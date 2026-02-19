Goal.com
Pembagian, pemutusan hubungan kerja, dan kesalahan manajemen yang besar telah menandai masa jabatan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United - tetapi apakah ada cahaya di ujung terowongan setelah dua tahun yang harus dilupakan?

"Menjadi pemilik bersama Manchester United adalah suatu kehormatan besar dan disertai dengan tanggung jawab yang besar." Demikian kata-kata Sir Jim Ratcliffe saat membeli saham sebesar 27,7 persen di Manchester United pada Februari 2024. "Ini menandai selesainya transaksi, tetapi baru permulaan dari perjalanan kami untuk membawa Manchester United kembali ke puncak sepak bola Inggris, Eropa, dan dunia, dengan fasilitas kelas dunia untuk para penggemar kami."

Dua tahun berlalu, Ratcliffe belum menunjukkan tanggung jawab yang seharusnya diemban dalam perannya atau membawa United lebih dekat ke puncak. Masa jabatannya sebagai kepala de facto operasional sepak bola United telah diwarnai dengan banyak peristiwa dan menimbulkan banyak kontroversi, namun sebagian besar di antaranya tidak disambut baik.

Komentarnya yang blak-blakan dan tidak akurat tentang imigrasi di Inggris pekan lalu menempatkannya dalam bentrokan dengan berbagai kelompok pendukung serta klub itu sendiri, yang telah lama mengadvokasi inklusi melalui inisiatif All Red All Equal dan menempatkan dirinya sebagai klub global. United mengeluarkan pernyataan yang membela nilai-nilai tersebut sehari setelah wawancara Ratcliffe dengan Sky News terungkap.

Ratcliffe juga berhasil menyinggung pihak-pihak penting, seperti Wali Kota Manchester Andy Burnham, yang telah bekerja sama dengannya dalam proyek stadion baru klub. Komentarnya, yang digambarkan Burnham sebagai "tidak akurat, menghina, dan provokatif," serta dikatakan "bertentangan dengan segala hal yang selama ini diwakili oleh Manchester," mengancam akan merusak proyek stadion baru, yang bergantung pada dukungan dan kebaikan hati masyarakat lokal.

Komentar mengejutkan dan tidak perlu dari pemilik bersama tersebut menandai titik terendah dari banyak titik terendah selama dua tahun kepemimpinannya di United, dan saat bos INEOS bersiap memasuki tahun ketiga mengendalikan operasional sepak bola Red Devils, para penggemar berhak bertanya-tanya apakah kedatangannya membawa kebaikan sama sekali.

    Tiga keputusan yang berakibat fatal

    Ratcliffe mengakui dalam wawancara Sky News yang sudah terkenal itu bahwa dia tidak banyak memiliki teman di United karena perubahan besar-besaran yang dia lakukan, tetapi dia menekankan bahwa perubahan tersebut diperlukan dan menyarankan bahwa itulah alasan hasil akhirnya membaik.

    "Saya sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan," katanya. "Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kami mulai melihat bukti di klub sepak bola bahwa perubahan itu mulai membuahkan hasil."

    United mungkin sedang menikmati periode hasil terbaik mereka di lapangan selama dua tahun sejak penunjukan Michael Carrick, tetapi rekor empat kemenangan dari lima pertandingan tersebut terjadi meskipun, bukan karena, keputusan yang diambil oleh Ratcliffe. Dalam konteks olahraga, ia telah membuat tiga keputusan besar, semua yang terbukti berakibat buruk.

    Dengan merusak posisi Erik ten Hag menjelang final FA Cup 2024 dengan berbicara kepada calon pengganti pelatih Belanda tersebut, Ratcliffe kemudian memilih untuk mempertahankan Ten Hag dan memperpanjang kontraknya selama setahun. Langkah itu meningkatkan biaya pemecatan Ten Hag, yang terjadi hanya empat bulan kemudian, dan menghambat tim saat mereka memulai musim 2024-25 dengan buruk.

    Ratcliffe mewarisi Ten Hag dan secara alami ingin memiliki pelatih pilihan sendiri. Dia dan CEO Omar Berrada memilih Ruben Amorim yang karismatik, mengabaikan kekhawatiran yang beralasan tentang kurangnya pengalaman Amorim di Premier League dan kepatuhannya yang ketat pada formasi 3-4-3, yang sangat jarang berhasil di sepak bola Inggris.

    Mengabaikan tanda-tanda peringatan

    Penunjukan Amorim juga melemahkan saran dari direktur olahraga Dan Ashworth, dan menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk mundur secara tiba-tiba lima bulan setelah direkrut dari Newcastle. Ratcliffe dilaporkan tidak terkesan dengan Ashworth yang hanya merekomendasikan manajer dengan pengalaman di Premier League, karena hal itu menunjukkan bahwa Ashworth tidak mampu berpikir di luar kotak.

