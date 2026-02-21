Getty Images Sport
Pemain muda Arsenal meninggalkan klub untuk mencoba peruntungannya di Amerika Serikat
Bintang muda Arsenal berangkat ke Amerika Serikat untuk memulai babak baru.
Arsenal mengumumkan dalam pernyataan resmi klub pada Jumat bahwa penyerang kelahiran 2006, Oyetunde, telah meninggalkan klub dan bergabung dengan tim kasta ketiga AS, Fort Wayne. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil dalam 31 pertandingan untuk tim U-18, U-19, dan U-21 Arsenal, sebelum menjalani masa pinjaman singkat di St Albans City pada awal musim ini. Di sana, ia bergabung dengan tim Isthmian League Premier Division dan tampil melawan Burton Albion di putaran pertama Piala FA, sebelum mencetak gol pada menit pertama debut liganya untuk klub non-liga tersebut.
Oyetunde baru saja melakukan debutnya untuk tim U21 Arsenal pada Januari 2026, namun ia memutuskan bahwa ia siap untuk melangkah ke level senior, menandatangani kontrak permanen dengan Fort Wayne dan menjadi pemain ke-17 yang bergabung dengan skuad klub menjelang pertandingan profesional pertamanya melawan FC Naples di Naples, Florida pada awal Maret, seperti dilaporkan oleh The Sun.
Berbicara kepada media klub setelah kepindahannya, Oyetunde mengungkapkan kegembiraannya atas babak baru ini saat ia bersiap untuk memulai kehidupan baru baik di dalam maupun di luar lapangan. Kepindahannya masih menunggu persetujuan liga dan federasi di AS.
Oyetunde mengungkapkan kegembiraannya setelah melakukan langkah besar dalam kariernya.
Oyetunde mengatakan kepada situs web resmi klub Fort Wayne : “Saya telah berada di Arsenal selama lima tahun terakhir dan bermain di semua kelompok usia di sana, mulai dari U-15 hingga U-21.
“Saya memilih Fort Wayne karena saya yakin ini adalah langkah yang tepat untuk karier saya, karena ini adalah sepak bola pria di liga yang bagus.
“Proyek baru ini sangat menarik, dan saya tidak sabar untuk memulai.”
'Siap untuk membuat jejaknya' - Bos Fort Wayne berbicara tentang rekrutan baru
Pelatih kepala Fort Wayne, Mike Avery, mengatakan tentang kedatangan terbaru timnya: “Daniel Oyetunde adalah pemain muda yang menjanjikan dan siap untuk menunjukkan kemampuannya di level profesional senior.
“Di Arsenal, dia mendapat kesempatan untuk belajar dari beberapa pelatih terbaik dan pemain paling berbakat di dunia, dan kini dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengalaman tersebut saat memulai perjalanan barunya di Amerika bersama Fort Wayne FC.”
Dia melanjutkan: “Di usia 19 tahun, Daniel masih memiliki masa depan yang cerah di depannya.
“Dia adalah pemain serang yang cepat dan lincah yang bisa melesat melewati bek. Kami berencana menempatkannya di sayap, dan dia sudah menunjukkan kemampuan untuk menjadi ancaman gol dari kedua sisi. Tahun depan akan menjadi masa pertumbuhan yang menarik bagi Daniel, baik di lapangan maupun di luar lapangan.”
Oyetunde, lulusan terbaru dari Hale End Academy, akan memulai karier seniornya.
Oyetunde adalah pemain muda terbaru yang memulai karier profesional seniornya setelah lulus dari akademi Hale End Arsenal, mengikuti jejak bintang-bintang seperti Bukayo Saka, Tony Adams, Cesc Fabregas, dan yang terbaru, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, dan Max Dowman.
Penyerang ini memilih jalur yang tidak konvensional dengan menjauh dari sorotan di Inggris untuk memulai karier profesionalnya di luar negeri, dimulai dari divisi bawah di Amerika Serikat sambil terus mengasah kemampuannya. Namanya pasti akan menjadi sorotan saat ia berusaha mencapai level tertinggi di AS, dengan potensi kembali ke Eropa di akhir kariernya.
Jalan menuju tim utama Arsenal saat ini sangat menantang, dengan The Gunners menargetkan gelar Premier League pertama dalam 22 tahun setelah musim panas yang sibuk, di mana manajer Mikel Arteta memiliki setidaknya dua pemain berkualitas tinggi di hampir setiap posisi. Hal ini menyebabkan bintang muda Nwaneri dipinjamkan ke Marseille untuk sisa musim ini, dengan Oyetunde kini mengikuti jejaknya dengan keluar secara permanen.
Situs web resmi Arsenal menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Daniel Oyetunde telah bergabung dengan Fort Wayne di USL League One melalui transfer permanen.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Daniel atas kontribusinya kepada klub selama masa baktinya bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuk bab berikutnya dalam kariernya bersama Fort Wayne.”
