Pemain pinjaman Real Madrid, Endrick, diprediksi akan menuntaskan transfer 'sangat spesial' ke Manchester United setelah menunjukkan kekuatan mentalnya di Lyon
Endrick telah mencetak lima gol sejak bergabung dengan Lyon sebagai pemain pinjaman.
Endrick bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024, saat usianya 18 tahun, dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Posisi starter sulit didapatkan di ibu kota Spanyol, sehingga ia hanya mencetak tujuh gol dalam 40 penampilan di semua kompetisi.
Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrygo menjadi pilihan utama bagi raksasa La Liga di lini serang, membuat Endrick harus puas dengan peran pendukung. Ia cepat bosan dengan tugas di bangku cadangan bersama Los Blancos.
Penyerang berusia 19 tahun ini menunjukkan kemampuannya di Lyon, dengan awal yang mengesankan berupa lima gol dalam debutnya di Prancis, termasuk hat-trick melawan Metz, meskipun diwarnai dengan kartu merah dalam pertandingan melawan Nantes.
Kartu merah tersebut menyoroti bahwa remaja ini masih banyak yang harus dipelajari, seiring dengan proses pematangannya, namun perpindahan ke klub besar lainnya bisa menjadi bagian dari masa depannya dalam waktu dekat. Klub-klub di Inggris dikabarkan tertarik padanya.
Apakah Endrick akan menjadi tambahan yang berguna bagi Manchester United?
Mantan striker Manchester United, Louis Saha, mengatakan kepada CasinoHawks saat ditanya apakah pemain asal Amerika Selatan itu akan menjadi tambahan yang cerdas untuk skuad di Old Trafford: “Endrick adalah pemain yang sangat menarik, masih sangat muda, tetapi mampu menunjukkan potensi yang luar biasa. Dia secara mental sangat kuat dan sangat percaya diri.
“Dia akan memberikan banyak jaminan bagi Anda sejak awal. Anda tahu bahwa dia akan memiliki peluang karena dia menciptakan peluangnya sendiri, menendang bola dari jarak 20, 25 yard. Dia sangat cepat dan sangat kuat. Itulah mengapa saya pikir dia menandatangani kontrak dengan Real Madrid sejak dini, tetapi Anda bisa melihat bahwa ini adalah tantangan yang sangat sulit dengan bergabungnya Kylian Mbappe.
“Dia adalah bintang dan melihatnya di Man Utd akan sangat istimewa, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Banyak klub akan tertarik padanya.”
Agen Endrick menjelaskan kesulitan Real Madrid.
Agen Endrick, Tiago Freitas, belum banyak memberikan informasi mengenai masa depan kliennya, dengan fokus penuh tertuju pada masa pinjamannya di Lyon. Mungkin saja sebuah awal baru di Madrid akan diterima, mengingat Real Madrid bersiap menunjuk manajer permanen baru pada musim panas.
Freitas mengatakan kepada Win Win: “Endrick dipinjamkan ke Lyon selama enam bulan. Keputusan sudah diambil dan Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim. Tidak ada ambiguitas dan tidak ada rahasia tentang hal ini. Perjanjian ini hanya pinjaman, tanpa opsi pembelian, jadi Endrick akan kembali.
“Apa yang akan terjadi musim depan? Saya tidak bisa memprediksinya, tetapi saya bisa mengatakan bahwa pada akhir musim ini, Endrick akan kembali menjadi pemain Real Madrid.”
Dia menambahkan: “Endrick tidak mengalami masalah adaptasi sama sekali. Dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions pertamanya, pertandingan liga pertamanya, dan pertandingan piala pertamanya.
“Endrick hanya bermain beberapa menit di Real Madrid karena, saat dia tiba di klub, dan jika Anda melihat pemain penyerang di sana, Anda akan menemukan bahwa delapan dari 10 pemain terbaik di dunia berada di Real Madrid. Vinicius Junior, pemenang penghargaan The Best FIFA, Mbappe, pemain yang luar biasa dan istimewa. Jude Bellingham, pemain hebat yang mampu memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia. Rodrygo, pemain yang menentukan banyak pertandingan Liga Champions penting… Sangat wajar bagi pemain muda berusia 18 tahun untuk tiba di klub seperti ini dan memiliki menit bermain yang terbatas.
“Juga penting untuk menyebutkan bahwa Endrick tidak memulai musim bersama pemain lainnya. Dia tidak ikut ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia Klub dan dia cedera. Di klub seperti Real Madrid, ketika Anda absen dari tim selama tiga atau empat bulan, sangat wajar jika kesulitan bermain lagi.”
Bakat muda Brasil Endrick mengejar mimpi Piala Dunia
Endrick berharap bisa mendapatkan tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, setelah mengumpulkan 14 caps senior untuk negaranya. Masa bermain yang produktif di Prancis seharusnya membantu upayanya, sementara minat dari klub-klub seperti Manchester United akan meningkat jika pemain muda ini bersinar di panggung olahraga terbesar.
