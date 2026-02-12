Goal.com
Martin Zubimendi Arsenal GFXGetty/GOAL

Pemain Terbaik Liga Premier Musim Ini? Martin Zubimendi layak mendapatkan pengakuan lebih atas perannya dalam upaya Arsenal meraih gelar juara.

Arsenal menjadi favorit kuat untuk memenangkan Liga Premier musim ini. Mereka telah menempatkan diri dalam posisi yang dominan dengan sekitar sepertiga musim tersisa dan seharusnya dapat menyelesaikan tugas ini hingga akhir. Ini benar-benar usaha tim yang solid, dengan semua pemain dalam skuad Mikel Arteta berkontribusi secara maksimal, tetapi selalu ada desakan untuk menobatkan satu pemain di atas yang lain. Mengapa tidak Martin Zubimendi?

Dibeli dari Real Sociedad seharga £55,8 juta ($76,3 juta) pada musim panas lalu, pemain internasional Spanyol ini telah beradaptasi dengan mulus di Emirates Stadium. Ia terlihat dan terasa seperti pemain Arsenal dari era-era sukses mereka, dan kini ia membantu tim tersebut berjuang untuk gelar pertama dalam 22 tahun.

Transisi Zubimendi ke kehidupan Premier League membuatnya tampak seperti pemain berpengalaman, namun penampilannya belum mendapat banyak sorotan. Saatnya hal itu berubah dan ia mendapatkan pujian yang pantas.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    Menunjukkan kepada Liverpool apa yang mereka lewatkan

    Zubimendi pertama kali memperkenalkan dirinya kepada penonton Inggris pada tahun 2024. Sebelum terlibat dalam saga transfer, ia dikenal sebagai pemain yang dengan mudah menggantikan Rodri dalam kemenangan Spanyol di final Euro melawan Three Lions. Meskipun bintang Manchester City itu kemudian memenangkan Ballon d'Or tahun itu, kasus Rodri mungkin melemah karena juara Eropa yang akhirnya tidak mengalami kendala saat Zubimendi menggantikannya.

    "Dia pemain hebat," kata Rodri tentang penggantinya di timnas Spanyol tahun lalu. "Dia memiliki disiplin dan mentalitas yang bisa membawanya menjadi salah satu yang terbaik, jika belum. Saya berbicara dengannya beberapa hari lalu dan mengatakan padanya bahwa ini saatnya, bahwa saya menyerahkan kunci tim padanya."

    Setelah memenangkan Euro 2024, Zubimendi menjadi incaran Liverpool, yang yakin bisa meyakinkannya untuk meninggalkan klub masa kecilnya, Real Sociedad. Dia dianggap sebagai metronom yang sempurna untuk lini tengah yang diinginkan oleh pelatih baru Arne Slot. Namun, setelah awalnya menunjukkan kesediaan untuk pindah, Zubimendi mengubah keputusannya, dengan beberapa laporan mengklaim intervensi Arteta terkait transfer setahun ke depan menjadi perbedaan krusial.

    Hal itu tidak berpengaruh bagi Liverpool pada musim 2024-25, karena mereka mengalahkan Arsenal untuk gelar Premier League dengan selisih 10 poin, dengan lini tengah yang didukung oleh Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, dan Dominik Szoboszlai. Namun, mereka terlihat jauh dari performa terbaik di lini tengah musim ini. The Gunners, di sisi lain, tampak lebih seimbang dari sebelumnya.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    Mitra Beras Sempurna

    Tentu saja, kedatangan Zubimendi ke Arsenal sangat membantu, terutama karena rekan gelandangnya adalah seorang superstar senilai £105 juta ($144 juta). Namun, dia masih harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sistem Arteta, yang merupakan tugas berat bagi pemain baru mengingat inti tim mereka sudah sangat solid pada tahap ini.

    "Bermain dengannya sangat mudah," kata Declan Rice tentang Zubimendi musim ini, mungkin karena ia belum pernah memiliki rekan setim seperti ini di level klub sebelumnya. "Kami baru merekrutnya di musim panas dan biasanya butuh waktu untuk membangun koneksi. Tapi sejak momen pertama kami bersama di pra-musim, saya sudah tahu bahwa kami akan bermain sepak bola yang bagus bersama.

