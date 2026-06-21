Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
TOPSHOT-FBL-ASIA-2023-MATCH24-KGZ-KSAAFP

Diterjemahkan oleh

Pemain kunci... Maldini memperingatkan tentang para bintang terpenting Arab Saudi

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
M. Kanno
Spanyol
Arab Saudi

Analis terkenal asal Spanyol, Julio Maldonado (Maldini), memberikan peringatan kepada tim nasional Spanyol menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Arab Saudi, Minggu malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Maldini memulai analisisnya, yang dimuat di surat kabar Sport, dengan mengingatkan bahwa Arab Saudi berhasil bermain imbang melawan Uruguay berkat penampilan luar biasa dari kiper Mohammed Al-Owais.

Ia mencatat bahwa meskipun tim nasional Arab Saudi mengalami kesulitan di menit-menit akhir, mereka menunjukkan karakter kompetitif yang kuat, dan menegaskan bahwa hal itu bukanlah kebetulan belaka. 

Ia menambahkan, “Tim Saudi memiliki banyak kelebihan, dan pelatih asal Yunani, Donis, yang baru saja mengambil alih tugas tersebut, mengelola tim dengan sangat baik.”

Ia melanjutkan, “Timnas Saudi mahir dalam menguasai bola dan bergerak cepat ke ruang kosong, dua keunggulan yang bisa menyulitkan Spanyol.”

Maldini juga menghabiskan sebagian besar analisisnya untuk membahas para pemain yang dianggapnya paling berpengaruh dalam skuad Donis, yaitu Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, dan Mohammed Kano.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Tim nasional Arab Saudi mampu bersaing dengan tim-tim besar

    Ia menegaskan, “Bagi saya, pemain kunci adalah Mohamed Kano. Dia adalah gelandang yang mahir menjalankan peran ofensif dan defensif, serta sangat baik dalam maju ke lini depan. Saya melihatnya sebagai sosok yang sangat menentukan.” 

    Maldini juga memuji peran Mohammed Al-Owais, yang menurutnya merupakan kiper yang mampu menyelamatkan timnya di saat-saat tersulit.

    Maldini juga mengingatkan bahwa tim nasional Saudi telah membuktikan, dalam lebih dari satu kesempatan, kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar, dan berkata: “Ini adalah peringatan. Saudi mengalahkan Argentina di Qatar, dan bermain imbang dengan Uruguay... Mereka tanpa ragu adalah tim yang berbahaya.”

    Ia menegaskan bahwa hasil-hasil ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari tim yang memiliki identitas yang jelas, kekuatan fisik, dan kecepatan dalam transisi, serta sejumlah pemain yang berpengalaman di level internasional.

    • Iklan
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA