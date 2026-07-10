Kehilangannya akan menjadi pukulan telak bagi pelatih Thomas Tuchel. Rice tak terbantahkan lagi menjadi salah satu gelandang tengah Inggris bersama Elliot Anderson yang sedang naik daun. Saat ia diistirahatkan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Panama, gelandang serang Jude Bellingham sedikit mundur ke belakang dan Morgan Rogers diturunkan sebagai pengganti.

Masalah komposisi pemain juga menghantui Tuchel di posisi bek kanan. Banding terhadap skorsing Jarell Quansah telah ditolak. Belum jelas apakah Reece James akan pulih tepat waktu setelah cedera paha yang dialaminya. Jika tidak, baik Djed Spence maupun seorang bek tengah tambahan akan diturunkan sebagai pengganti. Kemungkinan Ezri Konsa akan bergeser ke kanan dan John Stones akan ditempatkan di posisi tengah dalam susunan pemain inti.