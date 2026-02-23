Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Eberechi Eze, momok Tottenham, kembali mencetak gol, Cesc Fabregas menampilkan aksi penghormatan kepada Arsene Wenger di Como, sementara harapan Lens untuk meraih gelar Ligue 1 mendapat pukulan telak

Kami berargumen pekan lalu bahwa Cesc Fabregas adalah pelatih muda paling diburu di Eropa saat ini - dan sang Spanyol membuktikan tepatnya mengapa pada Sabtu lalu. Hanya tiga hari setelah mengalahkan AC Milan - dalam segala arti - dengan membantu Como meraih hasil imbang 1-1 di San Siro, Fabregas mengekspos kelemahan tim Juventus asuhan Luciano Spalletti dalam kemenangan 2-0 di Turin, dengan gol kedua tim tamu - serangan balik yang rapi yang diselesaikan oleh Maxence Caqueret - memicu perbandingan dengan tim Arsenal hebat Arsene Wenger di masa lalu.

"Dia seperti ayah kedua bagi saya, dan jelas dia banyak bekerja pada transisi, menyerang ruang kosong, sesuatu yang semakin penting dalam sepak bola modern," kata gelandang mantan Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu kepada DAZN Italia setelah memimpin Como meraih kemenangan tandang pertama di liga atas Bianconeri dalam 75 tahun. "Saya banyak belajar darinya dan ingin tim saya melakukan hal yang sama.

"Kami juga berusaha bermain dengan cara yang membuat Juventus kesulitan hari ini. Para pemain saya tampil luar biasa, dan kami melakukan sesuatu yang berbeda dari pertandingan lain, yaitu mencetak gol kedua. Melawan talenta dan kualitas seperti ini, jika Anda tidak mencetak gol kedua, mereka akan mengejar Anda pada akhirnya. Saya sangat senang kiper saya hanya melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan, yang berarti kami mengendalikan situasi."

Tidak ada yang bisa membantah pandangan Fabregas tentang pertandingan ini, sementara juga tidak bisa dipungkiri bahwa Como yang berada di peringkat keenam - yang tertinggal lima poin dari Roma di peringkat keempat dan sudah lolos ke semifinal Coppa Italia - sedang dalam jalur untuk lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.

"Saya tidak bisa mengatakan kami mengejar target tertentu," tambah Fabregas. "Jangan lupa kami berada di Serie B setahun setengah yang lalu, jadi kami harus melakukannya dengan tenang, langkah demi langkah, membangun budaya dan identitas yang dapat membawa kami untuk memenangkan setiap pertandingan yang mungkin."