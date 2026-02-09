Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Ousmane Dembele kembali ke performa terbaiknya saat memenangkan Ballon d'Or, Arne Slot kehabisan waktu di Anfield, dan Luis Diaz dari Bayern Munich yang seperti badai membuat Liverpool terlihat seperti orang bodoh.

Gol Viktor Gyokeres melawan Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup Arsenal adalah hadiah murni dari Robert Sanchez, tetapi saat itu kami bertanya-tanya apakah hal itu mungkin menjadi titik balik bagi striker Swedia yang sedang kesulitan - dan kini tampaknya memang demikian.

Gyokeres masih belum terlalu terlibat dalam permainan pembangunan serangan The Gunners, tetapi dia mulai memainkan peran Erling Haaland (sedikit sentuhan, banyak gol) dengan cukup baik. Memang, tidak ada pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol (enam) daripada penandatanganan musim panas senilai £55 juta yang sering dikritik sejak 1 Januari.

"Dengan Viktor, saat Anda melihatnya, sangat sulit memahami perasaannya, karena dia menatap langsung ke mata Anda dan Anda tidak benar-benar tahu," kata manajer Arsenal Mikel Arteta setelah Gyokeres mencetak dua gol dari bangku cadangan dalam kemenangan 3-0 atas Sunderland pada Sabtu. "Tapi dia tidak terlalu terpengaruh oleh puncak atau lembah yang sebenarnya. Dan itulah yang kita butuhkan, stabilitas.

"Dia sangat menuntut diri sendiri. Dia terus berusaha untuk meningkatkan diri, dan itu benar-benar sangat baik. Keyakinan adalah kata kunci. Saat Anda merasa percaya diri, saat Anda merasa penting, saat Anda merasa dalam kondisi terbaik, itulah saat Anda bisa membawa permainan Anda ke level tertinggi. Kami benar-benar mendukungnya di setiap momen untuk mencoba membantunya, untuk mencoba mendukungnya. Dan dia sedang memberikan hasil, dan dia berada dalam momen yang sangat baik sekarang."

Gyokeres jelas masih menghadapi persaingan untuk mendapatkan posisi starter reguler di Arsenal, terutama dengan Kai Havertz yang tampil sangat tajam setelah pulih dari cedera, tetapi, tiba-tiba, dia tidak lagi terlihat seperti salah satu rekrutan terburuk musim ini.