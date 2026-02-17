Pemain pinjaman Real Madrid, Endrick, diprediksi akan menuntaskan transfer 'sangat spesial' ke Manchester United setelah menunjukkan kekuatan mentalnya di Lyon

Agen Endrick, Tiago Freitas, belum banyak memberikan informasi mengenai masa depan kliennya, dengan fokus penuh tertuju pada masa pinjamannya di Lyon. Mungkin saja sebuah awal baru di Madrid akan diterima, mengingat Real Madrid bersiap menunjuk manajer permanen baru pada musim panas.

Freitas mengatakan kepada Win Win: “Endrick dipinjamkan ke Lyon selama enam bulan. Keputusan sudah diambil dan Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim. Tidak ada ambiguitas dan tidak ada rahasia tentang hal ini. Perjanjian ini hanya pinjaman, tanpa opsi pembelian, jadi Endrick akan kembali.

“Apa yang akan terjadi musim depan? Saya tidak bisa memprediksinya, tetapi saya bisa mengatakan bahwa pada akhir musim ini, Endrick akan kembali menjadi pemain Real Madrid.”

Dia menambahkan: “Endrick tidak mengalami masalah adaptasi sama sekali. Dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions pertamanya, pertandingan liga pertamanya, dan pertandingan piala pertamanya.

“Endrick hanya bermain beberapa menit di Real Madrid karena, saat dia tiba di klub, dan jika Anda melihat pemain penyerang di sana, Anda akan menemukan bahwa delapan dari 10 pemain terbaik di dunia berada di Real Madrid. Vinicius Junior, pemenang penghargaan The Best FIFA, Mbappe, pemain yang luar biasa dan istimewa. Jude Bellingham, pemain hebat yang mampu memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia. Rodrygo, pemain yang menentukan banyak pertandingan Liga Champions penting… Sangat wajar bagi pemain muda berusia 18 tahun untuk tiba di klub seperti ini dan memiliki menit bermain yang terbatas.

“Juga penting untuk menyebutkan bahwa Endrick tidak memulai musim bersama pemain lainnya. Dia tidak ikut ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia Klub dan dia cedera. Di klub seperti Real Madrid, ketika Anda absen dari tim selama tiga atau empat bulan, sangat wajar jika kesulitan bermain lagi.”