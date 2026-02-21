Pemain muda Arsenal meninggalkan klub untuk mencoba peruntungannya di Amerika Serikat

Arsenal mengumumkan dalam pernyataan resmi klub pada Jumat bahwa penyerang kelahiran 2006, Oyetunde, telah meninggalkan klub dan bergabung dengan tim kasta ketiga AS, Fort Wayne. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil dalam 31 pertandingan untuk tim U-18, U-19, dan U-21 Arsenal, sebelum menjalani masa pinjaman singkat di St Albans City pada awal musim ini. Di sana, ia bergabung dengan tim Isthmian League Premier Division dan tampil melawan Burton Albion di putaran pertama Piala FA, sebelum mencetak gol pada menit pertama debut liganya untuk klub non-liga tersebut.

Oyetunde baru saja melakukan debutnya untuk tim U21 Arsenal pada Januari 2026, namun ia memutuskan bahwa ia siap untuk melangkah ke level senior, menandatangani kontrak permanen dengan Fort Wayne dan menjadi pemain ke-17 yang bergabung dengan skuad klub menjelang pertandingan profesional pertamanya melawan FC Naples di Naples, Florida pada awal Maret, seperti dilaporkan oleh The Sun.

Berbicara kepada media klub setelah kepindahannya, Oyetunde mengungkapkan kegembiraannya atas babak baru ini saat ia bersiap untuk memulai kehidupan baru baik di dalam maupun di luar lapangan. Kepindahannya masih menunggu persetujuan liga dan federasi di AS.