Goal.com
Live
Weekend winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola akhir pekan: Eberechi Eze, momok Tottenham, kembali mencetak gol, Cesc Fabregas menampilkan aksi penghormatan kepada Arsene Wenger di Como, sementara harapan Lens untuk meraih gelar Ligue 1 mendapat pukulan telak

Dugaan awal adalah bahwa persaingan gelar Premier League akan mengalami perubahan dramatis setelah Manchester City berhasil memperkecil selisih poin menjadi dua poin dari Arsenal yang semakin tegang pada Sabtu. Namun, The Gunners merespons dengan cara terbaik dengan menghancurkan rival sekota Tottenham pada hari berikutnya, sehingga upaya mereka untuk meraih gelar juara pertama sejak 2004 tetap berada di jalur yang tepat.

Di Italia, Inter memperkuat posisinya di puncak klasemen Serie A dengan meraih kemenangan tandang atas Lecce, sementara tim-tim di bawahnya mengalami kekalahan. Di Bundesliga, Bayern Munich telah kembali menegaskan dominasi mereka di Jerman setelah mengalami sedikit kegoyahan, dengan Harry Kane dan kawan-kawan kini unggul delapan poin dari Borussia Dortmund.

Namun, kita memiliki pemimpin baru di Prancis dan Spanyol, dengan Paris Saint-Germain menggusur Lens dari puncak klasemen setelah menang telak 3-0 atas Metz, sementara Barcelona juga menang dengan skor yang sama melawan Levante untuk memanfaatkan kekalahan mengejutkan Real Madrid di Osasuna.

Siapa saja pemenang dan pecundang besar dari aksi akhir pekan ini? Seperti biasa, GOAL siap mengulas semuanya...

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    PEMENANG: Inter

    Hanya empat poin yang memisahkan lima tim teratas di Serie A pada pergantian tahun, dan persaingan gelar yang epik pun tampak lebih mungkin terjadi daripada sekadar kemungkinan. Namun, kurang dari tiga bulan kemudian, semuanya sudah berakhir, dengan Inter kini unggul 10 poin dari rival terdekatnya, AC Milan.

    Nerazzurri memberikan tekanan pada rival kota mereka dengan mengalahkan Lecce 2-0 pada Sabtu berkat gol-gol di 15 menit terakhir dari Henrikh Mkhitaryan dan Manuel Akanji - dan Rossoneri sekali lagi gagal merespons. Setelah kehilangan dua poin di kandang melawan Como pada pertengahan pekan, tim Massimiliano Allegri mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 dari Parma di San Siro.

    Tentu saja, masih ada 12 putaran tersisa dan Milan akan menjamu Inter dalam Derby della Madonnina bulan depan. Namun, bahkan jika Milan berhasil menemukan ketajaman di lini depan, mustahil melihat Cristian Chivu & Co. membuang gelar, mengingat mereka telah mengumpulkan 40 poin dari 14 pertandingan yang mereka mainkan sejak kalah dalam derby terakhir pada November lalu.

    Jadi, meskipun Inter mungkin berada di ambang eliminasi memalukan di Liga Champions oleh Bodo/Glimt, mereka setidaknya akan memasuki leg kedua di San Siro pada Selasa dengan keyakinan bahwa Scudetto sudah di tangan.

    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    PEMENANG: Real Madrid

    Real Madrid harus bekerja keras untuk kembali ke puncak klasemen La Liga. Mereka membutuhkan tujuh kemenangan beruntun - lima di antaranya diraih di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa - untuk akhirnya menggeser Barcelona, juara bertahan, pada akhir pekan lalu. Namun, Los Blancos kembali ke posisi kedua setelah kekalahan 2-1 yang sangat mengkhawatirkan di kandang Osasuna pada Sabtu.

    Bisa dibilang Madrid sedikit sial kalah di Pamplona karena gol penentu Raul Garcia tercipta pada menit ke-90 - dan setelah umpan buruk dari Dani Ceballos di setengah lapangan sendiri. Namun, kesalahan yang tidak terpaksa itu justru menggambarkan permainan yang ceroboh dari tim tamu secara keseluruhan.

