Pembaruan besar mengenai upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri setelah harga yang diminta Manchester City terungkap
Real Madrid mengetahui harga Rodri
Madrid telah mencari gelandang bertahan yang dapat memberikan mereka kendali yang lebih besar sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric. Duet gelandang ikonik tersebut menjadi pilar penting dalam meraih beberapa gelar Liga Champions, dan klub telah berusaha namun gagal menemukan pengganti yang memadai. Martin Zubimendi dari Arsenal telah lama menjadi incaranutama Xabi Alonsopada musim panas lalu saat pemain tersebut masih bermain di Real Sociedad, namun Madrid kalah dalam perburuan tersebut dari The Gunners.
Dengan Los Blancos menyesali ketidakhadiran seorang metronom di tengah lapangan, mereka kini mengalihkan perhatian ke Rodri. Pemain Spanyol ini dapat langsung masuk ke jantung lini tengah Madrid dan menawarkan opsi yang berbeda dari pilihan yang sudah ada di klub. Dengan kontrak Rodri yang hampir habis, City mungkin merasa terpaksa untuk menjual pemain berusia 29 tahun tersebut yang telah mengalami beberapa musim yang diwarnai cedera.
Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez de Mon, Rodri telah diidentifikasi sebagai target utama Madrid untuk memperkuat lini tengah mereka. Klub tersebut diperkirakan akan memantau kondisinya di paruh kedua musim Premier League dan hingga Piala Dunia sebelum mengajukan tawaran apa pun. Alvarez de Mon mengklaim bahwa pemenang Ballon d’Or tersebut akan memiliki nilai transfer sebesar €50 juta (£43,9 juta), dengan City siap menerima biaya transfer untuk pemain kunci mereka, daripada mengambil risiko kehilangan dia melalui transfer Bosman pada akhir Juni 2027.
Kota akan memanfaatkan Rodri
Sejak dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia, Rodri kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciate. Gelandang tersebut absen hampir sepanjang musim lalu dan belum mampu mempertahankan level performa atau kebugaran yang konsisten pada musim ini. Akibat kebugarannya yang menurun dan level fisik yang berkurang sejak pulih dari cedera yang mengancam kariernya, Rodri kadang-kadang tidak mampu bermain sebagai gelandang bertahan tunggal di tim Pep Guardiola.
Mengingat hal ini, klub Inggris tersebut mungkin akan mencari opsi yang lebih dinamis untuk lini tengah mereka ke depannya dan dapat mempertimbangkan untuk menjual Rodri guna mendanai pembelian pemain baru. Menjual pemain internasional Spanyol tersebut juga bisa menjadi pilihan yang masuk akal mengingat gaji tinggi yang diterimanya di klub dan sisa kontrak yang singkat. Jika City ingin mempertahankan Rodri, mereka mungkin harus menawarkan syarat kontrak yang lebih baik dari gaji mingguan yang diperkirakan sebesar £220.000 di klub.
Rodri mungkin lebih memilih tim lain.
Ada masalah yang lebih rumit yang harus dihadapi Madrid jika mereka ingin membawa Rodri ke Santiago Bernabeu. Legenda Spanyol Gaizka Mendieta menjelaskan bahwa gelandang tersebut memiliki kecenderungan untuk Barcelona dan mungkin enggan bergabung dengan rival sengit klub Catalan tersebut.
“Ketika dia meninggalkan Man City, saya bisa membayangkan itu akan menjadi kesepakatan dengan klub, dan ada juga hubungan yang kuat dengan Barcelona,” katanya. “Ada Txiki Begiristain di sana dan tentu saja Pep Guardiola, tetapi itu masih tergantung pada keputusan pribadi Rodri. Saya masih berpikir akan sulit baginya untuk bergabung dengan Real Madrid.”
Kota akan menghadapi Madrid di tengah pertarungan dengan Arsenal.
Untuk saat ini, Rodri tetap menjadi pemain City dan akan bermain di Etihad hingga setidaknya akhir musim. Ini termasuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan Los Blancos, di mana kedua klub akan bertemu untuk kelima kalinya secara berturut-turut di kompetisi Eropa. Pertandingan ini akan memberikan kesempatan bagi Rodri dan tim Alvaro Arbeloa untuk saling mengamati dengan lebih dekat.
City membutuhkan Rodri untuk tampil maksimal dalam empat bulan terakhirnya di klub ini, saat mereka berjuang untuk meraih trofi di empat ajang berbeda. Mereka akan bertarung melawan Arsenal di final Carabao Cup, perebutan gelar Premier League, dan berpotensi menghadapi The Gunners di FA Cup dan Liga Champions jika mereka melaju jauh di turnamen-turnamen tersebut.