    Namun, setelah Amorim terbukti menjadi pelatih terburuk yang pernah dimiliki United di era Premier League, dengan tingkat kemenangan hanya 32%, dan mengawasi peringkat liga terendah klub dalam 51 tahun, terungkap bahwa United hanya akan mempertimbangkan manajer dengan pengalaman di Premier League untuk penunjukan permanen berikutnya.

    Biaya total pemecatan Ten Hag, ditambah dengan perekrutan dan pemecatan Amorim dan Ashworth, mencapai sekitar £37 juta, sepenuhnya menghilangkan penghematan yang dihasilkan oleh langkah penghematan biaya kontroversial Ratcliffe. Misalnya, pemecatan 250 karyawan dalam putaran pertama pemutusan hubungan kerja pada 2024 menghemat klub antara £8 juta dan £10 juta. Sejak itu, 200 karyawan lagi telah dipecat.

    Ada juga langkah-langkah yang tidak manusiawi, seperti menghentikan makan siang gratis untuk karyawan dan membatalkan pesta Natal serta bonus. Ratcliffe juga telah menjauhkan penggemar yang datang ke stadion dan memicu protes lebih lanjut dari pendukung dengan menaikkan harga tiket, secara aneh mengklaim bahwa United tidak boleh mematok harga lebih rendah dari Fulham, serta menghentikan diskon harga untuk lansia di atas 65 tahun dan anak-anak.

    Pemotongan yang bertentangan dengan intuisi

    Selain menyebabkan penderitaan besar dan ketidakpastian finansial bagi staf yang telah melayani klub selama bertahun-tahun, pemutusan hubungan kerja ini justru bertentangan dengan logika. United kini memiliki lebih sedikit pemandu bakat untuk menemukan talenta-talenta besar berikutnya dan tim komersial yang lebih kecil untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan yang dulu membuat mereka menjadi idaman klub-klub di Eropa.

    Salah satu hal pertama yang dilakukan Sir Alex Ferguson saat mengambil alih United pada akhir 1980-an adalah memperkuat jaringan pemandu bakat lokal mereka. Kekuatan United yang meningkat di wilayah Manchester menghasilkan generasi legendaris 'Class of 92' yang terdiri dari Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, dan Gary serta Phil Neville.

    Pernyataan Ratcliffe pada Oktober bahwa "akademi Manchester United benar-benar menurun" dilaporkan membuat bingung orang tua pemain serta staf, dan memangkas jumlah pemandu bakat hanya akan memperburuk masalah.

    Kepentingan komersial

    Meskipun kekacauan Ratcliffe dalam mengambil keputusan penting di bidang olahraga dapat dimaafkan mengingat kurangnya keahliannya di bidang tersebut, penurunan klub sebagai kekuatan komersial di bawah kepemimpinannya lebih mengkhawatirkan.

    Pada Januari, United turun ke peringkat kedelapan dalam Deloitte’s Football Money League, yang mengklasifikasikan tim-tim Eropa berdasarkan pendapatan mereka. Ini adalah peringkat terendah sepanjang sejarah klub, dengan penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pendapatan siaran sebesar €52 juta akibat kegagalan mereka masuk ke Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Namun, United yakin mereka akan kembali naik peringkat jika mereka kembali ke kompetisi klub teratas Eropa, yang saat ini mereka sedang dalam jalur untuk mencapainya.

    Kegagalan United lolos ke Liga Champions sejak Ratcliffe menjadi pemilik bersama, periode terlama mereka di luar kompetisi tersebut sejak 1993, juga berdampak pada keuangan klub. Misalnya, kesepakatan mereka dengan adidas bernilai £10 juta lebih rendah tahun ini karena mereka tidak termasuk dalam jajaran elit Eropa.

    Klub juga tidak memiliki sponsor seragam latihan sejak musim lalu, ketika Tezos mengakhiri kesepakatan mereka dengan klub. Sumber klub, bagaimanapun, menekankan bahwa mereka siap menunggu kesepakatan yang tepat, baik dari segi nilai maupun mitra. Kemitraan sponsor lengan jersey United dengan DXC Technology juga akan berakhir pada musim panas, dan masih belum jelas apakah akan diperbarui atau diganti, sementara raksasa hotel Marriott International mengakhiri kesepakatan sponsornya dengan United tahun lalu.

    Ada contoh lain bahwa merek United tidak lagi sekuat sebelumnya. Klub ingin mengadakan pertandingan persahabatan tengah musim di Timur Tengah untuk menutupi kerugian finansial akibat tidak berkompetisi di Eropa, tetapi tidak dapat melakukannya, sementara harga saham mereka juga turun.