    Madrid tampil sangat buruk dari segi pertahanan. Thibaut Courtois memberikan penalti yang dimanfaatkan Ante Budimir untuk membuka skor, Raul Asencio tampil buruk sebagai bek tengah, sementara kapten Dani Carvajal ditarik keluar di pertengahan babak kedua setelah terus-menerus diganggu oleh kecepatan Victor Munoz. Dan masuknya Trent Alexander-Arnold menggantikan Carvajal tidak memperbaiki situasi, karena bek kanan mantan Liverpool itu gagal mengenali - dan kemudian menangani - ancaman yang mengarah ke gol indah Garcia.

    Namun, Madrid juga tidak jauh lebih baik dalam serangan. Vinicius Jr mungkin telah menunjukkan kualitas dan karakternya dengan mencetak gol untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di liga, tetapi Kylian Mbappe terlihat jauh dari kondisi prima. Arbeloa juga mengakui dengan jujur bahwa dengan Federico Valverde yang tidak memberikan kontribusi di sisi kanan - terutama karena dia harus sering turun ke belakang untuk membantu Carvajal yang kesulitan - Los Blancos terlihat tidak seimbang, mengingat kecenderungan Mbappe untuk bergerak ke sisi kiri.

    Jelas, meskipun Barcelona memiliki masalahnya sendiri, Arbeloa perlu bekerja lebih keras untuk mengembalikan Madrid ke puncak La Liga.

  • PEMENANG: Eberechi Eze

    Eberechi Eze belum bermain sebaik - atau sesering - yang dia harapkan sejak bergabung dengan Arsenal dari Crystal Palace pada Agustus lalu. Namun, dia tentu tidak menyesali keputusannya untuk membatalkan transfer yang sudah disepakati ke Tottenham demi pindah ke Emirates - dan bukan hanya karena dia terlibat dalam persaingan gelar juara daripada perjuangan menghindari degradasi.

    Dengan dua golnya dalam kemenangan 4-1 Arsenal atas rival terbesarnya, Eze telah mencetak lima gol dalam dua pertandingan melawan Spurs. Menariknya, hanya Robert Pires (tujuh gol dalam 11 penampilan) dan Emmanuel Adebayor (enam gol dalam tujuh penampilan) yang mencetak lebih banyak gol untuk The Gunners dalam derby London Utara di Premier League.

    Meskipun Eze masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendapatkan tempat reguler di starting line-up Mikel Arteta, penggemar Arsenal sejak kecil ini sudah menjadi pahlawan kultus di kalangan Gooners.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Pemain muda Chelsea

    Dengan 11 pertandingan sisa dari musim 2025-26, Chelsea telah menyamai rekor jumlah kartu merah terbanyak dalam satu musim (delapan). Sebagai seorang manajer klub, Liam Rosenior secara alami menampik hubungan yang cukup jelas antara ketidakdisiplinan terus-menerus The Blues dan keengganan klub untuk berinvestasi pada pemain muda.

    "Ini bukan karena pemain muda," tegas pelatih tersebut setelah Wesley Fofana diusir dalam hasil imbang 1-1 yang mengejutkan di kandang melawan Burnley pada Sabtu. "Ini tentang mengevaluasi pemain dan mengidentifikasi yang bisa diandalkan dalam situasi sulit."

    Rosenior juga menyatakan: " Saya hanya bisa berbicara tentang masa saya bersama tim sejauh ini. Hingga hari ini, catatan disiplin kami cukup baik."

    Namun, Rosenior baru memimpin dalam enam pertandingan liga, dan seperti yang ditunjukkan oleh kartu merah Fofana, kurangnya ketenangan di momen-momen krusial menjadi masalah berulang yang merugikan Chelsea secara signifikan dalam persaingan sengit dengan Manchester United dan Liverpool untuk finis di lima besar.

    Hanya West Ham yang kehilangan lebih banyak poin dari posisi unggul musim ini, dan hanya sekali The Blues berhasil memenangkan pertandingan di mana mereka bermain dengan 10 orang. Jadi, meskipun Rosenior tidak bertanggung jawab atas masalah ini, dia perlu menyelesaikannya - terutama karena pekerjaannya mungkin bergantung pada kualifikasi untuk Liga Champions musim depan.

