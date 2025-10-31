Go Ahead Eagles v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
"Bisa Seperti Ousmane Dembele" - Ini Yang Harus Dilakukan 'Pemain Buangan' Manchester United Jadon Sancho Jika Ingin Raih Kesuksesan Besar Di Masa Depan

Jadon Sancho telah didesak oleh seorang legenda Liga Primer untuk memperbaiki sikapnya agar ia tidak menyia-nyiakan kesempatan terbaru untuk membangkitkan kariernya di Aston Villa. Sancho menjalani masa pinjaman ketiganya di Manchester United, tetapi ia kesulitan untuk masuk ke tim Unai Emery, hanya bermain 52 menit di Liga Primer sejauh ini.

    Pergantian pemain memperparah masalah Sancho

    Sancho bergabung dengan Villa pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman setelah tidak ada klub yang mau mengontraknya secara permanen karena penampilan mengecewakannya di Chelsea musim lalu. Ia hanya menjadi starter dalam dua pertandingan untuk Villa, di Piala Liga dan Liga Europa, karena ia kesulitan untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh setelah menjadi bagian dari 'bomb squad' Manchester United selama musim panas bersama Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony dan Tyrell Malacia.

    Pemain internasional Inggris tersebut baru saja melakoni penampilan keduanya di Liga Primer saat melawan Manchester City, di mana ia menggantikan Emi Buendia yang cedera pada menit ke-29. Namun, ia kemudian ditarik keluar di babak kedua saat Villa berusaha mempertahankan keunggulan 1-0 mereka. Emery menegaskan bahwa ia selalu berencana untuk menarik keluar Sancho karena dia belum sepenuhnya fit. Namun, itu justru menegaskan bahwa Sancho masih harus menempuh jalan panjang untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Primer, Alan Shearer, yakin Sancho harus mengubah sikapnya jika ingin meraih kesuksesan di Villa.

    Shearer: Kesempatan Sancho terbatas

    Shearer mengatakan kepada Betfair: "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Jadon Sancho di dalam latihan atau kehidupannya, tetapi ia sekarang memiliki kesempatan di Villa, dan jika tidak berhasil di sini, orang-orang akan melihat ke belakang dan berkata, 'Tunggu dulu, Anda sudah diberi begitu banyak kesempatan.' Anda punya begitu banyak."

    "Saya rasa itu memalukan ketika Anda dimasukkan sebagai pemain pengganti lalu ditarik lagi. Itu belum berhasil untuknya, tapi hanya ada satu cara untuk mengatasinya, yaitu kerja keras. Tenangkan diri, perbaiki sikap, dan jika Anda melakukannya, segalanya akan berubah."

    Mantan pelatihnya percaya Sancho bisa mengikuti jejak Dembele

    Karier Sancho terjun bebas sejak ia pindah ke United dengan harga £74 juta pada tahun 2021 setelah tiga musim sensasional bersama Borussia Dortmund. Ia gagal melanjutkan performanya di Jerman untuk Setan Merah dan di awal musim ketiganya ia berselisih dengan Erik ten Hag, membalas kritikan pelatih asal Belanda itu setelah ia dituduh kurang berusaha dalam latihan. Sancho dikeluarkan dari skuad selama empat bulan, akhirnya kembali ke Dortmund dengan status pinjaman. Ia kembali bersinar di mantan klubnya, membantu mereka mencapai final Liga Champions.

    Dan mantan pelatihnya, Edin Terzic, secara sensasional mengklaim bahwa winger tersebut suatu hari nanti bisa memenangkan Ballon d'Or dan mengikuti jejak Ousmane Dembele. Pemain internasional Prancis itu gagal di Barcelona setelah bergabung dengan Tim Catalan dari Dortmund dengan total biaya £135 juta pada tahun 2017, tetapi telah membangkitkan kariernya di Paris Saint-Germain. Ia memenangkan Ballon d'Or 2025 atas perannya dalam membawa PSG memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dan meraih treble.

    Terzic mengatakan kepada The Telegraph: "Semua pemain itu bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Bahkan Jadon. Jika membahas bakat, bakat seorang Jadon, mungkin lima tahun lalu Anda akan berbicara tentang Ousmane Dembele dengan cara yang sama."

    Sancho masih berjuang untuk bugar sepenuhnya

    Sancho akan berusaha untuk menjadi lebih tajam dan bugar dengan setidaknya memainkan beberapa peran dalam tiga pertandingan Villa berikutnya sebelum jeda internasional November. Ia mungkin akan kesulitan untuk masuk ke dalam starting XI ketika melawan Liverpool, meskipun ia diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan Liga Europa di kandang melawan Maccabi Tel Aviv. The Villans kemudian akan menjamu Bournemouth yang sedang dalam performa terbaiknya sebelum jeda dua minggu untuk pertandingan internasional, meskipun Sancho akan tetap bersama klubnya karena ia tidak memiliki prospek untuk kembali ke skuad Inggris dalam waktu dekat.

