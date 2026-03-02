Pemenang dan Kalah MLS: Lionel Messi memimpin comeback Inter Miami, Timo Werner bersinar - keraguan semakin besar terhadap Tata Martino bersama Atlanta United

Dan begitu, akhir pekan MLS lainnya pun berakhir. Jika dilihat dengan seksama, sebagian besar hasilnya berjalan sesuai yang (kurang lebih) diharapkan.

Inter Miami sedang tertinggal, lalu Lionel Messi bangkit. LAFC tampil meyakinkan melawan Houston. Vancouver menang. San Diego juga menang. Di tempat lain, hasilnya campur aduk, tapi di situlah letak keseruannya.

Tentu saja, Messi menjadi bintang (biasa saja dengan kata-kata itu). Tapi ada banyak hal lain yang patut dinantikan.

Chicago Fire tampil tidak konsisten musim lalu, benar-benar berfluktuasi antara buruk dan bagus. Kini mereka terlihat jauh lebih baik. Revolusi Michael Bradley terus berlanjut, dengan pelatih kepala debutan ini membuktikan bahwa para pemain muda mungkin saja bisa diandalkan. Timo Werner tampil mengesankan dalam debutnya bersama San Jose Earthquakes. Dan di sisi negatif, Tata Martino menyadari bahwa mungkin tidak selalu perlu kembali ke mantan.

GOAL mengulas semua itu dan lebih banyak lagi saat menganalisis Pemenang dan Kalah dari hari pertandingan MLS yang padat...