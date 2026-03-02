Goal.com
Pemenang dan Kalah MLS: Lionel Messi memimpin comeback Inter Miami, Timo Werner bersinar - keraguan semakin besar terhadap Tata Martino bersama Atlanta United

Pertandingan ke-2 MLS membawa kemenangan comeback yang khas bagi Inter Miami, dan kelanjutan performa yang solid bagi Red Bulls. Namun, mungkin saatnya untuk mulai khawatir tentang Atlanta.

Dan begitu, akhir pekan MLS lainnya pun berakhir. Jika dilihat dengan seksama, sebagian besar hasilnya berjalan sesuai yang (kurang lebih) diharapkan. 

Inter Miami sedang tertinggal, lalu Lionel Messi bangkit. LAFC tampil meyakinkan melawan Houston. Vancouver menang. San Diego juga menang. Di tempat lain, hasilnya campur aduk, tapi di situlah letak keseruannya. 

Tentu saja, Messi menjadi bintang (biasa saja dengan kata-kata itu). Tapi ada banyak hal lain yang patut dinantikan. 

Chicago Fire tampil tidak konsisten musim lalu, benar-benar berfluktuasi antara buruk dan bagus. Kini mereka terlihat jauh lebih baik. Revolusi Michael Bradley terus berlanjut, dengan pelatih kepala debutan ini membuktikan bahwa para pemain muda mungkin saja bisa diandalkan. Timo Werner tampil mengesankan dalam debutnya bersama San Jose Earthquakes. Dan di sisi negatif, Tata Martino menyadari bahwa mungkin tidak selalu perlu kembali ke mantan. 

GOAL mengulas semua itu dan lebih banyak lagi saat menganalisis Pemenang dan Kalah dari hari pertandingan MLS yang padat...

  • PEMENANG: Lionel Messi

    Siapa lagi? Masalahnya, Inter Miami benar-benar bermain sangat buruk di babak pertama pertandingan mereka melawan Orlando City pada Minggu. Lini tengah mereka sangat terbuka, dan bahkan kualitas individu Yannick Bright - yang biasanya sangat baik dalam menutup ruang - tidak cukup untuk menghentikan unit serangan Orlando yang terkoordinasi dengan baik. Mereka, jujur saja, beruntung hanya tertinggal dua gol setelah 30 menit. 

    Messi, di sisi lain, bukan sama sekali absen. Tapi dia juga tidak benar-benar mengendalikan permainan. Dan kemudian, di babak kedua, dia bangkit. Dia turun lebih dalam untuk menerima bola, dan saat dia mendapatkannya, dia jauh lebih efektif. Dia mencetak gol pertama Miami, sebuah tendangan indah ke sudut atas gawang dari luar kotak penalti. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu juga melengkungkan bola dengan indah untuk mencetak gol keempat, memastikan kemenangan Miami di menit ke-90. Tentu saja, dia dibantu oleh tim Orlando yang mulai kelelahan seiring berjalannya pertandingan. Tapi Messi bangkit, dan, seperti yang dia lakukan berkali-kali, menyelamatkan Miami pada hari Minggu. 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    PEMENANG: Tata Martino

    Martino menekankan pentingnya kesabaran sebelum mengambil pekerjaan di Atlanta. Manajer asal Argentina itu mengakui bahwa babak kedua bisa sulit, dan Atlanta memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki setelah menjalani musim 2025 yang cukup buruk. 

    Tujuannya, katanya, hanyalah untuk lolos ke playoff - yang seharusnya, jujur saja, menjadi standar minimal bagi tim yang telah menghabiskan dana terbanyak ketiga di Major League Soccer dalam 18 bulan terakhir. Dan tentu saja, ada beberapa kekhawatiran di sini. Atlanta kekurangan keseimbangan dan tidak memiliki pertahanan yang kuat. Tim ini akan kebobolan gol.

