Pemain idaman Niko Kovac yang mengejutkan: BVB mengincar pengganti Julian Brandt

Halnya berbeda dengan Torino. Di sana, Vlasic kini bahkan menjabat sebagai wakil kapten dan selalu masuk dalam starting eleven di setiap pertandingan liga. Pada musim ini, ia telah mencetak delapan gol dan lima assist dalam 33 pertandingan resmi. Selain di posisi penyerang tengah, Vlasic juga dapat ditempatkan sebagai penyerang sayap atau sayap kiri. Profil yang sangat mirip dengan Brandt yang akan hengkang.

Sudah diketahui sejak beberapa minggu lalu bahwa pemain berusia 29 tahun ini akan meninggalkan Borussia Dortmund tujuh tahun setelah transfernya senilai 25 juta euro dari Bayer Leverkusen. Meskipun Brandt selalu mencatatkan angka yang solid setidaknya sebagai pencetak gol andalan di BVB, ia telah lama dipandang kritis, terutama oleh para pendukung Dortmund, karena penampilannya yang tidak konsisten dan sikapnya yang kurang bersemangat, terutama dalam hal kerja defensif. Dalam 300 pertandingan resmi untuk BVB hingga saat ini, Brandt telah berkontribusi langsung pada 125 gol (56 gol, 69 assist).

Sementara itu, Vlasic masih terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi bersama Torino dan di sana ia menjadi pemain terpenting di lini serang "Granata" selain Giovanni Simeone. Keunggulan mereka atas zona degradasi adalah enam poin.

BVB tampaknya tidak sendirian dalam minatnya ini. Dari Bundesliga, Eintracht Frankfurt juga dilaporkan mengincar Vlasic. Menurut Tuttosport, pelatih Roma Gian Piero Gasperini merupakan pengagum berat Vlasic. Namun, masih dipertanyakan apakah Gasperini akan tetap mempertahankan posisinya sebagai pelatih di ibu kota Italia dalam waktu lama.