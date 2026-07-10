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Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Pemain kunci diisolasi dari tim! Masalah yang dihadapi Inggris menjelang laga melawan Norwegia

World Cup
England
D. Rice

Inggris cemas menanti pertandingan perempat final melawan Norwegia karena kondisi Declan Rice. Gelandang andalan berusia 27 tahun itu terjangkit infeksi dan, menurut harian Inggris Daily Mail, telah diisolasi dari tim agar tidak menulari pemain lain.

Namun bukan hanya itu: Rice juga mengalami masalah otot di paha dan punggung. Baru-baru ini, ia absen dalam dua sesi latihan. Saat ini belum jelas apakah ia akan siap bertanding saat menghadapi Norwegia pada Sabtu pukul 23.00.

  • Kehilangannya akan menjadi pukulan telak bagi pelatih Thomas Tuchel. Rice tak terbantahkan lagi menjadi salah satu gelandang tengah Inggris bersama Elliot Anderson yang sedang naik daun. Saat ia diistirahatkan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Panama, gelandang serang Jude Bellingham sedikit mundur ke belakang dan Morgan Rogers diturunkan sebagai pengganti. 

    Masalah komposisi pemain juga menghantui Tuchel di posisi bek kanan. Banding terhadap skorsing Jarell Quansah telah ditolak. Belum jelas apakah Reece James akan pulih tepat waktu setelah cedera paha yang dialaminya. Jika tidak, baik Djed Spence maupun seorang bek tengah tambahan akan diturunkan sebagai pengganti. Kemungkinan Ezri Konsa akan bergeser ke kanan dan John Stones akan ditempatkan di posisi tengah dalam susunan pemain inti.

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  • Di Norwegia pun muncul kekhawatiran terkait masalah kepegawaian

    Sementara itu, kekhawatiran terkait kondisi pemain juga melanda tim lawan, Norwegia, di mana beberapa pemain sedang sakit. "Kami punya masalah sendiri dan berusaha sebaik mungkin. Tapi dokter tim saat ini sangat sibuk," kata kiper Örjan Nyland kepada Fox. "Kami sempat libur sebentar, mungkin ada yang tertular selama waktu itu. Semoga semuanya berjalan lancar dan kami bisa menghadapi Inggris pada Sabtu nanti dengan skuad yang benar-benar segar." 

    Stale Solbakken beberapa kali batuk saat konferensi pers dan berkata: "Ada AC, banyak penerbangan, ruang ganti, dan segala hal semacam itu. Kami berjumlah lebih dari 50 orang. Jadi, akan sangat tidak biasa jika tidak ada satu atau dua orang yang tertular."

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