    Namun, yang seharusnya bisa mereka lakukan adalah mencetak gol - banyak. Tidak banyak tim di MLS yang memiliki deretan talenta serangan seperti mereka, atau bisa membanggakan senjata individu yang dimiliki Five Stripes. Namun, setelah dua pertandingan, mereka gagal mencetak gol. 

    Pada Sabtu, mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran melawan San Jose yang masih mencari bentuk permainan mereka. Martino, sepertinya, masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    PEMENANG: Julian Hall

    Siapa bilang kamu tidak bisa meraih apa pun dengan pemain muda? Sebenarnya, masuk akal jika Michael Bradley mempercayakan kepemimpinan New York Red Bulls kepada pemain muda. Lagi pula, dia telah membuktikan betapa berkualitasnya akademi mereka musim lalu dengan memenangkan MLS Next Pro. Dia sudah mempercayai para pemain ini. 

    Namun, yang tidak diharapkan oleh siapa pun adalah seberapa besar peran yang dimainkan oleh sejumlah remaja dalam awal musim yang solid ini. Sebenarnya, Hall bukanlah nama yang asing. Dia telah mendapat penilaian tinggi selama beberapa waktu, seorang penyerang serba bisa yang berada di bawah talenta teratas dalam sistem pemuda AS, tetapi tentu saja dia adalah pemain masa depan. Namun, pemain berusia 17 tahun biasanya tidak menjadi starter di lini depan tim MLS. Tampaknya, ini bukan tim MLS biasa - dan manajernya tidak terlalu peduli dengan konvensi. 

    Hall telah memulai dua pertandingan dan mencetak tiga gol untuk membuka musim, termasuk gol penentu kemenangan melawan New England pada Sabtu lalu. Bradley tidak sedang menciptakan sesuatu yang baru. Hall bukanlah talenta yang benar-benar langka. Namun, dia adalah pemain muda yang membuktikan bahwa dia bisa tampil di level tinggi. Hal itu tentu saja menjadi hal yang baik bagi tim Red Bulls yang memiliki ambisi besar. 

  • Phil NevilleGetty

    PEMENANG: Phil Neville

    Musim ini dimulai dengan hasil yang campur aduk bagi Timbers. Mereka adalah tim MLS dengan warisan yang gemilang, tim yang sangat disukai dengan basis penggemar yang besar, yang biasanya selalu menemukan cara untuk bersaing. Tahun lalu, mereka bermain tanpa bintang mereka, Evander, berhasil lolos ke playoff, dan memberikan perlawanan yang sengit kepada San Diego di babak pertama. Namun, musim panas ini berjalan sulit - untuk berbagai alasan. Kehilangan David Ayala adalah pukulan besar, dan dengan hanya Cole Bassett - seorang pemain MLS yang solid namun tidak spektakuler - sebagai pengganti tunggal di lini tengah, Timbers terlihat sedikit kekurangan.

    Minggu pertama menjanjikan, karena mereka berhasil menang 3-2 atas Columbus yang sedang dalam masa transisi. Namun, minggu lalu cukup berat. Colorado penuh ambisi di bawah pelatih baru Matt Wells, tetapi masih tim muda yang seharusnya bisa dikalahkan Portland - bahkan saat bertandang. Namun, Portland dihancurkan di Dick's Sporting Goods Park di Colorado dan menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Secara keseluruhan, Timbers adalah tim yang berada di ambang playoff dan kemungkinan besar akan menang sebanyak yang mereka kalahkan. Namun, inilah jenis pertandingan - melawan tim-tim di sekitar mereka - di mana mereka harus meraih poin. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    PEMENANG: Timo Werner

    Siapa sangka striker berkualitas tinggi juga bisa menjadi penyedia assist? Saat dalam performa terbaiknya, Timo Werner adalah mesin gol - ruang serang paling berbahayanya berasal dari sisi kiri, di mana kecepatannya mengubah pola serangan sederhana menjadi peluang. Dia telah membuktikan sepanjang beberapa musim Bundesliga bahwa dia mampu mencetak lebih dari 20 gol.

    Yang tidak kami duga adalah dia juga bisa bersinar dari sayap sebelahnya.

