Pembagian, pemutusan hubungan kerja, dan kesalahan manajemen yang besar telah menandai masa jabatan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United - tetapi apakah ada cahaya di ujung terowongan setelah dua tahun yang harus dilupakan?

Meskipun kekacauan Ratcliffe dalam mengambil keputusan penting di bidang olahraga dapat dimaafkan mengingat kurangnya keahliannya di bidang tersebut, penurunan klub sebagai kekuatan komersial di bawah kepemimpinannya lebih mengkhawatirkan.

Pada Januari, United turun ke peringkat kedelapan dalam Deloitte’s Football Money League, yang mengklasifikasikan tim-tim Eropa berdasarkan pendapatan mereka. Ini adalah peringkat terendah sepanjang sejarah klub, dengan penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pendapatan siaran sebesar €52 juta akibat kegagalan mereka masuk ke Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Namun, United yakin mereka akan kembali naik peringkat jika mereka kembali ke kompetisi klub teratas Eropa, yang saat ini mereka sedang dalam jalur untuk mencapainya.

Kegagalan United lolos ke Liga Champions sejak Ratcliffe menjadi pemilik bersama, periode terlama mereka di luar kompetisi tersebut sejak 1993, juga berdampak pada keuangan klub. Misalnya, kesepakatan mereka dengan adidas bernilai £10 juta lebih rendah tahun ini karena mereka tidak termasuk dalam jajaran elit Eropa.

Klub juga tidak memiliki sponsor seragam latihan sejak musim lalu, ketika Tezos mengakhiri kesepakatan mereka dengan klub. Sumber klub, bagaimanapun, menekankan bahwa mereka siap menunggu kesepakatan yang tepat, baik dari segi nilai maupun mitra. Kemitraan sponsor lengan jersey United dengan DXC Technology juga akan berakhir pada musim panas, dan masih belum jelas apakah akan diperbarui atau diganti, sementara raksasa hotel Marriott International mengakhiri kesepakatan sponsornya dengan United tahun lalu.

Ada contoh lain bahwa merek United tidak lagi sekuat sebelumnya. Klub ingin mengadakan pertandingan persahabatan tengah musim di Timur Tengah untuk menutupi kerugian finansial akibat tidak berkompetisi di Eropa, tetapi tidak dapat melakukannya, sementara harga saham mereka juga turun.

Menurut ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire, harga saham United saat ini adalah $17,70 per saham, dibandingkan dengan $33 per saham yang dibayarkan Ratcliffe untuk membeli saham minoritasnya dua tahun lalu, menunjukkan "pasar menganggap Man United bernilai jauh lebih rendah daripada yang dia bayarkan untuk itu".