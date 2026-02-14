Getty
Pemain Barcelona membalas kritik terhadap pelatih kepala Hansi Flick dalam pertemuan yang tegang di lapangan latihan setelah kekalahan telak dari Atletico Madrid
Barcelona dihancurkan oleh Atletico
Barcelona kembali tampil impresif musim ini di bawah asuhan Hansi Flick, memuncaki klasemen La Liga, lolos ke babak gugur Liga Champions, dan mengalahkan Real Madrid untuk meraih gelar Piala Super Spanyol pada Januari. Namun, harapan mereka untuk mempertahankan gelar Copa del Rey pupus pada Kamis malam setelah dikalahkan 4-0 oleh Atletico dalam leg pertama semifinal. Tim asuhan Diego Simeone dengan kejam mengekspos garis pertahanan tinggi yang terkenal dari Flick dan membuat tim Catalan kesulitan. Malam yang sulit bagi klub semakin parah setelah gol Pau Cubarsi dianulir karena offside setelah penundaan VAR selama delapan menit, sementara Eric Garcia diusir pada menit-menit akhir, sehingga tim Flick menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.
Ketegangan di lapangan latihan
Hasil tersebut memicu refleksi mendalam di lapangan latihan keesokan harinya, menurut The Athletic. Flick menyampaikan pandangannya dan mempertanyakan mentalitas serta intensitas para pemain, sementara ada juga kritik terhadap pelatih. Bintang-bintang Barcelona mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada manajer tentang taktiknya, dengan klaim bahwa garis pertahanan tinggi "bukan ide terbaik, karena kondisi tidak memungkinkan untuk itu menurut mereka". Para pemain merasa sangat sulit menerapkan gaya bermainnya ketika pemain kunci seperti Raphinha dan Pedri absen. Keduanya absen dalam pertandingan karena cedera dan sangat dirindukan oleh tim Flick. Meskipun para pemain Barcelona tidak ingin meninggalkan pendekatan Flick, mereka menginginkan "lebih banyak pragmatisme dalam pertandingan penting dan melawan lawan tertentu, serta adaptasi yang lebih besar terhadap pemain yang tersedia".
Flick mengakui bahwa Barcelona telah memberikan pelajaran.
Flick berbicara tentang kekalahan timnya setelah pertandingan dan mengakui bahwa Barcelona telah mendapat pelajaran dari Atletico. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tidak bermain dengan baik sebagai tim di babak pertama. Jarak antar pemain terlalu jauh. Kami tidak menekan seperti yang kami inginkan. Dalam 45 menit pertama atau lebih, kami mendapat pelajaran. Terkadang itu baik pada waktu yang tepat. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat. Saya masih bangga dengan tim saya, mungkin tidak hari ini di 45 menit pertama, tapi sepanjang musim. Ketika Anda melihat berapa banyak cedera yang kami alami sepanjang musim, bagaimana kami beradaptasi... Hari ini adalah kekalahan yang berat, tapi saya bangga dengan tim saya. Kami akan bangkit. Kami perlu memulai dari awal [pertandingan]. Ketika Anda melihat pemain Atletico, mereka memiliki lebih banyak tekad, lebih banyak hasrat. Dan inilah yang saya inginkan sejak menit pertama. Kami tidak menunjukkan itu di babak pertama. Kami masih punya leg kedua. Kami akan berjuang untuk itu. Jika kami bisa menang 2-0 di setiap babak, itu adalah tujuan kami. Kami membutuhkan dukungan fans di Camp Nou dan kita akan lihat apa yang terjadi."
Kontroversi seputar gol yang dianulir
Barcelona juga merasa sangat kesal dengan keputusan untuk menganulir gol Cubarsi setelah penundaan VAR yang sangat lama dan konyol. Bek tersebut mencetak gol di awal babak kedua, dan golnya akan membuat skor menjadi 4-1, memberikan Barcelona harapan untuk mencoba kembali ke dalam permainan. Penundaan yang lama disebabkan oleh kegagalan teknologi offside semi-otomatis, memaksa petugas VAR untuk menggambar garis secara manual. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, tidak menahan diri dalam kritiknya terhadap situasi tersebut. Ia mengatakan: "Dalam foto offside, Anda bahkan tidak bisa melihat kontak dengan bola saat Fermin menendang. Kemudian, gambar lain muncul di mana jelas bahwa bek tersebut berada satu meter di belakang Lewandowski. Ini sangat aneh, ini skandal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Leg kedua pertandingan ini baru akan digelar pada 3 Maret, memberi Flick cukup waktu untuk memulihkan pemain-pemainnya yang cedera. Sementara itu, pelatih asal Jerman ini berharap para pemainnya akan memberikan respons yang baik pada Senin saat mereka melanjutkan perjuangan mereka untuk mempertahankan gelar di kandang Girona.
