecano melawan Real Oviedo ditunda empat jam sebelum kick-off yang dijadwalkan karena kondisi cuaca buruk membuat lapangan di Madrid tidak layak untuk dimainkan. Oviedo, di sisi lain, menyatakan simpati terhadap nasib rekan-rekan mereka di Vallecano, yang telah lama berselisih dengan Presiden Rayo, Raul Martin Presa, mengenai kondisi lapangan di Campo de Futbol de Vallecas serta fasilitas latihan.

    Namun, Oviedo, yang berada di posisi terbawah La Liga, enam poin di belakang Vallecano yang berada di peringkat ke-18, telah mengajukan permohonan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) agar pertandingan tersebut dimenangkan oleh mereka, karena mereka yakin prosedur yang benar tidak diikuti.

    "Kami akan berjuang untuk tiga poin - bukan karena kami suka menang di meja, tetapi karena kami merasa diperlakukan tidak adil," kata Presiden Klub Martin Pelaez kepada Cadena SER. " Kami telah mengalami beberapa keputusan wasit yang kontroversial dalam delapan atau sembilan pertandingan, dan kami selalu mendukung dan menambahkan, tetapi ada saatnya seseorang harus mengatakan ‘cukup’. Kami sudah membayar harga sebagai tim promosi baru.

    "Niat kami selalu untuk bersaing di lapangan, tetapi ketika peraturan tidak dipatuhi, semuanya harus adil. Dengan apa yang kami perjuangkan, kami tidak di sini untuk menyerah, kami di sini untuk berjuang demi apa yang menjadi hak kami."

    Kapan dan bagaimana masalah ini akan diselesaikan masih belum jelas pada saat penulisan ini, tetapi yang jelas adalah ini adalah kekacauan administratif yang sebenarnya tidak perlu terjadi di sepak bola Spanyol, dengan Santi Cazorla termasuk di antara mereka yang menyerang otoritas sepak bola setelah penundaan kontroversial pada Sabtu.

    "Faktanya, La Liga masih jauh tertinggal dari Premier League dalam segala hal," tulis mantan gelandang Arsenal itu di X.

  • FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    PEMENANG: Luis Diaz

    Hanya beberapa menit setelah Cody Gakpo ditarik keluar setelah penampilan yang tidak efektif untuk Liverpool dalam kekalahan mereka melawan Manchester City pada Minggu, Luis Diaz mencetak hat-trick dalam kemenangan telak Bayern Munich 5-1 atas Hoffenheim.

    Memang, kedua mantan rekan setim tersebut menghadapi tim dengan kualitas yang sangat berbeda, dan ada laporan di Jerman bahwa setelah bermain di Premier League yang terkenal kompetitif selama tiga setengah tahun, Diaz terkejut dengan seberapa banyak waktu dan ruang yang dia miliki saat menguasai bola di Bundesliga.

    Namun, pemain Kolombia ini tetap tampil di level yang sangat tinggi (berbeda dengan Gakpo yang sangat satu dimensi). Setelah berperan penting dalam kemenangan Liverpool di liga dengan 13 gol dalam 36 penampilan, Diaz kini mencetak jumlah gol yang sama dalam 20 penampilan untuk Bayern berkat hattrick yang berasal dari 1,07 xG, membuat CEO Jan-Christian Dreesen menggambarkan winger serba bisa ini sebagai "badai" yang meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya.

    Max Eberl hanya menyebutnya sebagai pembeda. "Meskipun kami meraih kemenangan sebagai tim, Luis adalah kunci hari ini," kata direktur olahraga Bayern. "Luis selalu bermain dengan passion dan keinginan. Dia juga bisa mengalahkan beberapa pemain sekaligus. Kami sangat senang memilikinya di sini." Sementara Liverpool seharusnya menyesali keputusannya untuk melepasnya.

  • PEMENANG: Cristian Romero

    Cristian Romero jelas merasa frustrasi di Tottenham. Ia "tidak merasa sehat" menjelang laga imbang 2-2 melawan Manchester City pekan lalu, namun sebagai kapten, ia merasa tidak punya pilihan lain selain bermain karena pelatih Thomas Frank hanya memiliki "11 pemain yang tersedia", yang menurut bek tengah itu merupakan situasi "memalukan"—sebuah sindiran jelas terhadap klub. Namun, tidak ada alasan untuk Romero kembali kehilangan kendali dalam kekalahan 2-0 di Manchester United pada Sabtu lalu.

    Hanya 28 menit berlalu saat pemain Argentina itu diusir dari lapangan karena tantangan yang sangat ceroboh terhadap Casemiro, yang secara efektif membuat timnya kalah. Lebih parahnya lagi, karena ini adalah kartu merah kedua Romero musim ini, ia kini dilarang bermain dalam empat pertandingan berikutnya Spurs melawan Newcastle, Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace - yang merupakan bencana bagi tim yang sedang kesulitan.

    Akibatnya, simpati kini sangat langka bagi kapten Spurs. Ia telah memperburuk situasi yang sudah buruk dengan kartu merah yang sangat mahal, yang tidak dapat dianggap sebagai kelalaian total dalam tugasnya. Romero seharusnya menjadi pemimpin. Namun, kenyataannya, ia menjadi beban.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

