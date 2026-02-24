Getty Images Sport
Pemain PSG Achraf Hakimi diperintahkan untuk diadili atas tuduhan pemerkosaan
Tuduhan terhadap pemain PSG
Menurut The Mirror, Hakimi diduga telah memperkosa seorang wanita berusia 24 tahun di rumahnya di kawasan Boulogne-Billancourt, Paris, pada 25 Februari 2023. Kasus ini kemudian diselidiki oleh kantor kejaksaan Nanterre. Pria berusia 27 tahun tersebut diperintahkan untuk hadir di pengadilan pidana Hauts-de-Seine untuk menghadapi tuduhan pemerkosaan.
- AFP
Hakimi 'menunggu dengan tenang' persidangan.
Hakimi menanggapi berita tersebut dalam pernyataan di X: "Hari ini, tuduhan pemerkosaan saja sudah cukup untuk membenarkan dilaksanakannya persidangan, meskipun saya membantahnya dan semua bukti menunjukkan bahwa tuduhan tersebut palsu. Saya dengan tenang menanti persidangan ini yang akan memungkinkan kebenaran terungkap secara publik."
Seperti dilaporkan oleh Ouest-France, pengacara pemain PSG, Fanny Colin, mengatakan: "Persidangan diadakan atas tuduhan yang hanya didasarkan pada kata-kata seorang wanita yang menghalangi semua penyelidikan, menolak semua pemeriksaan medis dan tes DNA, menolak penggunaan telepon selulernya, dan menolak memberikan nama saksi kunci."
"Pukulan terberat yang pernah saya alami"
Hakimi juga menanggapi tuduhan tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis Canal+ pada bulan September lalu: "Bagi saya, ini adalah hal terberat yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan kenyataannya, ini adalah pukulan terberat yang pernah saya alami. Saya pikir ini sangat sulit bagi saya, dan masih sulit hingga kini, karena ketika mereka terus-menerus berbohong, itu menyakitkan. Ini menyakitkan bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya yang masih kecil dan tidak tahu apa itu internet atau membaca. Saya tahu bahwa suatu saat dalam hidup mereka, mereka akan membaca hal-hal tersebut, dan bagi saya, melihat bahwa sesuatu tentang ayah mereka telah ditulis dan di atas itu, itu adalah kebohongan, bukanlah hal yang menyenangkan, dan jujur saja, saya tidak ingin mereka mengalami hal itu.
"Saya pikir pengacara saya memberitahu saya begitu. Kami tahu ini bisa terjadi. Kami tenang. Saya tahu apa yang dituduhkan kepada saya. Itu kebohongan. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu saya tidak melakukan apa-apa. Dan saya tidak akan pernah melakukannya. Saya meminta untuk berbicara dengan polisi, kepada mereka, untuk menjelaskan versi saya. Selalu ketika mereka membutuhkan saya untuk apa pun… Yang lebih penting lagi, mereka memiliki DNA saya. Apa pun yang mereka butuhkan, saya selalu siap, tidak seperti orang yang menuduh saya, yang tidak memudahkan hal-hal. Berkat kerja polisi, kami berhasil menemukan beberapa hal baik. Kebenarannya, saya tenang. Saya tahu saya berada di tangan yang baik dengan pengacara saya. Keadilan sedang bekerja, dan saya harap kebenaran segera terungkap."
- AFP
Karier Hakimi
Hakimi memulai karirnya di Real Madrid sebelum bergabung dengan Inter Milan dalam periode singkat, dan pindah ke PSG dengan transfer senilai €58 juta (£51 juta/$68 juta) pada 2021. Bek sayap ini telah mencatatkan 66 kontribusi gol dalam 194 penampilan untuk raksasa Prancis tersebut, memenangkan Liga Champions dan empat gelar Ligue 1.
Di level internasional, Hakimi telah mengumpulkan 93 caps untuk Maroko dan membantu negaranya mencapai final Piala Afrika 2025, di mana mereka kalah dari Senegal setelah perpanjangan waktu.
