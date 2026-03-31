Pemain Bulgaria Marin Petkov Sebut Pengkritik Tak Tahu Cara Bermain Sepakbola

Petkov juga menyoroti kondisi meteorologi selama turnamen berlangsung di Jakarta. Kelembapan tinggi dan suhu yang tidak bersahabat menjadi lawan tambahan bagi para pemain Bulgaria, selain tim lawan di lapangan hijau. Dia pun memberikan apresiasi khusus kepada seluruh staf pendukung yang membantu tim tetap bugar.

“Orang-orang yang hanya menonton sepakbola, tetapi belum pernah mempraktikkannya, belum pernah ke lapangan, dan belum pernah merasakan cuaca seperti apa yang kami hadapi saat bermain, bisa berbicara sendiri,” cetus pemain berusia 22 tahun itu.

“Pelatih sudah mengatakannya dengan sangat baik, saya tidak akan mengulanginya. Ini adalah tugas kami, dengan banyak kerja keras, kami akan menghentikan hal-hal ini, dan kami akan menghentikan pembicaraan-pembicaraan ini di negara kami, yang tidak hanya terjadi di sepakbola, tetapi juga dalam kehidupan.”

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang yang berada di kamp pelatihan, serta staf pelatih, fisioterapis, bahkan kalian para jurnalis. Kalian merasakan suasananya, bayangkan bagaimana rasanya seperti kami. Itulah mengapa saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang, termasuk tim medis.”