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    PEMENANG: Cesc Fabregas

    Kami berargumen pekan lalu bahwa Cesc Fabregas adalah pelatih muda paling diburu di Eropa saat ini - dan sang Spanyol membuktikan tepatnya mengapa pada Sabtu lalu. Hanya tiga hari setelah mengalahkan AC Milan - dalam segala arti - dengan membantu Como meraih hasil imbang 1-1 di San Siro, Fabregas mengekspos kelemahan tim Juventus asuhan Luciano Spalletti dalam kemenangan 2-0 di Turin, dengan gol kedua tim tamu - serangan balik yang rapi yang diselesaikan oleh Maxence Caqueret - memicu perbandingan dengan tim Arsenal hebat Arsene Wenger di masa lalu.

    "Dia seperti ayah kedua bagi saya, dan jelas dia banyak bekerja pada transisi, menyerang ruang kosong, sesuatu yang semakin penting dalam sepak bola modern," kata gelandang mantan Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu kepada DAZN Italia setelah memimpin Como meraih kemenangan tandang pertama di liga atas Bianconeri dalam 75 tahun. "Saya banyak belajar darinya dan ingin tim saya melakukan hal yang sama.

    "Kami juga berusaha bermain dengan cara yang membuat Juventus kesulitan hari ini. Para pemain saya tampil luar biasa, dan kami melakukan sesuatu yang berbeda dari pertandingan lain, yaitu mencetak gol kedua. Melawan talenta dan kualitas seperti ini, jika Anda tidak mencetak gol kedua, mereka akan mengejar Anda pada akhirnya. Saya sangat senang kiper saya hanya melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan, yang berarti kami mengendalikan situasi."

    Tidak ada yang bisa membantah pandangan Fabregas tentang pertandingan ini, sementara juga tidak bisa dipungkiri bahwa Como yang berada di peringkat keenam - yang tertinggal lima poin dari Roma di peringkat keempat dan sudah lolos ke semifinal Coppa Italia - sedang dalam jalur untuk lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.

    "Saya tidak bisa mengatakan kami mengejar target tertentu," tambah Fabregas. "Jangan lupa kami berada di Serie B setahun setengah yang lalu, jadi kami harus melakukannya dengan tenang, langkah demi langkah, membangun budaya dan identitas yang dapat membawa kami untuk memenangkan setiap pertandingan yang mungkin."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP

    PEMENANG: Lensa

    Setelah akhirnya membiarkan diri kita terbuai oleh prospek Lens memenangkan Ligue 1, mereka langsung mengecewakan kita dengan membiarkan juara abadi PSG merebut posisi teratas klasemen.

    Yang benar-benar menyakitkan adalah bahwa semuanya berjalan begitu baik bagi tim Pierre Sage di Stade Bollaert-Delelis pada Sabtu. Odsonne Eduouard membuka skor setelah hanya tiga menit pertandingan, sebelum Florian Thauvin melanjutkan kebangkitannya yang luar biasa dengan menggandakan keunggulan tuan rumah di awal babak kedua.

    Namun, Lens terkejut setelah kebobolan tiga kali dalam 10 menit babak kedua, saat Folarin Balogun yang sedang dalam performa bagus, kapten Monaco Denis Zakaria, dan pemain pengganti Ansu Fati bekerja sama untuk membalikkan keadaan.

    "Kami membuat kesalahan," akui Sage. "Kami memiliki kemenangan di tangan kami, kami bermain cukup baik di babak kedua, kami telah menyelesaikan masalah antara babak pertama dan kedua, dan kami cukup fokus untuk menyelesaikan pertandingan dengan cara itu. Tiga gol yang kami kebobolan adalah kesalahan individu dan kolektif."

    Kekalahan mengejutkan seperti itu tidak akan luput dari hukuman PSG, terutama karena mereka akan menjamu Metz pada malam yang sama, dan tim Luis Enrique berhasil unggul dua poin dengan kemenangan mudah 3-0 atas tim papan bawah Ligue 1.

    Tantangan besar bagi Lens yang terkejut kini adalah tetap berada dalam jangkauan PSG dalam lima putaran berikutnya sebelum mereka menjamu juara treble musim lalu bulan depan.

  • Heart of Midlothian v Hibernian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    PEMENANG: Hati

    Ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa kekalahan telak 4-2 dari Rangers pekan lalu mungkin akan menghancurkan Hearts - namun tim asuhan Derek McInnes terbukti lebih tangguh, seperti yang mereka tunjukkan dengan mengalahkan Falkirk dengan selisih tipis dalam pertandingan yang tegang di Tynecastle pada Sabtu.

