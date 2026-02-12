AFP
Pemain pinjaman Real Madrid, Endrick, mengetahui durasi larangan bermainnya setelah mendapat kartu merah saat Lyon bertanding melawan Nantes.
LFP menurunkan hukuman kartu merah menjadi larangan bermain satu pertandingan.
Penyerang Lyon, Endrick, terhindar dari hukuman larangan bermain yang panjang setelah otoritas disiplin Ligue 1 memutuskan untuk menunjukkan kelonggaran terkait kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Nantes. Pemain internasional Brasil yang saat ini dipinjamkan dari Real Madrid tersebut menghadapi potensi hukuman larangan bermain tiga pertandingan setelah wasit memberikan kartu merah langsung kepadanya pada babak kedua kemenangan Lyon 1-0.
Namun, setelah rapat Komite Disiplin LFP pada Rabu, keputusan diambil untuk mencabut kartu merah langsung tersebut. Setelah meninjau rekaman pertandingan dan mempertimbangkan laporan wasit pasca-pertandingan - yang mengusulkan reklasifikasi insiden tersebut - komite menurunkan hukuman menjadi kartu kuning kedua.
Akibatnya, Endrick kini akan menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan secara wajib, bukan hukuman larangan bermain yang diperpanjang yang biasanya dikenakan untuk perilaku kekerasan.
"Setelah meninjau gambar dan membaca laporan wasit yang mengusulkan pencabutan kartu merah, Komite Disiplin memutuskan untuk mencabut kartu merah dan menggantinya dengan kartu kuning kedua, yang mengakibatkan diskualifikasi," kata pernyataan dari LFP.
"Oleh karena itu, komisi menjatuhkan hukuman skorsing satu pertandingan."
Titik kritis dalam kemenangan Nantes yang menegangkan
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-61 dalam pertandingan yang sangat ketat di Groupama Stadium. Saat Lyon memimpin tipis 1-0, ketegangan memuncak ketika Endrick terlibat insiden dengan gelandang Nantes, Dehmaine Tabibou. Dalam momen kesal, pemain berusia 19 tahun itu tampak menendang lawan saat bola sudah tidak ada, membuat wasit langsung mengeluarkan kartu merah.
Pada saat itu, kartu merah tersebut tampaknya akan merugikan Lyon, meninggalkan mereka dengan 10 pemain untuk 30 menit terakhir pertandingan. Keputusan ini ditentang oleh pelatih Paulo Fonseca, yang mengatakan setelah pertandingan: "Bagi saya, itu sangat keras, sangat keras. Ada pelanggaran yang sangat jelas sebelum insiden tersebut. Pemain Nantes tidak berniat memainkan bola, dia berniat menghalangi Endrick."
Beruntung bagi tuan rumah, mereka berhasil bertahan dan mempertahankan keunggulan mereka untuk meraih kemenangan ke-12 berturut-turut di semua kompetisi berkat gol Pavel Sulc di babak pertama.
Remaja Brasil beradaptasi dengan tuntutan Ligue 1
Pindah ke Lyon dirancang untuk memberikan waktu bermain yang sulit didapat di Santiago Bernabeu. Dengan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrygo mendominasi posisi penyerang di ibu kota Spanyol, pemain muda itu tidak mampu menembus tim utama di bawah asuhan Xabi Alonso, hanya tampil dua kali di bawah pelatih tersebut setelah pulih dari cedera. Sebelum Alonso dipecat, Madrid menyetujui pinjaman Januari untuk memastikan bakat muda mereka terus berkembang di liga Eropa yang kompetitif sambil meningkatkan peluang pemain tersebut masuk skuad Brasil Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia.
Sejak tiba di Prancis, Endrick telah menunjukkan kilasan kehebatan yang meyakinkan Madrid untuk merekrutnya, dengan mencetak lima gol dalam enam pertandingan dan memberikan satu assist saat Lyon finis di puncak klasemen Liga Europa dan naik ke peringkat ketiga di Ligue 1.
Tanggal pengembalian telah ditetapkan untuk pertandingan di Strasbourg.
Akibat langsung dari putusan LFP adalah Endrick akan absen dalam pertandingan Ligue 1 Lyon yang akan datang. Ia akan absen dalam pertandingan yang sangat dinantikan melawan Nice, yang memiliki arti penting dalam persaingan untuk mendapatkan tempat kualifikasi Eropa.
Namun, sanksi yang dikurangi berarti dia akan tersedia untuk dipilih hampir segera setelahnya. Endrick berhak kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Strasbourg pada pekan berikutnya.
Bagi Lyon, kembalinya penyerang dinamis mereka dengan cepat merupakan kabar baik. Saat mereka berusaha naik peringkat dan menutup musim dengan kuat, mereka membutuhkan Endrick yang fokus, disiplin, dan dalam performa terbaiknya. Penangguhan hukuman ini memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan cepat, daripada harus menunggu di bangku cadangan selama sebulan.