    "Saya benar-benar menyukainya sebagai orang dan sebagai pemain. Seiring berjalannya pertandingan, pemahaman kami satu sama lain luar biasa. Dia orang yang sangat baik. Dia adalah gelandang nomor 6 Spanyol, dan kita tahu seperti apa gelandang nomor 6 Spanyol. Mereka yang terbaik dalam membangun serangan fase pertama, mengontrol bola, dan bermain ke depan, masuk ke ruang kosong, dan itulah tepatnya yang kami dapatkan darinya.

    "Kami semua percaya padanya saat menguasai bola. Jika ada pemain lawan yang mengawasi Anda, sangat mudah untuk memberikan bola padanya, dan kami semua merasa sangat percaya diri dengannya. Dia telah menjadi pemain yang luar biasa bagi kami - seorang pemain yang luar biasa."

    Ada dualitas yang rapi antara Zubimendi dan Rice, menggabungkan konsep modern dengan kebijakan lama 'satu tinggal, satu pergi'. Tidak ada kelemahan di antara mereka yang bisa dimanfaatkan. Keduanya bisa membawa bola dan tahan terhadap tekanan. Zubimendi memiliki kelincahan dan mata untuk umpan, sementara Rice memiliki kekuatan untuk mengalahkan beberapa pemain dan merebut bola kembali. Dan sekarang, mereka menjadi ancaman gol yang krusial bagi tim yang tidak bisa benar-benar mengandalkan trio penyerang mereka untuk mencetak gol.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Ancaman gol

    Dalam tujuh musim bersama Real Sociedad, jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak Zubimendi dalam satu musim adalah empat, yang tercipta pada musim 2023-24. Gol-gol lainnya setelah ia debut di tim utama adalah nol, nol, nol, tiga, satu, dan dua. Ia sudah mencetak enam gol dalam 34 penampilan untuk Arsenal.

    Gol terbaru Zubimendi tercipta dalam kemenangan 3-0 atas Sunderland pada Sabtu, dengan tendangan jarak jauh yang membentur bagian dalam tiang gawang untuk memecahkan kebuntuan dalam pertandingan yang mulai memanas. Hal ini bertentangan dengan gol-gol lainnya untuk The Gunners, di mana pergerakan akhir yang ahli dan tak terduga atau kemampuan udara rahasianya menjadi pembeda.

    "Dia kini berkontribusi pada tim dengan cara yang mungkin tidak kita duga, tapi dia benar-benar memiliki insting dan kualitas untuk menciptakan momen-momen krusial di dan sekitar kotak penalti," kata Arteta tentang Zubimendi setelah penampilannya melawan Sunderland.

    Tapi itulah intinya, bukan? Pemain terbaik, terutama gelandang sejenis ini, akan mengejutkan Anda dan menambahkan lapisan baru ke permainan mereka yang tidak Anda duga. Rice, ironisnya, adalah contoh lain yang hebat. Selama tahun-tahun awalnya di skuad utama West Ham, dia diharapkan akan berkembang menjadi gelandang bertahan biasa, atau mungkin mundur lebih jauh sebagai bek tengah yang lebih mewah. Dengan setiap musim berlalu, dia mengembangkan keterampilan baru hingga akhirnya dijual dengan harga sembilan digit ke tim yang memiliki ambisi untuk memenangkan segalanya.

    Ketika Rodri memenangkan Ballon d'Or, hal itu didasarkan pada musim di mana ia mencetak sembilan gol untuk Manchester City, delapan di antaranya di Premier League.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Potongan terakhir dari teka-teki

    Semua orang mengharapkan bahwa potongan terakhir Arsenal untuk mengubah mereka dari penantang menjadi juara akan datang dari striker baru mereka. Semua tekanan tertuju pada Viktor Gyokeres untuk tampil gemilang, dan meskipun angka-angkanya terlihat sedikit lebih baik setelah rentetan golnya baru-baru ini - 13 gol dalam 32 pertandingan sebagai pemain Arsenal - dia masih memperlakukan bola seperti bom saat tidak mengarahkan tembakan ke gawang.

