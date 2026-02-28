Pembaruan besar mengenai upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri setelah harga yang diminta Manchester City terungkap

Madrid telah mencari gelandang bertahan yang dapat memberikan mereka kendali yang lebih besar sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric. Duet gelandang ikonik tersebut menjadi pilar penting dalam meraih beberapa gelar Liga Champions, dan klub telah berusaha namun gagal menemukan pengganti yang memadai. Martin Zubimendi dari Arsenal telah lama menjadi incaranutama Xabi Alonsopada musim panas lalu saat pemain tersebut masih bermain di Real Sociedad, namun Madrid kalah dalam perburuan tersebut dari The Gunners.

Dengan Los Blancos menyesali ketidakhadiran seorang metronom di tengah lapangan, mereka kini mengalihkan perhatian ke Rodri. Pemain Spanyol ini dapat langsung masuk ke jantung lini tengah Madrid dan menawarkan opsi yang berbeda dari pilihan yang sudah ada di klub. Dengan kontrak Rodri yang hampir habis, City mungkin merasa terpaksa untuk menjual pemain berusia 29 tahun tersebut yang telah mengalami beberapa musim yang diwarnai cedera.

Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez de Mon, Rodri telah diidentifikasi sebagai target utama Madrid untuk memperkuat lini tengah mereka. Klub tersebut diperkirakan akan memantau kondisinya di paruh kedua musim Premier League dan hingga Piala Dunia sebelum mengajukan tawaran apa pun. Alvarez de Mon mengklaim bahwa pemenang Ballon d’Or tersebut akan memiliki nilai transfer sebesar €50 juta (£43,9 juta), dengan City siap menerima biaya transfer untuk pemain kunci mereka, daripada mengambil risiko kehilangan dia melalui transfer Bosman pada akhir Juni 2027.