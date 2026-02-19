Dua tahun berlalu, Ratcliffe belum menunjukkan tanggung jawab yang seharusnya diemban dalam perannya atau membawa United lebih dekat ke puncak. Masa jabatannya sebagai kepala de facto operasional sepak bola United telah diwarnai dengan banyak peristiwa dan menimbulkan banyak kontroversi, namun sebagian besar di antaranya tidak disambut baik.
Komentarnya yang blak-blakan dan tidak akurat tentang imigrasi di Inggris pekan lalu menempatkannya dalam bentrokan dengan berbagai kelompok pendukung serta klub itu sendiri, yang telah lama mengadvokasi inklusi melalui inisiatif All Red All Equal dan menempatkan dirinya sebagai klub global. United mengeluarkan pernyataan yang membela nilai-nilai tersebut sehari setelah wawancara Ratcliffe dengan Sky News terungkap.
Ratcliffe juga berhasil menyinggung pihak-pihak penting, seperti Wali Kota Manchester Andy Burnham, yang telah bekerja sama dengannya dalam proyek stadion baru klub. Komentarnya, yang digambarkan Burnham sebagai "tidak akurat, menghina, dan provokatif," serta dikatakan "bertentangan dengan segala hal yang selama ini diwakili oleh Manchester," mengancam akan merusak proyek stadion baru, yang bergantung pada dukungan dan kebaikan hati masyarakat lokal.
Komentar mengejutkan dan tidak perlu dari pemilik bersama tersebut menandai titik terendah dari banyak titik terendah selama dua tahun kepemimpinannya di United, dan saat bos INEOS bersiap memasuki tahun ketiga mengendalikan operasional sepak bola Red Devils, para penggemar berhak bertanya-tanya apakah kedatangannya membawa kebaikan sama sekali.