    "Kadang-kadang kemenangan 1-0 seperti itu menjadi dasar kesuksesan sebuah tim," kata manajer setelah gol penentu Islam Chesnokov menjelang akhir babak pertama di Edinburgh. " Saya pikir hal itu telah terbukti dalam sejarah."

    Tentu saja, menemukan cara untuk menang pada tahap ini musim sangat penting, seperti yang ditekankan oleh fakta bahwa baik Celtic maupun Rangers - yang telah memenangkan 40 gelar Skotlandia bersama-sama - tidak berhasil menang pada akhir pekan.

    Rival kota Hearts, Hibernian, memberikan bantuan besar dengan mencetak gol penentu pada menit ke-87 di Celtic Park pada Minggu, sementara Rangers hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 di Livingston. Peringkat teratas tetap sangat ketat, dengan pemimpin klasemen yang mengejutkan masih unggul empat poin dari Rangers, dan enam poin di atas Celtic, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Namun, dengan hanya 10 putaran tersisa, jelas bahwa tim Hearts yang sangat kuat memiliki peluang nyata untuk memenangkan gelar pertama klub sejak 1960.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MARSEILLEAFP

    PEMENANG: Marseille

    Habib Beye bukanlah orang asing di Marseille. Ia bahkan pernah menjadi kapten klub selama empat tahun masa baktinya di Stade Velodrome sebagai pemain.

    "Saya siap menghadapi tekanan," katanya pekan lalu setelah ditunjuk sebagai pengganti Roberto De Zerbi sebagai pelatih. "Jangan datang ke sini jika Anda tidak ingin menghadapi tekanan itu. Tapi saya tidak menganggap tim ini sakit. Ini hanya soal performa."

    De Zerbi tentu tidak setuju. Ia merasa tim saat ini lebih membutuhkan psikolog daripada pelatih - dan kita melihat alasannya dalam pertandingan pertama Beye sebagai pelatih pada Jumat, saat Marseille kalah 2-0 di Brest.

    Para tamu yang tak terduga santai itu kebobolan dua kali dalam 30 menit pertama, dan meskipun mereka menguasai 68 persen penguasaan bola, mereka tidak melakukan banyak hal dengan itu. Mason Greenwood kemudian mengakhiri malam yang benar-benar menyedihkan bagi Marseille dengan gagal mengeksekusi penalti dengan 10 menit tersisa.

    Seharusnya sudah jelas bagi Beye bahwa tim ini dalam kondisi jauh lebih buruk daripada yang dia kira sebelumnya. Lebih parah lagi, tekanan pada para pemain semakin meningkat setelah Lille dan Rennes mendekati Marseille yang berada di peringkat keempat dengan selisih tiga poin dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di babak kualifikasi ketiga Liga Champions musim depan.

    Oleh karena itu, pertandingan krusial akhir pekan depan melawan Lyon yang berada di posisi ketiga di Velodrome bisa menjadi penentu nasib tim yang kini sudah empat pertandingan tanpa kemenangan di Ligue 1.

  • PEMENANG: Ragnar Ache

    Kita masih di bulan Februari, tetapi menurut pelatih Koln, Lukas Kwasniok, Ragnar Ache sudah pasti akan memenangkan Penghargaan Puskas tahun ini.

    "Sekarang semuanya tentang posisi kedua," kata pria asal Polandia itu setelah melihat pemain nomor 9-nya mencetak gol sundulan spektakuler dalam laga imbang 2-2 melawan Hoffenheim pada Sabtu.

    Itu memang tendangan yang luar biasa, bahkan membuat Ache sendiri terkejut.

    "Semua terjadi begitu cepat," akui pemain berusia 27 tahun itu. "Itu adalah umpan silang yang hebat dari Said [El Mala] dan saya tidak benar-benar memikirkannya. Saya hanya membiarkan tubuh saya bergerak. Lalu, bola itu melesat masuk seperti itu. Saya sendiri hampir tidak percaya."

    Dia tidak sendirian dalam hal itu, dengan rekan setimnya Joel Schmied bercanda, "Dia hampir tidak bergerak dalam latihan sepanjang minggu, lalu dia melakukan hal seperti itu - itu luar biasa!"

0