    Sejujurnya, ini terasa seperti kesempatan emas. San Jose menguasai permainan saat dia masuk pada menit ke-60, meskipun Atlanta memiliki beberapa periode penguasaan bola. Tim tamu seringkali terekspos dalam transisi, dan Werner - yang minim menit bermain konsisten dalam beberapa musim terakhir - diberi tugas sederhana: memperlebar lapangan dan menyerang barisan belakang yang mundur.

    Dia melakukannya, meskipun dari wilayah yang tidak familiar. Werner bergerak melintasi garis depan tetapi sebagian besar waktu di babak itu berada di sisi kanan, di mana dia berulang kali mengalahkan bek lawan dan memberikan assist yang indah untuk gol kedua San Jose - gol yang secara efektif mengakhiri pertandingan. Akan ada masa-masa sulit saat ketajaman kembali. Tapi ini adalah debut yang sangat menjanjikan.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    PEMENANG: Columbus Crew

    Wah. Columbus pasti akan mengalami transisi yang cukup berat di bawah manajer baru mereka, Henrik Rydström. Bagaimanapun juga, masa jabatan Wilfried Nancy di Celtic patut diapresiasi, tapi mantan bos itu adalah Columbus. Ini adalah tim legendaris dengan sejarah gemilang, tapi pria Prancis itu menjadi kunci kesuksesan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kehilangan dia dan asisten utama mereka pasti akan membuat musim 2026 menjadi sulit. Kehilangan poin adalah hal yang tak terhindarkan. 

    Kekalahan 3-2 di laga pembuka musim melawan Portland di kandang lawan bisa dimaafkan. Providence Park adalah benteng, dan akan menjadi alasan utama Portland meraih poin musim ini. Tapi imbang dengan Sporting KC? Bahkan di kandang lawan? Tidak bagus. The Crew tidak benar-benar kalah, tapi Sporting KC, yang, mari kita akui, adalah tim yang cukup buruk, memiliki momen-momen mereka. 

    Dan saat momen krusial, striker mahal Wessam Abou Ali gagal, melewatkan penalti vital yang bisa memberi mereka tiga poin. Gol Diego Rossi pada menit ke-82 menyelamatkan satu poin, tapi lebih dari itu akan terlalu memuji mereka. Konferensi Timur sangat, sangat kuat. The Crew, sepertinya, mungkin akan kesulitan. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    PEMENANG: Gregg Berhalter

    Pertandingan Berhalter tahun lalu sangat seru. The Fire mencetak banyak gol, tapi mereka juga kebobolan banyak. Kadang-kadang, mereka sangat menghibur untuk ditonton. Di lain waktu, mereka terlihat sangat putus asa. Itu terlihat seperti manajer baru yang masuk ke tim yang memiliki banyak kelemahan, diberi banyak uang, dan disuruh untuk mencari solusinya. Itu tentu saja tidak menyenangkan bagi para penggemar The Fire. Tapi rasanya tepat. 

    Tahun ini, however, ekspektasi sedikit lebih tinggi. 

    Kelompok ini telah memiliki lebih banyak waktu bersama. Potongan-potongan puzzle seharusnya sudah kembali ke tempatnya. Berhalter, setelah waktunya jauh dari MLS, tidak punya alasan lagi. Masa penyesuaian sudah berlalu. Dan segalanya terlihat sedikit lebih rapi. Kekalahan 2-1 dari Houston pada malam pembukaan tidak terasa bagus, tapi Dynamo melakukan perombakan dengan baik selama offseason. Kemenangan 3-0 akhir pekan ini atas Montreal jauh lebih menjanjikan. Pertandingan-pertandingan seperti itu, melawan lawan yang lemah, adalah saat Fire tidak boleh kehilangan poin jika ingin menjadi tim playoff yang solid musim ini. Mencetak tiga gol ke gawang tim yang lebih lemah dan mengendalikan pertandingan meski bermain dengan 10 orang selama 30 menit bukanlah hal yang buruk. 

