Pemain Barcelona membalas kritik terhadap pelatih kepala Hansi Flick dalam pertemuan yang tegang di lapangan latihan setelah kekalahan telak dari Atletico Madrid

Flick berbicara tentang kekalahan timnya setelah pertandingan dan mengakui bahwa Barcelona telah mendapat pelajaran dari Atletico. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tidak bermain dengan baik sebagai tim di babak pertama. Jarak antar pemain terlalu jauh. Kami tidak menekan seperti yang kami inginkan. Dalam 45 menit pertama atau lebih, kami mendapat pelajaran. Terkadang itu baik pada waktu yang tepat. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat. Saya masih bangga dengan tim saya, mungkin tidak hari ini di 45 menit pertama, tapi sepanjang musim. Ketika Anda melihat berapa banyak cedera yang kami alami sepanjang musim, bagaimana kami beradaptasi... Hari ini adalah kekalahan yang berat, tapi saya bangga dengan tim saya. Kami akan bangkit. Kami perlu memulai dari awal [pertandingan]. Ketika Anda melihat pemain Atletico, mereka memiliki lebih banyak tekad, lebih banyak hasrat. Dan inilah yang saya inginkan sejak menit pertama. Kami tidak menunjukkan itu di babak pertama. Kami masih punya leg kedua. Kami akan berjuang untuk itu. Jika kami bisa menang 2-0 di setiap babak, itu adalah tujuan kami. Kami membutuhkan dukungan fans di Camp Nou dan kita akan lihat apa yang terjadi."