    Menurut ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire, harga saham United saat ini adalah $17,70 per saham, dibandingkan dengan $33 per saham yang dibayarkan Ratcliffe untuk membeli saham minoritasnya dua tahun lalu, menunjukkan "pasar menganggap Man United bernilai jauh lebih rendah daripada yang dia bayarkan untuk itu".

    Perekrutan yang ditingkatkan

    Meskipun mengalami kendala dan hasil buruk di lapangan, United tetap mencetak rekor klub sebesar £333,3 juta dalam pendapatan komersial tahun lalu, meningkat hampir £30 juta dari tahun sebelumnya dan menjadi jumlah kelima terbesar di Eropa. Pendapatan dari pertandingan juga naik dari £137 juta menjadi £160 juta berkat banyaknya pertandingan Liga Europa yang dimainkan, namun diperkirakan akan turun drastis karena hanya memainkan 20 pertandingan kandang musim ini.

    Mungkin perbaikan terbesar yang terlihat di United dalam setahun terakhir adalah dalam perekrutan pemain. Tiga pemain lapangan yang didatangkan musim panas lalu telah mencetak 21 dari 45 gol Premier League tim hingga saat ini, dengan Bryan Mbeumo memimpin dengan sembilan gol, sementara Matheus Cunha dan Benjamin Sesko, yang terakhir sering bermain sebagai cadangan, masing-masing menyumbang enam gol.

    Senne Lammens juga menjadi sukses besar di posisi kiper, dan jika ia terus berkembang seperti saat ini, ia akan terbukti sebagai rekrutan yang sangat cerdas dengan biaya £18 juta. Profil usia skuad juga telah berkurang, begitu pula dengan gaji total, dan ada perasaan bahwa semua pemain baru akan memiliki peran besar untuk dimainkan dalam beberapa tahun ke depan. Pembelian panik di akhir jendela transfer seperti Antony dan Casemiro, yang terjadi di bawah manajemen sebelumnya, tampaknya menjadi hal yang sudah berlalu.

    Ratcliffe layak mendapat pujian atas kemajuan ini berkat perombakan tim eksekutif klub dan perekrutan Kepala Rekrutmen Christopher Vivell, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox, dan Direktur Data Baru Mike Sansoni, yang berkontribusi pada delapan musim juara dunia Formula One bersama Mercedes-AMG Petronas.

    Salah satu dampak positif lainnya dari kedatangan Ratcliffe adalah renovasi senilai £50 juta pada fasilitas latihan tim utama, yang dibiayai secara pribadi oleh miliarder tersebut.

  • New Manchester United stadiumMan Utd

    Menentukan keberhasilan atau kegagalan

    Pusat perhatian selama masa jabatan Ratcliffe, bagaimanapun, adalah proyek pembangunan stadion berkapasitas 100.000 penonton, yang akan meningkatkan pendapatan United secara signifikan dan membuat mereka mengikuti jejak Real Madrid, Barcelona, dan Tottenham dalam menggunakan renovasi atau pembangunan stadion sebagai sarana pertumbuhan.

    Sudah hampir setahun sejak United mengumumkan rencana untuk Old Trafford baru yang ingin Ratcliffe jadikan 'Wembley di Utara', namun meskipun telah menunjuk Collette Roche sebagai CEO pengembangan stadion baru dan meluncurkan rencana regenerasi kawasan tersebut, pertanyaan-pertanyaan kunci tetap belum terjawab, seperti kapan pembangunan akan dimulai dan bagaimana pendanaannya.

    Hal terbaik yang dapat dikatakan tentang masa jabatan 24 bulan Ratcliffe sebagai pemilik bersama adalah dia telah membuat banyak janji besar yang belum dia penuhi. Hal terburuk yang dapat dikatakan adalah dia telah mengambil keputusan besar yang salah, dengan biaya besar, dan terbukti sebagai figur yang memecah belah dan semakin tidak relevan.

    Namun, meskipun semua gejolak ini, United dapat menunjuk pada fakta bahwa dua tahun setelah proyek Ratcliffe dimulai, tim pria berada di posisi terdepan untuk kembali ke Liga Champions, sementara tim wanita berada di peringkat kedua di Liga Super Wanita, masuk ke final Piala Liga, dan bermain di babak gugur Liga Champions untuk pertama kalinya.

    Hal terbaik yang dapat dilakukan Ratcliffe untuk dirinya sendiri dan untuk United dalam beberapa bulan ke depan adalah menjaga profil rendah, menghindari wawancara lebih lanjut, dan membiarkan tim-tim tersebut yang berbicara.

