BVB tampaknya telah menemukan calon pengganti Julian Brandt di Serie A. Seperti dilaporkan oleh media Italia Tuttosport, Borussia Dortmund telah menjalin kontak dengan FC Torino dan Nikola Vlasic.
Pemain idaman Niko Kovac yang mengejutkan: BVB mengincar pengganti Julian Brandt
Menurut laporan surat kabar tersebut, rekan senegara Vlasic, Niko Kovac, merupakan penggemar berat gelandang serang ini, namun transfer tersebut tampaknya tidak akan murah. Meskipun kontrak Vlasic di Turin hanya berlaku hingga 2027, klub tersebut dilaporkan memiliki opsi yang akan memperpanjang kontraknya secara otomatis hingga 2028.
Setelah musim pertamanya yang sulit di West Ham United, Vlasic awalnya pindah ke Torino dengan status pinjaman, sebelum klub Serie A tersebut akhirnya mengeluarkan sekitar sebelas juta euro untuk pemain timnas Kroasia tersebut dan mengikatnya secara permanen. The Hammers, yang pada Agustus 2021 bahkan telah mentransfer 30 juta euro ke CSKA Moskow, bukanlah klub pertama Vlasic di Liga Premier, tempat ia gagal menemukan peruntungannya.
Pada 2017, ia pindah dari akademi Hajduk Split ke Everton FC dengan biaya sebelas juta euro, namun dilepas ke Moskow setelah hanya satu musim dan 19 pertandingan (dua gol, satu assist). Di sana, pemain berusia 28 tahun itu menjadi andalan selama bertahun-tahun dan mencatatkan total 54 kontribusi gol (33 gol, 21 assist) dalam 108 pertandingan, sementara di West Ham ia jarang melampaui peran sebagai pemain cadangan.
Selain minat dari BVB: Eintracht Frankfurt dan Roma tampaknya juga mengincar Vlasic
Halnya berbeda dengan Torino. Di sana, Vlasic kini bahkan menjabat sebagai wakil kapten dan selalu masuk dalam starting eleven di setiap pertandingan liga. Pada musim ini, ia telah mencetak delapan gol dan lima assist dalam 33 pertandingan resmi. Selain di posisi penyerang tengah, Vlasic juga dapat ditempatkan sebagai penyerang sayap atau sayap kiri. Profil yang sangat mirip dengan Brandt yang akan hengkang.
Sudah diketahui sejak beberapa minggu lalu bahwa pemain berusia 29 tahun ini akan meninggalkan Borussia Dortmund tujuh tahun setelah transfernya senilai 25 juta euro dari Bayer Leverkusen. Meskipun Brandt selalu mencatatkan angka yang solid setidaknya sebagai pencetak gol andalan di BVB, ia telah lama dipandang kritis, terutama oleh para pendukung Dortmund, karena penampilannya yang tidak konsisten dan sikapnya yang kurang bersemangat, terutama dalam hal kerja defensif. Dalam 300 pertandingan resmi untuk BVB hingga saat ini, Brandt telah berkontribusi langsung pada 125 gol (56 gol, 69 assist).
Sementara itu, Vlasic masih terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi bersama Torino dan di sana ia menjadi pemain terpenting di lini serang "Granata" selain Giovanni Simeone. Keunggulan mereka atas zona degradasi adalah enam poin.
BVB tampaknya tidak sendirian dalam minatnya ini. Dari Bundesliga, Eintracht Frankfurt juga dilaporkan mengincar Vlasic. Menurut Tuttosport, pelatih Roma Gian Piero Gasperini merupakan pengagum berat Vlasic. Namun, masih dipertanyakan apakah Gasperini akan tetap mempertahankan posisinya sebagai pelatih di ibu kota Italia dalam waktu lama.
Julian Brandt dan Nikola Vlasic: Data Kinerja dan Statistik
Pemain Pertandingan Gol Assist Nikola Vlasic 414 70 63 Julian Brandt 583 134 147