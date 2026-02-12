Pemain Terbaik Liga Premier Musim Ini? Martin Zubimendi layak mendapatkan pengakuan lebih atas perannya dalam upaya Arsenal meraih gelar juara.

Dalam tujuh musim bersama Real Sociedad, jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak Zubimendi dalam satu musim adalah empat, yang tercipta pada musim 2023-24. Gol-gol lainnya setelah ia debut di tim utama adalah nol, nol, nol, tiga, satu, dan dua. Ia sudah mencetak enam gol dalam 34 penampilan untuk Arsenal.
Gol terbaru Zubimendi tercipta dalam kemenangan 3-0 atas Sunderland pada Sabtu, dengan tendangan jarak jauh yang membentur bagian dalam tiang gawang untuk memecahkan kebuntuan dalam pertandingan yang mulai memanas. Hal ini bertentangan dengan gol-gol lainnya untuk The Gunners, di mana pergerakan akhir yang ahli dan tak terduga atau kemampuan udara rahasianya menjadi pembeda.
"Dia kini berkontribusi pada tim dengan cara yang mungkin tidak kita duga, tapi dia benar-benar memiliki insting dan kualitas untuk menciptakan momen-momen krusial di dan sekitar kotak penalti," kata Arteta tentang Zubimendi setelah penampilannya melawan Sunderland.
Tapi itulah intinya, bukan? Pemain terbaik, terutama gelandang sejenis ini, akan mengejutkan Anda dan menambahkan lapisan baru ke permainan mereka yang tidak Anda duga. Rice, ironisnya, adalah contoh lain yang hebat. Selama tahun-tahun awalnya di skuad utama West Ham, dia diharapkan akan berkembang menjadi gelandang bertahan biasa, atau mungkin mundur lebih jauh sebagai bek tengah yang lebih mewah. Dengan setiap musim berlalu, dia mengembangkan keterampilan baru hingga akhirnya dijual dengan harga sembilan digit ke tim yang memiliki ambisi untuk memenangkan segalanya.
Ketika Rodri memenangkan Ballon d'Or, hal itu didasarkan pada musim di mana ia mencetak sembilan gol untuk Manchester City, delapan di antaranya di Premier League.