Pemain Manchester United, Antony, tampak menangis setelah gagal memanfaatkan peluang emas di masa injury time dalam pertandingan imbang Real Betis melawan Rayo Vallecano

Antony menjadi kedatangan yang mengejutkan di United pada musim panas 2022, bergabung dengan manajer Erik ten Hag yang pernah melatihnya di Belanda bersama Ajax. Ia berperan penting dalam musim 2022-23 yang menjanjikan bagi Red Devils, yang finis di posisi ketiga di Premier League dan memenangkan Carabao Cup.

Namun, setelah mencetak delapan gol dan tiga assist pada musim debutnya bersama United, ia hanya mencatatkan lima kontribusi gol pada musim 2023-24 dan kehilangan tempatnya setelah Ten Hag dipecat dan digantikan oleh Ruben Amorim.

Pemain berusia 26 tahun itu kemudian bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman untuk paruh kedua musim 2024-25, di mana ia mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist dalam 26 penampilan. Setelah saga transfer pada musim panas lalu, Betis dan United akhirnya mencapai kesepakatan untuk Antony kembali ke Estadio La Cartuja de Sevilla, kali ini secara permanen. Ia kembali tampil impresif, membantu Betis dalam upaya mereka untuk finis di zona kualifikasi Liga Champions La Liga.