Pemain berpengalaman, pemain baru, persaingan posisi, dan lebih banyak lagi: Lima hal penting saat Tim Nasional Wanita AS (USWNT) menghadapi Argentina dalam pertandingan pembuka SheBelieves Cup

Tidak ada pemain yang belum pernah bermain sebelumnya, reuni antara Alyssa Thompson dan Gisele Thompson, dan lima kunci bagi timnas wanita AS (USWNT) saat mereka menghadapi Argentina dalam pertandingan pertama Piala SheBelieves 2026.

Tim Nasional Wanita AS (USWNT) akan mengikuti turnamen SheBelieves Cup ke-11 mereka, dengan kedatangan Argentina, Kanada, dan Kolombia. Ini akan menjadi kali kedua bagi pelatih kepala USWNT, Emma Hayes, untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahunan ini, yang akan dimulai pada Minggu dan berlangsung hingga Sabtu depan. Dia akan membawa rekor 27-3-2 sebagai pelatih ke turnamen ini, yang akan digelar di tiga lokasi berbeda.

Saat USWNT bersiap untuk seri pertandingan kedua mereka untuk membuka tahun ini, taruhannya semakin tinggi dengan jendela kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA 2027 yang semakin dekat.

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, seluruh skuad Hayes akan memiliki pengalaman tim nasional, mulai dari veteran Lindsey Heaps, yang telah mengumpulkan 170 caps sepanjang kariernya, hingga pendatang baru Riley Jackson, yang akan mengenakan seragam merah, putih, dan biru untuk kali kedua.

USWNT akan menghadapi Argentina di GEODIS Park, Nashville, Tenn., pada Minggu pukul 5 sore ET. Ini merupakan penampilan kedua Argentina di SheBelieves Cup setelah finis di posisi keempat pada 2021. Kedua tim telah bertemu tujuh kali, dengan USWNT memenangkan enam pertandingan sebelumnya, termasuk kemenangan 3-1 di Louisville, Ky., dua tahun lalu.

Pada Kamis, bek USWNT Emily Sonnett dan gelandang Sam Coffey berbicara kepada media tentang antusiasme dan fokus mereka menjelang turnamen.

“Kami menggunakan turnamen ini sebagai uji coba untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan datang,” kata Coffey. “Kami dapat menghadapi hal-hal yang tidak akan kami hadapi dalam kamp biasa — jendela tiga pertandingan, pergantian cepat, penalti jika imbang — beban mental keseluruhan turnamen. Ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ada trofi yang harus dimenangkan.”

Dari pemain senior hingga pemula, kombinasi saudara di sayap, dan persaingan untuk posisi No. 9, USWNT bersiap untuk SheBelieves Cup berikutnya dengan banyak hal yang dipertaruhkan.

GOAL menganalisis lima kunci menjelang pertandingan pembuka melawan Argentina.

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    Trio berbakat: Emily Sonnett, Lindsey Heaps, dan Rose Lavelle

    Timnas Wanita AS (USWNT) pasti akan meraih kesuksesan di turnamen ini dengan trio pemain senior yang memimpin tim. Heaps, Emily Sonnet, dan Rose Lavelle telah mengumpulkan total 399 penampilan bersama. 

    Ketiga pemain ini memiliki sejarah yang kaya di USWNT dan di turnamen SheBelieves Cup. 

    Sonnett adalah satu-satunya pemain USWNT yang tampil di semua 11 edisi SheBelieves Cup, sejak turnamen perdana pada 2016. Heaps telah menjadi bagian dari skuad setiap tahun, tetapi tidak bermain pada 2016 karena cedera. Gol penentu kemenangan 3-1 melawan Jepang pada 2020 dan gol penentu kemenangan dalam pertandingan final melawan Jepang pada 2024 untuk gelar juara Cup, akan dikenang dalam sejarah. 

    Lavelle tampil dalam skuad SheBelieves Cup untuk ketujuh kalinya. Pada 2021, dia tidak hanya mencetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan pembuka USWNT, tetapi juga meraih penghargaan MVP. 

