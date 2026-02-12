Pemain Terbaik Liga Premier Musim Ini? Martin Zubimendi layak mendapatkan pengakuan lebih atas perannya dalam upaya Arsenal meraih gelar juara.

Tentu saja, kedatangan Zubimendi ke Arsenal sangat membantu, terutama karena rekan gelandangnya adalah seorang superstar senilai £105 juta ($144 juta). Namun, dia masih harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sistem Arteta, yang merupakan tugas berat bagi pemain baru mengingat inti tim mereka sudah sangat solid pada tahap ini.

"Bermain dengannya sangat mudah," kata Declan Rice tentang Zubimendi musim ini, mungkin karena ia belum pernah memiliki rekan setim seperti ini di level klub sebelumnya. "Kami baru merekrutnya di musim panas dan biasanya butuh waktu untuk membangun koneksi. Tapi sejak momen pertama kami bersama di pra-musim, saya sudah tahu bahwa kami akan bermain sepak bola yang bagus bersama.

"Saya benar-benar menyukainya sebagai orang dan sebagai pemain. Seiring berjalannya pertandingan, pemahaman kami satu sama lain luar biasa. Dia orang yang sangat baik. Dia adalah gelandang nomor 6 Spanyol, dan kita tahu seperti apa gelandang nomor 6 Spanyol. Mereka yang terbaik dalam membangun serangan fase pertama, mengontrol bola, dan bermain ke depan, masuk ke ruang kosong, dan itulah tepatnya yang kami dapatkan darinya.

"Kami semua percaya padanya saat menguasai bola. Jika ada pemain lawan yang mengawasi Anda, sangat mudah untuk memberikan bola padanya, dan kami semua merasa sangat percaya diri dengannya. Dia telah menjadi pemain yang luar biasa bagi kami - seorang pemain yang luar biasa."

Ada dualitas yang rapi antara Zubimendi dan Rice, menggabungkan konsep modern dengan kebijakan lama 'satu tinggal, satu pergi'. Tidak ada kelemahan di antara mereka yang bisa dimanfaatkan. Keduanya bisa membawa bola dan tahan terhadap tekanan. Zubimendi memiliki kelincahan dan mata untuk umpan, sementara Rice memiliki kekuatan untuk mengalahkan beberapa pemain dan merebut bola kembali. Dan sekarang, mereka menjadi ancaman gol yang krusial bagi tim yang tidak bisa benar-benar mengandalkan trio penyerang mereka untuk mencetak gol.