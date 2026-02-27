Pemain berpengalaman, pemain baru, persaingan posisi, dan lebih banyak lagi: Lima hal penting saat Tim Nasional Wanita AS (USWNT) menghadapi Argentina dalam pertandingan pembuka SheBelieves Cup

Tim Nasional Wanita AS (USWNT) akan mengikuti turnamen SheBelieves Cup ke-11 mereka, dengan kedatangan Argentina, Kanada, dan Kolombia. Ini akan menjadi kali kedua bagi pelatih kepala USWNT, Emma Hayes, untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahunan ini, yang akan dimulai pada Minggu dan berlangsung hingga Sabtu depan. Dia akan membawa rekor 27-3-2 sebagai pelatih ke turnamen ini, yang akan digelar di tiga lokasi berbeda.

Saat USWNT bersiap untuk seri pertandingan kedua mereka untuk membuka tahun ini, taruhannya semakin tinggi dengan jendela kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA 2027 yang semakin dekat.

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, seluruh skuad Hayes akan memiliki pengalaman tim nasional, mulai dari veteran Lindsey Heaps, yang telah mengumpulkan 170 caps sepanjang kariernya, hingga pendatang baru Riley Jackson, yang akan mengenakan seragam merah, putih, dan biru untuk kali kedua.

USWNT akan menghadapi Argentina di GEODIS Park, Nashville, Tenn., pada Minggu pukul 5 sore ET. Ini merupakan penampilan kedua Argentina di SheBelieves Cup setelah finis di posisi keempat pada 2021. Kedua tim telah bertemu tujuh kali, dengan USWNT memenangkan enam pertandingan sebelumnya, termasuk kemenangan 3-1 di Louisville, Ky., dua tahun lalu.

Pada Kamis, bek USWNT Emily Sonnett dan gelandang Sam Coffey berbicara kepada media tentang antusiasme dan fokus mereka menjelang turnamen.

“Kami menggunakan turnamen ini sebagai uji coba untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan datang,” kata Coffey. “Kami dapat menghadapi hal-hal yang tidak akan kami hadapi dalam kamp biasa — jendela tiga pertandingan, pergantian cepat, penalti jika imbang — beban mental keseluruhan turnamen. Ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ada trofi yang harus dimenangkan.”

Dari pemain senior hingga pemula, kombinasi saudara di sayap, dan persaingan untuk posisi No. 9, USWNT bersiap untuk SheBelieves Cup berikutnya dengan banyak hal yang dipertaruhkan.

GOAL menganalisis lima kunci menjelang pertandingan pembuka melawan Argentina.