Pemain PSG Achraf Hakimi diperintahkan untuk diadili atas tuduhan pemerkosaan

Hakimi juga menanggapi tuduhan tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis Canal+ pada bulan September lalu: "Bagi saya, ini adalah hal terberat yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan kenyataannya, ini adalah pukulan terberat yang pernah saya alami. Saya pikir ini sangat sulit bagi saya, dan masih sulit hingga kini, karena ketika mereka terus-menerus berbohong, itu menyakitkan. Ini menyakitkan bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya yang masih kecil dan tidak tahu apa itu internet atau membaca. Saya tahu bahwa suatu saat dalam hidup mereka, mereka akan membaca hal-hal tersebut, dan bagi saya, melihat bahwa sesuatu tentang ayah mereka telah ditulis dan di atas itu, itu adalah kebohongan, bukanlah hal yang menyenangkan, dan jujur saja, saya tidak ingin mereka mengalami hal itu.

"Saya pikir pengacara saya memberitahu saya begitu. Kami tahu ini bisa terjadi. Kami tenang. Saya tahu apa yang dituduhkan kepada saya. Itu kebohongan. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu saya tidak melakukan apa-apa. Dan saya tidak akan pernah melakukannya. Saya meminta untuk berbicara dengan polisi, kepada mereka, untuk menjelaskan versi saya. Selalu ketika mereka membutuhkan saya untuk apa pun… Yang lebih penting lagi, mereka memiliki DNA saya. Apa pun yang mereka butuhkan, saya selalu siap, tidak seperti orang yang menuduh saya, yang tidak memudahkan hal-hal. Berkat kerja polisi, kami berhasil menemukan beberapa hal baik. Kebenarannya, saya tenang. Saya tahu saya berada di tangan yang baik dengan pengacara saya. Keadilan sedang bekerja, dan saya harap kebenaran segera terungkap."