"Bisa Seperti Ousmane Dembele" - Ini Yang Harus Dilakukan 'Pemain Buangan' Manchester United Jadon Sancho Jika Ingin Raih Kesuksesan Besar Di Masa Depan

Sancho bergabung dengan Villa pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman setelah tidak ada klub yang mau mengontraknya secara permanen karena penampilan mengecewakannya di Chelsea musim lalu. Ia hanya menjadi starter dalam dua pertandingan untuk Villa, di Piala Liga dan Liga Europa, karena ia kesulitan untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh setelah menjadi bagian dari 'bomb squad' Manchester United selama musim panas bersama Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony dan Tyrell Malacia.

Pemain internasional Inggris tersebut baru saja melakoni penampilan keduanya di Liga Primer saat melawan Manchester City, di mana ia menggantikan Emi Buendia yang cedera pada menit ke-29. Namun, ia kemudian ditarik keluar di babak kedua saat Villa berusaha mempertahankan keunggulan 1-0 mereka. Emery menegaskan bahwa ia selalu berencana untuk menarik keluar Sancho karena dia belum sepenuhnya fit. Namun, itu justru menegaskan bahwa Sancho masih harus menempuh jalan panjang untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Primer, Alan Shearer, yakin Sancho harus mengubah sikapnya jika ingin meraih kesuksesan di Villa.