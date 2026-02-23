Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Eberechi Eze, momok Tottenham, kembali mencetak gol, Cesc Fabregas menampilkan aksi penghormatan kepada Arsene Wenger di Como, sementara harapan Lens untuk meraih gelar Ligue 1 mendapat pukulan telak

Di Italia, Inter memperkuat posisinya di puncak klasemen Serie A dengan meraih kemenangan tandang atas Lecce, sementara tim-tim di bawahnya mengalami kekalahan. Di Bundesliga, Bayern Munich telah kembali menegaskan dominasi mereka di Jerman setelah mengalami sedikit kegoyahan, dengan Harry Kane dan kawan-kawan kini unggul delapan poin dari Borussia Dortmund.
Namun, kita memiliki pemimpin baru di Prancis dan Spanyol, dengan Paris Saint-Germain menggusur Lens dari puncak klasemen setelah menang telak 3-0 atas Metz, sementara Barcelona juga menang dengan skor yang sama melawan Levante untuk memanfaatkan kekalahan mengejutkan Real Madrid di Osasuna.
Siapa saja pemenang dan pecundang besar dari aksi akhir pekan ini? Seperti biasa, GOAL siap mengulas semuanya...