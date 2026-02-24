Getty Images Sport
Pemain Manchester United, Antony, tampak menangis setelah gagal memanfaatkan peluang emas di masa injury time dalam pertandingan imbang Real Betis melawan Rayo Vallecano
Antony kembali bersinar di La Liga
Antony menjadi kedatangan yang mengejutkan di United pada musim panas 2022, bergabung dengan manajer Erik ten Hag yang pernah melatihnya di Belanda bersama Ajax. Ia berperan penting dalam musim 2022-23 yang menjanjikan bagi Red Devils, yang finis di posisi ketiga di Premier League dan memenangkan Carabao Cup.
Namun, setelah mencetak delapan gol dan tiga assist pada musim debutnya bersama United, ia hanya mencatatkan lima kontribusi gol pada musim 2023-24 dan kehilangan tempatnya setelah Ten Hag dipecat dan digantikan oleh Ruben Amorim.
Pemain berusia 26 tahun itu kemudian bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman untuk paruh kedua musim 2024-25, di mana ia mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist dalam 26 penampilan. Setelah saga transfer pada musim panas lalu, Betis dan United akhirnya mencapai kesepakatan untuk Antony kembali ke Estadio La Cartuja de Sevilla, kali ini secara permanen. Ia kembali tampil impresif, membantu Betis dalam upaya mereka untuk finis di zona kualifikasi Liga Champions La Liga.
Namun, Antony merasa terharu setelah pertandingan terakhir Real Betis, yang berakhir imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano pada Sabtu. Cedric Bakambu memberikan keunggulan bagi tim Manuel Pellegrini pada menit ke-16, tetapi Isi Palazon menyamakan skor menjelang akhir babak pertama.
Tim tuan rumah berusaha mencetak gol kemenangan, tetapi upaya mereka gagal. Antony melewatkan peluang emas di masa injury time babak kedua. Dia dilepas oleh Cucho Hernandez dan hanya perlu mengalahkan kiper Augusto Batalla, tetapi dia malah menendang bola langsung ke arah kiper, memicu desahan kecewa dari pendukung tuan rumah.
Dia tampak menangis setelah peluit akhir berbunyi, dengan El Chiringuito menggambarkan Antony sebagai 'sangat hancur'. Direktur olahraga Manu Fajardo terlihat mendekati mantan bintang United itu untuk menghiburnya, sementara beberapa rekan setimnya juga memberikan dukungan kepada winger yang kecewa itu.
Real Betis tertinggal dalam persaingan Liga Champions.
Ini adalah momen penting dalam persaingan untuk lolos ke Liga Champions di La Liga, dengan Betis menampilkan performa impresif di kasta tertinggi sepak bola Spanyol sejauh ini. Namun, kegagalan tersebut bisa berakibat fatal dalam upaya mereka mengejar ambisi tersebut, dengan Betis kini tertinggal enam poin dari Atletico Madrid yang berada di peringkat keempat klasemen liga setelah 25 pertandingan dimainkan. Mereka juga masih harus menghadapi pertandingan melawan Real Madrid, Barcelona, dan pesaing kejutan lainnya, Celta Vigo.
Tim Spanyol mengejar gelar Liga Europa
Namun, belum semuanya hilang bagi Betis di sisa musim ini. Performa yang konsisten ditambah dengan penurunan performa dari Atletico atau Villarreal bisa saja membantu mereka mendekati empat besar, sementara mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Europa setelah finis di posisi keempat di klasemen fase grup. Mereka meraih lima kemenangan, mengalahkan tim-tim seperti Ludogorets Razgrad, Lyon, Utrecht, Dinamo Zagreb, dan Feyenoord. Mereka akan menghadapi salah satu dari Viktoria Plzen, Nottingham Forest, Panathinaikos, atau Fenerbahce saat kembali ke kompetisi. Pertandingan pertama dari laga tersebut akan digelar pada 12 Maret, dengan leg kedua digelar seminggu kemudian.
Sementara itu, Antony dan Betis akan berusaha melupakan kekecewaan hasil imbang melawan Rayo Vallecano dalam laga La Liga berikutnya, yang akan digelar pada Minggu saat mereka menjamu Sevilla dalam Derbi Sevillano yang sengit. Setelah itu, tim asuhan Pellegrini akan menghadapi Getafe, Celta Vigo, Athletic Club, dan Espanyol di kasta tertinggi Spanyol.