    Musim yang umumnya mengecewakan dari pemain Swedia ini memicu desakan agar Kai Havertz dan Gabriel Jesus kembali dari cedera jangka panjang, tetapi keduanya juga bukan pencetak gol yang produktif atau penyelesai yang klinis. Lebih jauh lagi, Bukayo Saka telah kehilangan sedikit kecepatan sejak pulih dari operasi otot paha tahun lalu, dan para penyerang sayap lain yang dimiliki Arteta juga tidak memberikan kontribusi gol untuk menutupi kekurangan ini.

    Zubimendi, di antara lainnya, telah membantu menanggung beban tersebut. Seorang gelandang bertahan (No.6) yang datang dari liga asing bisa saja menggunakan alasan biasa bahwa dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab ini, tetapi dia justru semakin percaya diri dan termotivasi olehnya. Hal ini bahkan tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama Zubimendi saat didatangkan ke klub.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    Pemain terbaik Arsenal?

    Tidak ada banyak perbedaan antara pemain terbaik Arsenal musim ini. Gyokeres, yang kembali dianggap kurang berprestasi atau kurang berkualitas, menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan 13 gol. Dia diikuti oleh Gabriel Martinelli, yang sebagian besar musim ini menjadi pemain cadangan, dengan 10 gol, dan Saka dengan tujuh gol.

    kecuali ada yang melakukan rentetan gol seperti Gareth Bale pada musim 2012-13, sulit membayangkan siapa pun yang menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal pada musim 2025-26 akan diingat sebagai pemain terbaik mereka. Gelar itu masih terbuka untuk diperebutkan.

    Awal musim, sepertinya Gabriel Magalhaes, yang sering menjadi magnet dalam situasi bola mati, akan mendominasi penghargaan tersebut, mengingat ketakutan yang ditimbulkan Arsenal kepada tim-tim di seluruh Eropa. Cedera di awal musim dingin menghentikan kemajuan ini, dan tim lawan mulai menetralisir dampaknya dalam tendangan sudut dan tendangan bebas, meskipun hal ini hanya membebaskan pemain lain untuk menimbulkan kekacauan.

    Hanya Rice, bintang lain Arsenal yang pasti akan masuk dalam perbincangan Pemain Terbaik Tahun Ini dalam beberapa bulan ke depan, yang telah bermain lebih banyak pertandingan daripada Zubimendi musim ini, dan itu hanya 35 banding 34. Mereka bermain setiap tiga hari dan biasanya bermain penuh 90 menit. Ini bisa menjadi persaingan langsung antara pasangan gelandang mereka untuk gelar tersebut.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perlombaan untuk POTY

    Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini cenderung jatuh kepada pemain terbaik dari tim juara. Dalam lima tahun terakhir, satu-satunya pemain yang memenangkan penghargaan PFA atau Asosiasi Penulis Sepak Bola tanpa finis di posisi pertama adalah Mohamed Salah pada musim 2021-22, dan itu karena musim individu yang luar biasa yang dia jalani. Tidak ada alasan untuk memilih pemain di luar Arsenal tahun ini.

    Rival utama Arsenal untuk penghargaan ini berasal dari rival mereka dalam perebutan gelar, Manchester City, di mana Erling Haaland masih memimpin dalam perebutan Sepatu Emas sementara Antoine Semenyo juga masuk dalam tiga besar pencetak gol terbanyak. Tidak ada kampanye individu lain yang menonjol yang layak untuk merebutnya dari pemain Arsenal, atau kasus seperti pada musim 2008-09 di mana Ryan Giggs meraih penghargaan tersebut berdasarkan warisannya setelah upaya tim Manchester United yang serupa membantu mereka mempertahankan gelar.

    Jika Arsenal kembali unggul dalam persaingan gelar, maka perdebatan tentang Pemain Terbaik Tahun Ini akan kembali menjadi sorotan. Tidak ada alasan kuat untuk tidak memilih Zubimendi sebagai pemenangnya.