    Ketiga pemain ini tahu betul, atau banyak hal, tentang SheBelieves Cup, kemenangan, dan apa yang dibutuhkan untuk tidak hanya menghadapi lawan terbaik di dunia, tetapi juga mengalahkan mereka.

  • Lilly RealeGetty Images

    Kekuatan pemula

    Sembilan pemain dalam skuad akan tampil untuk pertama kalinya dalam daftar pemain SheBelieves Cup. Daftar tersebut terdiri dari Maddie Dahlien, Riley Jackson, Jordyn Bugg, Lilly Reale, Kennedy Wesley, Kate Wiesner, Jameese Joseph, Claudia Dickey, dan Phallon Tullis-Joyce. Delapan dari sembilan pemain tersebut melakukan debut mereka di timnas AS pada tahun 2025 atau 2026 dan menjadi bagian dari skuad Januari, dengan Reale—yang bermain untuk Gotham FC di FIFA Women's Champions Cup—sebagai satu-satunya pengecualian. 

    Sejak pengumuman awal skuad SheBelieves Cup, bek Emily Sams menggantikan Bugg dan Avery Patterson menggantikan Wiesner. 

    Meskipun ada perubahan dalam skuad, pengalaman yang beragam tetap menjadi ciri khas tim ini. Ada keseimbangan antara pengalaman dan energi pemula dalam skuad ini. Dua belas pemain dalam skuad memiliki 10 caps atau kurang.

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    Pertemuan Kembali Saudari Thompson

    Tim Nasional Wanita AS (USWNT) sangat menyukai momen bersaudara. 

    Duo Thompsons adalah pasangan saudara perempuan ketiga yang mewakili Amerika Serikat. Pertama kali Alyssa Thompson dan Gisele Thompson masuk dalam skuad USWNT yang sama adalah pada turnamen SheBelieves Cup tahun lalu. Saat itu, kedua saudara perempuan tersebut bermain untuk klub National Women's Soccer League, Angel City FC. Kini, Alyssa Thompson, sang kakak, bermain untuk Chelsea. 

    Gisele bermain sebagai bek sayap dan Alyssa bermain di lini depan. Kedua saudara ini telah memulai dua pertandingan bersama untuk tim nasional dan telah bermain dalam tiga pertandingan total. Mereka memulai pertandingan bersama melawan Australia dan Brasil dalam turnamen SheBelieves Cup tahun lalu.

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    Pertarungan di sayap belakang

    Tim Nasional Wanita AS (USWNT) memiliki banyak bek sayap, mulai dari Reale, Pemain Wanita Muda Terbaik AS, hingga Avery Patterson yang awalnya berposisi sebagai penyerang dan kini menjadi bek sayap. Belum lagi Gisele Thompson dan Emily Sams. Ada juga Tara Rudd dan Kennedy Wesley, yang juga bisa ditempatkan sebagai bek sayap jika diperlukan. 

    Mengingat gaya bermain USWNT yang menyerang dengan sayap-sayap cepat, akan menarik untuk melihat bagaimana posisi bek sayap kiri terbentuk. Kemungkinan besar Hayes akan mencoba beberapa variasi berbeda untuk menguatkan barisan belakang empat pemain menjelang kualifikasi. 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    Pertarungan sengit

    Meskipun saat ini tidak ada pemain nomor 9 yang jelas dalam skuad, tanpa Sophia Wilson dan Catarina Macario dalam daftar, ada pemain yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. Ally Sentnor, Jaedyn Shaw, dan Jameese Joseph pernah ditempatkan dalam peran tersebut dan telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu mempertahankan bola di bawah tekanan, tetapi juga mampu beraksi di sepertiga akhir lapangan. 

    Di sayap, ada Alyssa Thompson, Trinity Rodman, Emma Sears, dan Maddie Dahlien yang bisa dipilih. Artinya, Hayes akan selalu memiliki kecepatan, umpan, dan keajaiban satu lawan satu di kedua sisi lapangan. 

