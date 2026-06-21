Pemain kunci... Maldini memperingatkan tentang para bintang terpenting Arab Saudi

Analis terkenal asal Spanyol, Julio Maldonado (Maldini), memberikan peringatan kepada tim nasional Spanyol menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Arab Saudi, Minggu malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Maldini memulai analisisnya, yang dimuat di surat kabar Sport, dengan mengingatkan bahwa Arab Saudi berhasil bermain imbang melawan Uruguay berkat penampilan luar biasa dari kiper Mohammed Al-Owais.

Ia mencatat bahwa meskipun tim nasional Arab Saudi mengalami kesulitan di menit-menit akhir, mereka menunjukkan karakter kompetitif yang kuat, dan menegaskan bahwa hal itu bukanlah kebetulan belaka.

Ia menambahkan, “Tim Saudi memiliki banyak kelebihan, dan pelatih asal Yunani, Donis, yang baru saja mengambil alih tugas tersebut, mengelola tim dengan sangat baik.”

Ia melanjutkan, “Timnas Saudi mahir dalam menguasai bola dan bergerak cepat ke ruang kosong, dua keunggulan yang bisa menyulitkan Spanyol.”

Maldini juga menghabiskan sebagian besar analisisnya untuk membahas para pemain yang dianggapnya paling berpengaruh dalam skuad Donis, yaitu Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, dan Mohammed Kano.